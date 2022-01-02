談藝／林黛玉的詩情與文采

圖為清代改琦彩繪林黛玉。(圖：蔣勳提供)

一隻仙舟似一朵輕雲漂浮水面，仙舟上坐著一少女，她手捧書卷，雙目含淚，憂心惙惙，離開維揚。仙舟順大運河一路北上，到水岸碼頭，少女下船乘轎，穿過人煙阜盛之地，看到市井百態，進入繁華京城。這位少女就是中國古典名著《紅樓夢》的女一號林黛玉。她容貌清麗，才情卓絕，是金陵十二金釵中的翹楚，她的詩風流別致，詩緒飛揚，富有藝術特色，被稱為「大觀園詩才之冠」。

為何林黛玉有如此高雅詩情和文學天賦？能寫出不朽佳作，留下姣好的藝術形象？讓我們走進《紅樓夢》，探析林黛玉的詩情與文采。

幼學啟蒙 天資聰慧

林黛玉的父親是林如海，林如海祖上是書宦之家，而林如海本人也是前科探花，曾任蘭台寺大夫，揚州巡鹽御史，娶榮國府么女賈敏（賈母之女）為妻。

學識淵博且人品修養出眾的林如海對聰明清秀的獨生女兒珍愛有加，五歲開始教黛玉識字讀書；後又聘請進士出身賦閑的賈雨村當家塾教師，教《四書》。這促使黛玉從小受到了文化啟蒙和有學識的教師指導。後來黛玉母親賈敏病故，外祖母愛憐外孫女，接黛玉到賈府。

來到賈府的林黛玉在與賈寶玉和諸姐妹交往中，顯露出她出眾的詩情才華。一次在元妃省親大觀園試才題對額作詩中，林黛玉的五律《世外仙源(匾額)》被元妃稱賞。元妃為何肯定黛玉的作品呢？因為當時元妃命姐妹各用題一匾一詩，結果迎春、探春、惜春、李紈、寶釵提交的是七絕或七律，唯獨黛玉寫出了五律。五言比七言難度大，詩的意境要求更精確，可見黛玉作詩的水準高於他人。

元妃省親遊幸大觀園時，將寶玉最初題名的「有鳳來儀」賜名為「瀟湘館」。後來，元妃下旨讓寶玉和諸姐妹們住進大觀園。

寫詩奪魁 瀟湘妃子

寶玉關心黛玉，問她願住哪一處？黛玉說喜歡瀟湘館，愛那一片翠竹，四周幽靜。黛玉有眼力，是因為她是一個喜歡讀書的人。之前賈政驗收大觀園，來到瀟湘館，覺得此處格外清幽，說：「這一處倒還好，若能月夜坐此窗下讀書，不枉虛生一世。」

之後，林黛玉住進瀟湘館，加入海棠社，詩社召集人賈探春為黛玉取了別號「瀟湘妃子」。探春起的別號很有妙趣。妙在「瀟湘」寓意黛玉住在翠竹相鄰的瀟湘館，且愛哭；趣在「妃子」暗指她像娥皇女英思念丈夫一樣，淚灑在竹子上成斑，又成了湘妃竹。然而「瀟湘妃子」的別號暗示了林黛玉後來的婚姻陷入悲情命運。

在海棠社成立後的作詩競賽中，黛玉奪魁菊花詩。詩社成員有李紈、黛玉、寶釵、湘雲、探春、迎春、探春和寶玉，黛玉在寫菊十二題中，共選寫了題為《詠菊》、《問菊》、《菊夢》三首詩。社長李紈仔細看過大家的作品後，評出了瀟湘妃子的三首為第一、第二、第三。一人獨得前三名，凸顯黛玉文采斐然。

詠菊 瀟湘妃子

無賴詩魔昏曉侵，繞籬欹石自沉音。

毫端蘊秀臨霜寫，口角噙香對月吟。

滿紙自憐題素怨，片言誰解訴秋心。

一從陶令評章後，千古高風說到今。

這首七言律詩，以「詠菊」為題，寫作菊花詩的情景。首聯寫作者為詩情糾纏而不可抑止的創作激情，陷入沉思低誦。頷聯寫作者雋逸的才思和專心投入的狀態；頸聯是全詩的核心，抒發了詩人感懷身世，自我憐惜的秋怨和滿腔愁緒。尾聯借用陶淵明曾對菊花的讚頌，感歎古今對菊花品格高潔的肯定。這首詩平仄對仗押韻用典堪稱完美，富有藝術性。

