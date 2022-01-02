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娛樂／IMDb統整2021最熱電影 「沙丘」奪第一

娛樂新聞組
《沙丘》 （取材自IMDb）
《沙丘》 （取材自IMDb）

全球著名電影資料庫網站IMDb日前公布2021年用戶討論度最高的十部電影，由丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，提摩西查勒梅（Timothée Chalamet）、張震、辛蒂亞（Zendaya）主演的《沙丘》（Dune）拿下第一名，8.2的評分，也是前十名單中用戶評分最高的。TOP10中有5部華納作品，4部迪士尼（3部漫威），1部網飛（netflix）。

電影類排名如下，評分為IMDb評分：

01. 《沙丘》

（Dune） ／8.2分

上映日期：10月22日

《自殺突擊隊：集結》（取材自IMDb）
《自殺突擊隊：集結》（取材自IMDb）

02. 《自殺突擊隊：集結》

（The Suicide Squad）／ 7.3分

上映日期：8月5日

《永恆族》 （取材自IMDb）
《永恆族》 （取材自IMDb）

03. 《永恆族》 

（Eternals）／6.8分

上映日期：11月5日

《真人快打》（取材自IMDb）
《真人快打》（取材自IMDb）

04. 《真人快打》

（Mortal Kombat）／ 6.1分

上映日期：4月23日

《查克·史奈德之正義聯盟》 （取材自IMDb）
《查克·史奈德之正義聯盟》 （取材自IMDb）

05. 《查克·史奈德之正義聯盟》 

（Zack Snyder's Justice League）／8.1分

上映日期：3月18日（串流上線）

《哥斯拉大戰金剛》（取材自IMDb）
《哥斯拉大戰金剛》（取材自IMDb）

06. 《哥斯拉大戰金剛》

（Godzilla vs. Kong）／ 6.4分

上映日期：3月31日

《黑寡婦》（取材自IMDb）
《黑寡婦》（取材自IMDb）

07. 《黑寡婦》

（Black Widow）／ 6.7分

上映日期：7月9日

《活屍大軍》（取材自IMDb）
《活屍大軍》（取材自IMDb）

08. 《活屍大軍》

（Army of the Dead）／ 5.8分

上映日期：5月14日

《時尚惡女：庫伊拉》（取材自IMDb）
《時尚惡女：庫伊拉》（取材自IMDb）

09. 《時尚惡女：庫伊拉》

（Cruella）／ 7.4分

上映日期：5月23日

《尚氣與十環傳奇》（取材自IMDb）
《尚氣與十環傳奇》（取材自IMDb）

10. 《尚氣與十環傳奇》

（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）／ 7.6分

上映日期：9月3日

電影 迪士尼 永恆族

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