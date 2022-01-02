旅遊／塞拉耶佛 東西文化交織

老城中的土耳其小咖啡館。（圖片皆由作者提供）

最早知道塞拉耶佛（又譯薩拉熱窩）是少女時代在中國看的南斯拉夫電影 「瓦爾特保衛塞拉耶佛」，我仍記得其中一句台詞「空氣在顫抖，彷彿天空在燃燒」，影片的男主角瓦爾特是文革後無數青少年崇拜的「硬男子漢」。幾十年後，2021年的10月金秋，我獨自一人揹著包從波赫（波士尼亞與赫塞哥維納）的莫斯塔爾（MOSTAR）坐了兩個多小時汽車，到達嚮往已久的塞拉耶佛。

老城東邊 濃濃土耳其味

從汽車站打了輛出租，到達我預訂的民宿hoste Apartments HAN Alifakova，它位於在一個半山坡上，屬於塞拉耶佛最古老的城區；從潔淨木製小樓梯走廊上掛的黑白照片來看，這棟建築有超過兩世紀的歷史，經過了時間和戰爭的摧殘，內部被修繕一新，有著家庭般的雅致溫馨感和五星級賓館的潔淨。房屋的主人請我在暫無人預定、有窗景的房間坐下喝茶，從窗口首先映入眼簾的是像倒插細細鉛筆桿的清真寺宣禮塔、紅色的瓦片屋頂、雄偉的條紋市政大樓，這景色充滿異域風情，乍看不像歐洲城市。

塞拉耶佛著名的老城摩爾風格噴泉，是塞拉耶佛的地標之一。（圖片皆由作者提供）

安置好行李，出門走幾分鐘，穿過河流上的小橋，經過市政大樓就到了附近建於15世紀後期的老城東邊土耳其區巴斯卡爾森雅（Bascarsija），首先見到的是清真寺和一個挨一個的餐館、小店、咖啡 館。在廣場的中心，滿地咯咯叫的鴿子，比人還多，灰麻麻的鋪一地，還有一座百年園頂摩爾式風格的Sebilj噴泉，它是塞拉耶佛的象徵標誌之一。

土耳其風味的特色甜點，讓遊客宛如置身伊斯坦堡。（圖片皆由作者提供）

慢慢地進入老城，看到的是色彩艷麗的各種小商店、土耳其風格的餐館，五顏六色的地毯和吊燈。在市政府大樓對面一個漂亮乾淨的傳統土耳其餐館，享用豐盛的一餐只要7歐元（約7.8美元），那些色彩斑斕的甜點真的讓你感覺就在土耳其的伊斯坦堡。

鐵匠街的小店。（圖片皆由作者提供）

走在「瓦爾特保衛塞拉耶佛」電影中的鐵匠街，兩邊小店裡全是琳瑯滿目、閃閃發光的各種銅銀咖啡壺和杯盤、燈具、器具。周遭充滿艷麗的色彩，土耳其咖啡館內閒聊的包頭巾穆斯林女人們、小巷內吸水菸的年輕男人、浪漫溫馨的小酒吧……，從石板路穿到小石巷，整個老城區的小街小巷到處瀰漫著鄂圖曼帝國緩慢的生活氣息。

但這只是塞拉耶佛的一個面孔，出了老城區，我又看到另一幅街道景象。

典型歐洲新古典風格的街道建築。（圖片皆由作者提供）

東正教堂、天主教堂毗鄰

新古典風格的建築大樓，門前肌肉豐滿的人物石雕使我以為身處在羅馬，可是一轉身，映入眼幕的清真寺白色園頂和高聳宣禮塔，又讓人覺得好像置身土耳其伊斯坦堡的一個角落。這是有近600歷史的「沙皇」清真寺，是鄂圖曼帝國在波士尼亞建造的第一座清真寺。

有近600歷史的「沙皇」清真寺，是鄂圖曼帝國在波士尼亞建造的第一座清真寺。（圖片皆由作者提供）

再走幾步，在老城區西邊看到雕花淡綠色的奧匈帝國時期的建築，又以為在維也納的一條街道上，幾步之遙是兩個尖塔高聳的紅色天主教堂，轉身黃色的東正教堂尖頂出現在樹蔭叢中。這些代表不同宗教的建築，彼此之間的距離如此之近實在令人震驚；所有的信仰都在同一條路上，它們之間沒有界限，但也可能隱藏著多少縫隙。這就是塞拉耶佛，由不同的面孔、眾多文化和宗教融合，以及民族衝突而形成的一個獨特城市，它是歐洲的一座城市，又截然不同於歐洲的任何一個城市。

一個陰天的早上，我蹬上有百年歷史、色彩亮麗的有軌電車，向司機買1.8馬克（約1美元）的車票，與一名當地中年婦女一起坐在一排硬硬的椅子上；車廂裡有瓦爾特那樣面孔的男人們，也有一些戴著頭巾的穆斯林女人，隨著吱吱嘎嘎聲響慢慢地沿著河的東岸穿梭於老城。透過電車車窗，我看到繞城的滾滾河流、飛翔的鴿子、承載歷史重負的拉丁小橋、市政廳大樓、菜市場。在波赫獨立戰爭時期，從1992年到1994年電車停止運行，戰後在許多國家幫助下才將這有100多年歷史的有軌電車延續下去。掠過眼前的是幾個世紀的清真寺、教堂、有彈孔痕跡的高樓，電車彷彿帶我穿過百年時光。