香閣藏書 多才多藝

黛玉愛讀書，也喜歡藏書。她父親去世給她留下一屋子書，去蘇州為父送靈，返回賈府時，帶回了許多書籍，又將些紙筆等物分送寶釵、寶玉、迎春等人。

劉姥姥遊大觀園時，進入瀟湘館，看到窗下案上設著筆硯，又見書架上放著滿滿的書卷，劉姥姥驚歎道：「這必定是那一位哥兒的書房了？」

賈母笑指黛玉道：「這是我這外孫女兒的屋子。」劉姥姥留神打量了黛玉一番，方笑道：「這那裡像個小姐的繡房？竟比那上等的書房還好呢。」

黛玉的房間環境雅致，書香伴著生活，符合黛玉詩人性格。

林黛玉不僅詩作的好，她還有一套學詩的理論。她教香菱寫詩，親口講述寫詩的要訣，並建議香菱：「先讀《王摩詰全集》裡的五言律，細心揣摩透熟了，然後再讀杜甫的七言律，次再讀李白的七言絕句一二百首。肚子裡先有了這三個人作了底子，然後再把陶淵明、應瑒等人的一看。不用一年工夫，不愁不是詩翁了！」

嚴師出高徒，在黛玉的指導下，香菱苦志學詩，經過一番努力和嘗試，終於作出一首七律，得到眾人讚賞。

學古詩的愛好者都知曉「熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟。」黛玉提出的學詩方法和建議，更具有針對性和有效性。不僅對香菱，而且對現代愛好學寫古詩的人也有很大的啟發和幫助。

「香菱學詩」被選入中學語文課本，這說明其教學方法之好和有效，可讓學詩的人，像香菱一樣在老師的指導下，不但好學樂學，而且善學苦學，多寫交流，堅持努力，終可寫出好詩來。

想到這裡，有一種感覺，就是黛玉與香菱有著命運上的聯繫。她倆原籍都是姑蘇，香菱最初的名字叫英蓮（甄士隱之女），是《紅樓夢》開卷第一個出場的女性人物。而女主林黛玉的名字雖不是首個出場，但她緊隨英蓮（後來改名香菱）之後，以「西方靈河岸上三生石畔，有絳珠草一株」的名稱出現在卷首。香菱和黛玉幾乎同一時間出現在小說 的開頭，正是這女子二人的出場，才展開了《紅樓夢》長卷裡諸多女性多姿多彩的的故事。

後來命運坎坷的香菱給薛姨媽當丫鬟，又伴寶釵住進大觀園的衡蕪苑，香菱學詩，去拜黛玉為師，終有所獲。她與黛玉身世相同，父母都不在，又無親兄弟姊妹扶持，因而彼此能相互理解和同情，易相處。香菱敬慕黛玉文采去學詩，黛玉自是喜歡。她倆年齡相當，彼此親近，有緣學詩於瀟湘館，留下美談。

生性孤僻的林黛玉喜散不喜聚。這也許是她的不足之處。可世上那有完美無缺的人呢！「殊不知真正美人方有一陋處，如楊妃之肥、飛燕之瘦、西子之病。」黛玉的小性子無傷大雅，正是稍有「瑕疵」，卻凸顯黛玉情感率真和孤傲個性。

說來，黛玉也有熱情大度的一面。在賈府大管家王熙鳳因病休養期間，李紈和探春代理賈府內務，諸事繁多，無暇操持詩社時，黛玉勇於擔起了詩社掌門人的重任，把海棠社改為桃花社，作為新社主，詩社活動雅集瀟湘館。

林黛玉多才多藝，她識樂譜，會操琴。從小在揚州上過琴譜授課也學彈琴，她有一把訂製的「雖不如焦尾枯桐，但也是鶴仙鳳尾配得齊整，龍池雁足高下相宜」的短琴。

一次賈寶玉在瀟湘館，瞧著黛玉看一本書，書上的字他一個也不認得，覺得奇怪，便問黛玉在看什麼？ 黛玉見他好奇，對琴譜一無所知，就講了一大段關於識譜與彈琴的話，讓寶玉受益匪淺。

聽琴有知音，其實琴的知音首先是撫琴者自己。用自己的手指彈撥出心靈裡的話語是一種意境表達；這種意境表達被他人聽懂和理解既是遇到知音。父母雙亡的林黛玉孤身一人到賈府，陪伴她來的只有書卷和一把短琴。在傷懷寂寥時，黛玉用琴聲表達自己的素怨與悲聲。

秋日的一天，寶玉和妙玉欲去找黛玉，走近翠竹環繞的瀟湘館時，聽到叮咚之聲，原是黛玉在撫琴，他倆止步聽琴，聞琴聲音調清切，有憂思傷悲之感。「風蕭蕭兮秋氣深，美人千里兮獨沉吟。望故鄉兮何處，倚欄杆兮涕沾襟…。」

琴棋書畫可表現出古代人的文化修養及情操，彈琴為四大才能之首。因此可見，黛玉撫琴，用旋律彈出悲切傷感心聲，表現出她豐富的文化修養和藝術內涵。

葬花吟誦 文采卓越

若說林黛玉的詩詞代表作，應是《葬花吟》。她哭泣吟誦的52句長詩，不僅慟倒寶玉，也引起讀者的強烈共鳴。《葬花吟》是《紅樓夢》裡最具有代表性的傷懷古詩，也是林黛玉進入賈府後的生活感受，是她感歎身世遭遇和悲劇運命最淒美的詩之一，更是憐花哀音之最。

