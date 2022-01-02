旅遊／厄瓜多昆卡 最佳養老地

「魔鬼之鼻」鐵路就像掛在懸崖峭壁上，百年前是世界上最陡峭、施工難度最大的火車路段。（圖片皆由作者提供）

厄瓜多的印加古城昆卡（Cuenca），保存著大量印加帝國和殖民時代的文化歷史遺存，1999年入選世界文化遺產。美國「國際生活」月刊評價養老城市，昆卡因四季如春的氣候、優美的環境、慷慨的退休福利、便宜的住房和消費，連續四年蟬聯榜首；「富比世」雜誌也將厄瓜多列為最佳退休養老國家。

印加古城昆卡入選世界文化遺產。（圖片皆由作者提供）

教堂建築像博物館

昆卡位於厄瓜多南部安第斯山腳下的河谷，海拔2500公尺，青山環抱，四條小河穿城而過。城中遍布西班牙殖民風格的建築，高聳的教堂塔尖、街心花園、石塊路面的窄街、街邊露天咖啡店，漂亮如歐洲城鎮。我們住的旅館是老城中心一座大洋房改造的，居住條件已經算不錯了。

清晨漫步老城，年代悠久的建築修葺得整齊乾淨，絲毫沒有破敗感，寧靜安逸中瀰漫著濃厚的宗教氛圍。昆卡有20多座教堂，大都建於16世紀，「孤獨星球」評價：「昆卡城的天空，因為教堂頂起伏的弧線分割而格外漂亮。」西班牙人從武力征服到開始理解原住民 和他們的文化，從中舀取藝術的泉水，滋養自己的創作，使昆卡的教堂像一座座建築博物館，給古城烙上了強烈的殖民色彩。

大教堂1885年始建，耗時百年建成，兩座鐘樓是平頂的。（圖片皆由作者提供）

中心廣場大教堂莊嚴雄偉，1885年始建，歷時百年完成，主立面羅馬風格，由粉紅色大理石和雪花石砌成，文藝復興風格的三座藍、白色穹頂輝煌壯觀；瓷磚來自捷克，大理石從義大利運來。若按照原設計高度建兩座尖頂塔樓，教堂地基將不能承受重量，於是就有現在的兩座平頂鐘樓；初建成時，昆卡全城1萬人口可以同時在教堂裡做禮拜。

用生長在厄瓜多的植物托奎拉草，編織成的巴拿馬草帽。（圖片皆由作者提供）

中心廣場附近的鮮花市場，被「國家地理」雜誌推舉為南美洲最漂亮可人的鮮花巿集。手工藝品市場的草帽攤位最吸引人，昆卡婦女梳辮子、穿色彩鮮艷的及膝百褶裙、戴巴拿馬帽。昆卡是真正的巴拿馬草帽之鄉，昆卡草帽以帥氣俏皮的風格和透氣舒適的質感贏得人們的青睞，修建巴拿馬運河的工人也喜歡戴它。1906年，美國前總統羅斯福參加巴拿馬運河開通儀式，他致詞說有人送他一頂「巴拿馬草帽」，昆卡草帽就這樣被誤叫成「巴拿馬草帽」，通過巴拿馬港口出口到歐洲，銷往全球。

昆卡草帽 列文化遺產

工人們用生長在厄瓜多的托奎拉草（Toquilla）手工編織帽子，熨燙定型，加以裝飾。草帽分20個等級，纖維越精細，編織得越緊密、越費工，價格從幾十到上千美元不等。昆卡草帽手感很輕，柔韌細膩像綢緞。裝帽子的筒形紙盒也很講究，看起來像木盒，把草帽捲成斜三角形狀的圓筒收到盒子裡，不變形不皺摺。2012年昆卡草帽列入人類非物質文化遺產。

來到昆卡最大的農副產品市場，奇瓜異果種類多。我們沒有見過的水果都買來品嘗，結論是沒有推廣出去的瓜果不是太酸就是多籽。蔬果個頭不大，都是有機的，玉米、土豆、番薯原產南美洲，惠及全世界；安第斯山高原是玉米和土豆的主要產區，可見到不同形狀、各種顏色的土豆；玉米是厄瓜多人的主食，有黑紫、紅藍、墨綠色等各種顏色，晶瑩如珍珠，還有顆粒飽滿得像葡萄的大玉米。稻米、香蕉是殖民者帶來的，如今香蕉是厄瓜多第二大宗出口產品，在市場看到七、八種；青香蕉每只重半磅，要烤了吃，1美元可買一大串黃香蕉或十幾粒芒果。

