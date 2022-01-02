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星座／1月2日至1月8日 雙子座本周豐收 摩羯座充實技能

科技紫微網

牡羊座 總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有

些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：蘋果

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

金牛座 總運指數：★★☆☆☆

本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但

事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

雙子座 總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇

到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小

失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

獅子座 總運指數：★★★☆☆

機會在向你招手，但你只有做好了準備才有資格和它握手。明明知道是表現自我的時候，千

萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

處女座 總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸

收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

天秤座 總運指數：★☆☆☆☆

本周你有點慵懶，哈欠連連是你最常表現出來的面貌，這樣很容易為人留下不好的印象。平

日應多注意休息，切忌熬夜，盡量養好充足的精神。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天蠍座 總運指數：★★★★☆

從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就

能漂亮交差。投資不要盲目跟風，理財才是本周的重點。

幸運色彩：雲母白

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

射手座 總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心

中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

摩羯座 總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，

雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座 總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能

順利克服過去，最終為生活留下精彩。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個

受歡迎的角色，但你將這份感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

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