1987年由中央電視臺製作的36集古裝電視連續劇《紅樓夢》中播放的配樂歌曲《葬花吟》，受到大江南北、海峽兩岸億萬觀眾的喜愛。「花謝花飛花滿天，紅消香斷有誰憐？遊絲軟系飄春榭，落絮輕沾撲繡簾…天盡頭，何處有香丘？未若錦囊收豔骨，一抔淨土掩風流。」曲調淒美動聽，歌詞苦楚感人，音樂哀婉經典，至今餘音不斷。

都說林黛玉貌美如仙，卻無人見過她的芳容。可每當聽到《葬花吟》，腦海裡就會浮現出「肩扛花鋤，手提花囊，一身素衣，弱柳扶風，黛玉葬花，芳菲灑淚。」的人物形象與場景。《葬花吟》表現出了林黛玉憐花惜花的癡情——「寧使香魂隨土化，不願落花陷溝渠。」

林黛玉的詩情文采與藝術成就與她從小受到的啟蒙教育 和有「學海文林」之父及出身詩書仕宦之族有進士學位的家塾教師有關。對林黛玉有詩讚曰：「心較比幹多一竅，病如西子勝三分。」上句極言林黛玉聰明穎悟，下句是說黛玉病弱嬌美勝西施。黛玉靈心慧性，愛讀書有悟性，自然積累了厚實的文學底蘊。賈雨村在教林黛玉時，發現這個女學生「言語舉止另是一樣，不與凡女子相同。」

黛玉不僅博聞強記，且耳聞則通。一次黛玉與寶玉坐在沁芳閘橋邊石上共讀《西廂記》，不到半個時辰，將16齣俱已看完，且在心內默默記誦。然後黛玉獨自回瀟湘館路過梨香院牆外時又聆聽十二女伶演習《牡丹亭》，牆內笛韻悠揚，歌聲婉轉：「良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院。」聽了這兩句，覺得戲中也有好文佳句，於是記住於心。

後來，劉姥姥遊歷大觀園時，賈母在藕香榭舉行行酒令，輪到黛玉答酒令，當令官鴛鴦說出：「左邊一個天。」黛玉答：「良辰美景奈何天。」鴛鴦又說：「中間錦屏顏色俏。」黛玉道：「紗窗也沒有紅娘報。」黛玉答出的前句出自湯顯祖《牡丹亭·驚夢》中女主角杜麗娘的唱詞，也就是不久前，黛玉在梨香院牆外聽到的唱詞，後句是她在梨香院讀過的《西廂記》中張生的唱詞。

詩魂不朽 芳名永在

在愛情上多愁善感的林黛玉感慨古史中有才色的女子命運坎坷多舛，依次寫下了《西施》、《虞姬》、《明妃》、《綠珠》、《紅佛》五首絕句詩，被賈寶玉稱之為《五美吟》。品讀《五美吟》，可以感悟出林黛玉是在借詠詩，來表達自己的心事與悲歎。在林黛玉詩詞作品中，有一首更具有傾訴黛玉內心情感的詞——《唐多令·柳絮》。

粉墮百花洲，香殘燕子樓。一團團逐對成毬。飄泊亦如人命薄，空繾綣，說風流。

草木也知愁，韶華竟白頭！歎今生誰舍誰收？嫁與東風春不管，憑爾去，忍淹留。

上闋的「粉墮」和「香殘」明指殘花零落，暗喻女子衰亡。用「百花洲」憶西施，「燕子樓」說關盼盼的典故，表達林黛玉的悲愁。借柳絮的飄零，映射自身的漂泊，對紅顏薄命的感傷。

下闕用借物喻人，托物感懷，歎息自身的孤獨及周圍人的冷酷無情，是抒發黛玉身世如柳絮飄流之感。也蘊含著預感愛情將幻滅，內心發出悲憤呼聲。

依照人民文學出版社出版的120回通行本《紅樓夢》的統計，書中有不同體裁的詩詞百餘首，其中林黛玉寫了五律、七絕、七律、古體、酒令、聯詩、詞、琴曲共8種體裁共25首，每首都是精品，可謂「詩才冠絕大觀園」。這在「女子無才便是德」的封建社會，一個女子能寫詩詞歌賦，具有文學藝術修養，實屬鳳毛麟角，值得誇讚。

有詠絮之才的林黛玉最終還是因婚姻不幸的打擊，木石姻緣的破碎，病危臥榻，決然焚詩稿，斷癡情，撕舊帕，毀絹子，燒掉定情信物，淚水已乾枯，情感化灰燼。可憐黛玉香消玉殞，仙逝瀟湘館，又化作輕雲，魂歸姑蘇城。

林黛玉一生以詩為侶，以淚表達情感。她用整個身心和血與淚寫成的詩文，是她的生命，是她的感悟，是青春和愛情的象徵。黛玉的死是個悲劇，正是這個為愛情忠貞而逝的悲劇，讓讀者深刻記住了曹雪芹在《紅樓夢》中塑造的風流嫋娜、詩才不凡、生動鮮活、閃現靈氣的林黛玉藝術形象。