農貿市場，木瓜長得像大楊桃。（圖片皆由作者提供）

市場出售豚鼠（Cuy），有殺好洗淨的、有醃製的，完整的烤豚鼠像老鼠，四腳朝天，焦黃泛著油光。很多餐館把「Cuy」字寫在門外顯著的位置上，儘管店主努力推薦，我們望而卻步。南美洲成為殖民地之前沒有牛馬羊豬等牲畜，到處繁殖的豚鼠自然而不幸地成為土著的動物蛋白來源，和宗教儀式的祭品。西班牙人以160人的馬隊，攻陷了人口600萬的印加帝國，重要原因是殖民者有馬。

傳統美食烤豚鼠讓人望而卻步。（圖片皆由作者提供）

新城區有幾所大學。建於1868年的昆卡大學在南美享有盛名，校園很漂亮，從昆卡走出不少詩人、藝術家。

1996年奧運會男子20公里競走冠軍Jefferson Perez也是昆卡人；2000年奧運會，總統特令在20公里競走舉行時，全國推遲上班時間觀看比賽，可惜勝利沒有再現。

昆卡大學建於1868年，在南美洲享有盛名。（圖片皆由作者提供）

印加帝國版圖涵蓋秘魯、厄瓜多、玻利維亞、哥倫比亞、阿根廷和智利，安第斯山脈交通閉塞，從印加帝國首都庫斯科到昆卡2000多公里，信息由人工接力長跑8天才能傳達到。1899年美國人開始在厄瓜多建鐵路，現在成為觀光 火車。我們從昆卡坐公交大巴前往山城阿勞西（Alausi），再乘坐去「魔鬼鼻子」的觀光火車。

我們不懂西語，乘公車有些忐忑。大巴站在一座商場裡，買了票，看到大巴就在後面停車場，卻不得其門而入。當地人熱心地帶我們到一道閘門，要投幣閘門才能開，進入停車場。大巴很舒適，與當地人一起乘車是很有趣的經歷。

離開昆卡，公路一直繞著山盤桓，為什麼他們不挖隧道穿過山嶺？厄瓜多是個農業為主的國家，谷底、山坡、山頂全都被開墾了，農田、牧場起伏連綿，其間散落著民居和牛羊。從太平洋飄來的水氣使這裡只有旱季和雨季，幾乎天天有霧，靠霧氣滋養了大片香蕉林、甘蔗田、可可種植園。沿途山谷到山坡一派翠綠，玉米枝肥葉大、茂密如小樹林。遠處一婦女穿著紅披肩綠裙子白帽子，披肩兜著熟睡的孩子，牽一隻毛驢，後面跟著兩頭毛茸茸的羊駝；在遼闊的玉米地背景下，真是一幅絕美的風俗畫。

大巴停靠很多站，每到站，很多人圍過來兜售烤玉米、玉米餅和編織的帽子、工藝品。小販上車推銷商品，賣吃的送樣品、賣CD的放一段音樂；到下一站，前一波小販下車，又上來另一波小販，車裡甚是熱鬧，人們好開心，司機和乘客對小販很寬容。雖然生存不易，人們總能找到最本真的快樂。

山城阿勞西海拔2607米，是厄瓜多重要的原住民居住地。（圖片皆由作者提供）

厄瓜多人口有10%是單純的印第安人。阿勞西是重要的原住民居住地，祖先是Cañari人，公元前500年就來此定居，印加帝國通過戰爭與和親，於16世紀征服了土著。阿勞西海拔2607公尺，群山環繞，地理環境複雜偏僻，居民幾乎與外界隔離自成一體，保持著古老的農耕、畜牧和傳統生活。農舍依翠谷而建，黃牆紅瓦在山巒一片翠綠中很醒目。火山灰土地肥沃，雨水充沛，山谷遍種玉米土豆，高地草場養牛羊；有農婦在擠奶，奶罐就放在路邊，一會兒有車來收奶。

當地人個子矮，膚色黝黑，五官平坦，可能真的是從亞洲大陸通過白令海峽過來的。他們講西班牙語，也有自己的語言奇楚瓦語（Quechua），但沒有文字。婦女梳長辮子，戴羊毛編織的帽子，穿手工織造的厚土布裙子，披厚厚的肩氈，披肩可以禦寒、裝東西、揹孩子。無論男女都戴一頂寬檐的巴拿馬帽，男的帽子下一律是「蹦裘」，兩塊粗厚的羊駝毛布縫在一起，中間開一個V形洞，白天當衣服穿，晚上當毯子蓋。