居住在塞拉耶佛的民宿，在土耳其老城附近，從窗口可以看到市政府廳。（圖片皆由作者提供）

市政廳大樓是當地最具有代表性的奧匈帝國時期建築，橘紅條紋具有摩爾風格和北非伊斯蘭藝術風格，最早為市政大樓，1949年後改為圖書館 ；1992年內戰時，塞拉耶佛被圍困，塞爾維亞炮彈摧毀圖書館，其中90%圖書被燒毀。這是當代歷史上最大的蓄意圖書館火災事件，一位32歲的圖書管理員從火中拯救書籍時失去了生命。1996年戰後，在歐盟和西歐國家的援助下開始重建，最後恢復昔日的輝煌，內部結構如蘇丹宮殿般美麗輝煌。現在市政府廳時常舉辦各種活動，如音樂會和展覽。

下午，我常去在老城中一間小酒吧，裡面全是老物件裝飾：褪色的木製老窗架、手搖電話、磨損的小木桌、老式銅吊燈，牆壁上一幅色彩暗淡的風景油畫，這些物件散發出陳舊時代的氣息。我總是找張靠著街邊的小桌子，點一杯熱茶，攤開自己的書本，偶爾抬頭看著對面一個小店櫥窗裡一位俊美少年凝視的畫像。臨近黃昏時，玻璃在室內燈光的照耀下，很多幻影重疊在一起，橘紅的牆壁、室內的吊燈、座椅、我的茶杯、室外空蕩的小椅子、對面的小店，真實和虛幻重疊在一起，恰是人生眾多時刻的多層次階段重疊。在異國溫馨的小酒吧裡自我陶醉，在書本中消磨時光。

土耳其老城中的地毯小店。（圖片皆由作者提供）

墓碑遍布 生者死者共存

最後一天早上在享受了塞拉耶佛的美麗、溫馨、緩慢、異域風情後，我參觀了1995年雪布尼查大屠殺攝影展。這一天因此變得沉重和悲傷。黑白照片中，一位母親身上披著布條，寫有全家被殺男性的名字；一個簡陋沙發上，老婦人將自己的照片剪下，貼在丈夫和兒子的照片中，在難民營等待永遠不歸的親人；2001年，無數名母親伸出粗糙的手，接受採血來尋找失蹤兒子們的屍骨。

大屠殺5年後，從萬人坑裡挖掘出600多具屍首，那鐵鍬都無法承受痛苦而斷裂；現在已經有8300多具穆斯林屍骨被確認，戰爭剝奪了他們的生命，抹去了他們的面容，親人只有從挖掘出的衣物去認領所剩幾塊殘骨。

滿牆都是在戰爭中被埋葬的男人面容，他們或微笑、或年輕、或中年或老年，這些沉默的黑白照片對我默默訴說戰爭的殘酷和失去親人的無限悲痛，以及生命一段被戰爭給切割的無奈和苦楚。

黑白照片顯示出戰爭的殘酷，顯示了巴爾幹民族之間的分歧、衝突和對抗。我自問，有什麼比生命更珍貴？如果沒有生命，那些用慘痛的犧牲爭奪來的獨立、土地還有什麼用呢？為什麼地球上的人類要用宗教、民族來分割開，互相殘殺？這都是一時無法回答的問題。

去塞拉耶佛之前，我在莫斯塔爾遇到一個如林黛玉一般纖細的年輕中國女人，她曾在塞拉耶佛住過一個多月，她說：「我是一個敏感的人，我在塞拉耶佛見到太多的墓地，這個城市使我感到好憂鬱。」

我住在半山坡上，再往上爬十分鐘，就在我住的旅館後山坡上有一片墓地，白色墓碑像石林一樣布滿半個山坡，上面全是因最近一次戰爭死亡的人；站在墓地邊，似乎我也可以感受到籠罩在塞拉耶佛上空的絕望與死亡。

從1992年至1996年2月29日，塞拉耶佛遭到南斯拉夫人民軍與塞族共和國陸軍圍困40多個月，這是現代戰爭史上最長的圍城戰役。不談那些死於戰鬥的士兵，更多的受害者是塞拉耶佛的平民；因缺水缺電缺糧，很多人死於飢餓和疾病，其中包括「瓦爾特包圍塞拉耶佛」的著名導演。

墓地周圍有密密麻麻、一個挨一個的房屋，這些居民每天上下班經過墓地，從墓地中的小徑穿過。在塞拉耶佛的花園中和清真寺旁，也可以看到規模不大的墓地、各式各樣的小石墓碑，好像人們習慣生活在墓地邊，生者於死者為鄰。

幾天後，我反覆來回漫步在塞拉耶佛的街頭，穿過很多不同風格的建築面貌和教堂清真寺，看著帶有彈孔的樓房、如叢林般密集的墓碑，我感到不能把塞拉耶佛簡化為一系列景點來參觀的城市。因為那些所謂的景點單個來看沒有特別出色之處，例如清真寺比不上伊斯坦堡的規模盛大、天主教堂比不上義大利的壯美；但塞拉耶佛的多樣性、異域風情及背後的衝突和創傷，使得這個城市具有獨特的魅力與悲傷，它多次從戰爭的灰燼中重生，多次成為巴爾幹地區衝突的心臟。但目前，它是我遊覽巴爾幹地區，感受到的一顆溫暖心臟。

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