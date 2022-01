娛樂／IMDb統整2021最熱電影 「沙丘」奪第一

《沙丘》 (取材自IMDb)

全球著名電影 資料庫網站IMDb日前公布2021年用戶討論度最高的十部電影,由丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)執導,提摩西查勒梅(Timothée Chalamet)、張震、辛蒂亞(Zendaya)主演的《沙丘》(Dune)拿下第一名,8.2的評分,也是前十名單中用戶評分最高的。TOP10中有5部華納作品,4部迪士尼 (3部漫威),1部網飛(netflix)。

電影類排名如下,評分為IMDb評分:

01. 《沙丘》

(Dune) /8.2分

上映日期:10月22日

《自殺突擊隊:集結》(取材自IMDb)

02. 《自殺突擊隊:集結》

(The Suicide Squad)/ 7.3分

上映日期:8月5日

《永恆族》 (取材自IMDb)

(Eternals)/6.8分

上映日期:11月5日

《真人快打》(取材自IMDb)

04. 《真人快打》

(Mortal Kombat)/ 6.1分

上映日期:4月23日

《查克·史奈德之正義聯盟》 (取材自IMDb)

05. 《查克·史奈德之正義聯盟》

(Zack Snyder's Justice League)/8.1分

上映日期:3月18日(串流上線)

《哥斯拉大戰金剛》(取材自IMDb)

06. 《哥斯拉大戰金剛》

(Godzilla vs. Kong)/ 6.4分

上映日期:3月31日

《黑寡婦》(取材自IMDb)

07. 《黑寡婦》

(Black Widow)/ 6.7分

上映日期:7月9日

《活屍大軍》(取材自IMDb)

08. 《活屍大軍》

(Army of the Dead)/ 5.8分

上映日期:5月14日

《時尚惡女:庫伊拉》(取材自IMDb)

09. 《時尚惡女:庫伊拉》

(Cruella)/ 7.4分

上映日期:5月23日

《尚氣與十環傳奇》(取材自IMDb)

10. 《尚氣與十環傳奇》

(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)/ 7.6分

上映日期:9月3日