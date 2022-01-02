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生肖／農曆12月運勢 馬運勢上揚 狗切忌急進

湯鎮瑋
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠 好運指數★★★★

工作表現容易得到上司表揚，不過可別亂附和他人意見，才能穩住事業運！進財有機會，但別只是墨守成規，多留意最新的投資方向，能讓你找到好的理財方法，深入研究就能進財。

在喜歡的人面前要努力表現，平時不好的習慣要改掉，否則印象會扣分。

牛 好運指數★★

做事稍顯極端，不要陷入自我。提醒如果想要跳槽的，就不要選擇在此月。放鬆休息的時候，不要亂點開網路購物平台，以免衝動消費，甚至花大錢。

愛情運勢不彰，容易好勝心作祟，不合己意時說起話來總有些挑釁或難聽，可別吵架或冷戰了。

虎 好運指數★★★

工作先求穩再求進，需要注意言行，否則會與人發生矛盾，影響職場氛圍。財星加持的月分，本月求財順利，找與你志氣相投的人一起投資，或是請教信任的人，會有不錯的收獲。

愛情運特佳！無論單身或有伴，給你的心上人一些暗示，能收到好結果。

兔 好運指數★★

職場上與人相處易有不和，多設身處地考慮他人感受，才不會影響工作。財星入宮的月分，雖然錢財不能一時到手，但對於理財很有想法，不妨事先做好新年度規劃。

在愛情的相處上少了默契與互相理解的包容心，感情狀況可能亮紅燈。

龍 好運指數★★★

有機會獲得更好資源，也適合維繫人脈，可以多拜訪客戶或準備人情禮物。財運偏差，對於「耳聞」事務有必要謹慎求證，以免輕信謠言，陷財運於大起大落之勢。

運勢略顯沉悶，對於愛情，心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。

蛇 好運指數★★★★

人際緊張，原本關係不錯的夥伴，因利益問題成了帶火藥味的競爭關係。財運收入穩中有升，但節慶期間容易消費過多、錢包緊張，享受休閒時光的同時，也要量入為出才是。

許多小事情沒辦法達成共識，感情中的甜蜜也會隨著觀念不同而逐漸退燒。

馬 好運指數★★★★★

事業運看好，主管會為你指引大方向，教你如何提升專業實力和工作效率。整體運勢上揚，人際關係良好，有對外發展的機會，應當好好珍惜和維護，將對財運增長有助力。

愛情細水長流，小爭吵難免，但反而會成為感情的催化劑，更加了解彼此。

羊 好運指數★

運勢較差，諸多不如意所產生的負面情緒，會被你帶到工作裡，影響更大。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。此外，歲末年終開支較多，當省則省。

戀愛指數低，容易因一言不和而吵架，只有主動道歉才有希望挽回局勢！

猴 好運指數★★★

工作上與前輩深入溝通，能發現不錯的商機，抓住機會就容易一崛而起。財運有反覆之象，幸虧遇到貴人提點，可順利減輕財務負擔。

本月愛情吉星加持，有利示愛！單身者遇到心動的對象可大膽表白，易獲得正面回應；有伴侶者的暖心互動會增添甜蜜感。

雞 好運指數★★★★

事業表現可喜可賀，加上有利情勢推波助瀾，贏得上司肯定指日可期。財運穩定，是收入配得上實力的一個月，在有限的空間內伸展自我，創造新的價值，就能逆勢賺大錢。

多留心細節，積極做些小改變，拿出正心誠意，對彼此感情會有正面影響。

狗 好運指數★★★

凡事必須量力而為，實事求是！切忌太過急進而誤事，欲速則不達。理財投資要少言多做，不要節外生枝，以免造成巨額損失。

社交應酬頻繁，易與異性擦出感情火花。左右逢源的機會不少，但必須懂得自我克制，以免放縱過甚而樂極生悲。

豬 好運指數★★★

工作進展諸多困阻，而且易招口舌是非。在逆境中必須懂得變通求存。財運平平，新春玩樂只可小賭怡情，千萬不可投入重金，以免後悔莫及！

感情穩定，不過要小心因工作壓力冷落枕邊人，建議公私間取得平衡，或可與另一半舊地重遊、多關心對方。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)

指數 投資

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