阿勞西原住民。（圖片皆由作者提供）

阿勞西只有一條主街橫貫，山裡鮮有東方人遊蕩，我們成為他們好奇的風景。守護神聖彼得銅像矗立高處俯瞰全鎮，長得像印第安人。在南美各地見到形形色色「本土化」的聖母與耶穌像，厄瓜多的聖母戴編織帽、穿披風，懷抱著穿土著服裝的耶穌。主街盡頭是一座小山坡，高處有一座漂亮的教堂和街心花園，這片房子是嶄新的西班牙風格，很多房子空置；一位老者說：「房子的主人去美國打工匯錢回鄉建房，以後回來養老。」

魔鬼之鼻鐵道 最難施工

從首都基多（Quito）到最大港口瓜亞基爾（Guayaquil）的鐵道全長464公里，從海拔3600公尺的安第斯高原下降到海平面，經過厄瓜多最高峰欽博拉索火山和最活躍的科托帕克西火山，1908年通車。我們選擇最具挑戰的「魔鬼之鼻」這段，長12公里，從海拔2607公尺的阿勞西開至斯巴貝（Sibambe）站，陡降1000公尺，是當時世界上最陡峭、施工難度最大的火車路段。

在阿勞西火車站坐窄軌火車，坐進僅四節特別設計的車廂，三面大玻璃窗可以將周圍景色一覽無遺。坐在車裡欣賞陡峭的安第斯山，峽谷下湍急的河水，前方山勢高聳成絕壁，司機廣播：「我們要通過魔鬼鼻子。」坡度最大的一段山體落差500公尺，在陡峭的山岩上建了Z字型迂迴軌道。機車牽引著列車沿著Z形路軌攀升，爬上一個坡道之後，再從後面將列車推上另一個坡道，接著重覆再次前進。我們從車窗往下看，看到列車遽停、後退、再前進，如此反覆幾次，鐵軌就像「掛」在幾乎垂直的懸崖峭壁上，鐵軌底下是深淵。

其實魔鬼之鼻背後就是阿勞西，單程12公里開了45分鐘。火車終於下到谷底，遊客下車與「魔鬼鼻子」合影。火車繼續駛進斯巴貝站，停靠一小時，再同樣停車、退進，爬升1000公尺回到阿勞西。

惡魔之鼻這段鐵路讓厄瓜多人很驕傲，自稱是「世界上最美妙和最勇敢的工程之一」。我們乘飛機坐汽車，翻山越嶺頗費周折才「摸」到魔鬼鼻子，可惜印象不深，也無震撼，以現在的施工技術只需挖一條穿山隧道就行。不過百年前建鐵路穿越崇山峻嶺，對抗地震暴雨、虎蛇、瘧疾黃熱病等，2500名鐵路工喪生，包括總工程師約翰哈曼少校，歷史應當被致敬。

1990年代泛美高速公路建成，鐵路逐漸沉寂，2013年改為觀光鐵路重新開放，贏得「歐洲以外最佳旅遊產品」的世界旅遊獎。這條鐵路承載厄瓜多的歷史、情感與希望，成為厄瓜多引以為傲的觀光資源。

昆卡老城融合印加帝國和殖民時代的文化遺存。（圖片皆由作者提供）

在昆卡遇到幾對美國老夫婦出來散步遛狗。他們來旅遊，愛上昆卡，退休後搬來定居。他們說，昆卡房屋、消費和傭工都比美國便宜很多，氣候好環境好人也好，受到美國退休老人青睞。外國人定居底線是一對夫婦月收入超過2000美元，每月繳費80美元可享受國家醫療體系的所有服務，醫生出診費也很便宜，靠退休金 能過得很舒適，已有2000多位歐美老人在昆卡定居。

有一位老先生喪偶後到昆卡散心，娶了當地婦人照顧起居，不過大病還是要回美治療，剛回國做了眼科手術。對於沒有專業技能的昆卡婦女，嫁給外國老頭則是一種現實出路，一種略有保障的人生。

昆卡的美不是五彩繽紛的張揚，而是內斂端莊。商鋪、民居門窗都沒有安裝鐵柵欄或鐵門，只掛一把鎖，治安不錯，這在南美洲城市很難得。昆卡的氣候好、物價低、人們善良，生活悠閒，讓我們幾乎忘卻幾個世紀以來厄瓜多原住民被殺戮、驅趕、奴役的血淚史。

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