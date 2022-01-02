娛樂／「美國女孩」水土不服的母女情

《美國女孩》在去年金馬獎一舉拿下最佳新導演獎、最佳新演員獎、最佳攝影獎及觀眾票選最佳影片獎。（取材自豆瓣電影）

去年金馬獎一舉拿下最佳新導演 獎、最佳新演員獎、最佳攝影獎及觀眾票選最佳影片獎的《美國女孩》（American Girl），是導演阮鳳儀自身經驗改編的故事。劇情描述2003年，移民美國五年的莉莉（林嘉欣 飾）抱病帶著兩個女兒芳儀（方郁婷 飾）、芳安（林品彤 飾）從洛杉磯回到台灣，與聚少離多的丈夫宗輝（莊凱勛 飾）團聚。芳儀因中文障礙成績落後，被同學戲稱為「美國女孩」。一心渴望返美的芳儀與母親莉莉衝突不斷，導致家庭成員之間關係緊張，並隨著SARS疫情 的爆發來到高峰…。

《美國女孩》是導演阮鳳儀的生命故事。（取材自《美國女孩》官方臉書）

編導新秀阮鳳儀將親身經歷搬上大銀幕，在監製林書宇協助下，梳理故事與角色，請到金馬影后林嘉欣、金鐘視帝莊凱勛助陣，加上新人方郁婷、林品彤，重現2003年SARS襲台時，家人關係的緊繃與修復。

「導演」阮鳳儀／生命故事 找到了出口

導演阮鳳儀從李安手上接過金馬獎的觀眾票選最佳影片獎，對她來說意義非凡。阮鳳儀不僅是影史以來首位女性最佳新導演，同時也是第一位角逐最佳劇情片的台灣女導演。

林嘉欣這次的演出絲絲入扣，坦言多少和自己的生命經驗有關。（取材自豆瓣電影）

《美國女孩》故事背景建立在SARS爆發時期，主角從美國回台灣，因無法適應文化、環境上的「水土不服」產生母女之間的衝突，其實電影 也是導演的生命故事，她坦言透過劇本書寫找到出口。

「感覺心中糾結那塊鬆開一點，我覺得是因為很在意，不知道怎麼要把在意這件事不影響到自己，這會造成很多情緒上的負擔，要學習如何去很在乎但是又適度的」。阮鳳儀坦言和媽媽從小什麼都能吵，電影中呈現的激烈爭吵只是家中冰山一角，由於電影改自親身故事，她提到片中的姊姊、妹妹與媽媽都有一部份的自己，「『芳儀』帶著我的反叛、『芳安』柔軟比較真、媽媽是矛盾的心情。」但隨著年齡的成長，大家都比較軟化了。

《美國女孩》讓許多觀眾看完電影都哭濕了口罩，幾乎每位觀眾都彷彿在電影的角色中看見自己和自己的家人。

雖然拿出自己私密的故事拍成一部家庭詩篇，阮鳳儀卻笑道：「當初和家人說要拍這部電影時，他們都說誰要看我們家庭的生活瑣事？你就拿去拍啊！」而阮鳳儀形塑了隸屬千禧年代年輕觀眾最難抹滅的回憶，在片中的所有音樂、漫畫、偶像都被影迷津津樂道。

《美國女孩》獲得金馬獎四項大獎，若加上國際影評人頒發的「費比西獎」和「亞洲電影觀察團」頒發的推薦獎等會外獎項，更能凸顯《美國女孩》所受到的矚目。

林嘉欣此次在《美國女孩》飾演兩個女孩的媽，現實生活她也有兩個女兒。（取材自豆瓣電影）

「媽媽」林嘉欣／擔憂疫情 當最後演出

林嘉欣此次在《美國女孩》飾演兩個女孩的媽，第三度提名金馬影后。現實生活她也有兩個女兒，但在演戲上原本有點抗拒演媽媽，會促成這次的合作，主因是此片監製林書宇的牽線，因為相信對方而一口答應演出。

《美國女孩》在去年疫情期間拍攝，林嘉欣來台兩個多月，表示首次和自己的女兒分開那麼久，又因為疫情讓時間彷彿停頓，所以在詮釋角色時特別能帶入，也說道：「我心裡想或許這是我最後一次演出，是抱持這種心情，所以每一場戲都很珍惜」。

林嘉欣這次的演出絲絲入扣，坦言多少和自己的生命經驗有關，其中一場「掏耳朵」的戲也是她日常會對女兒做的事，阮鳳儀補充，「掏耳朵的戲，其實是觀察到嘉欣平常在幫自己的女兒掏耳朵的時候，我也想起媽媽曾經也是這樣幫我掏耳朵」。對於有這樣的默契，林嘉欣也開心喊：「我好愛妳。」

導演阮鳳儀表示，其實拍攝過程有不少戲是演員們碰撞出來的。（取材自豆瓣電影）

而在片中大女兒和林嘉欣有不少衝突，她坦言青少年時期的自己脾氣也很硬，但她認為身為演員要會獨立思考，如今演藝事業的成績，讓她笑稱，「沒白吵了。」

巧的是，林嘉欣首次演電影「男人四十」便一口氣奪下第39屆金馬獎最佳新人和最佳女配角，如今飾演大女兒的方郁婷，初上大銀幕也入圍最佳新人和最佳女主角，順利拿下最佳新人。林嘉欣很為方郁婷開心，她說道：「自己初次演電影是很棒的經驗，我希望她們第一次演電影也是很美麗的過程。」她花時間與她們培養感情，一起去士林打保齡球、弄早餐給她們吃，私下也被她們叫媽媽，林嘉欣說：「很感謝劇組給我們這麼多時間相處，鏡頭前是沒辦法騙的」。

此外，電影也呈現出台灣2003年的樣貌，阮鳳儀說《美國女孩》就像是通往2003年的時光機，在台灣出道、母親是台灣人的林嘉欣也說：「我的90年代到千禧世代是住在台北的，所以回台拍片，日常生活、早餐店、音樂都非常熟悉。」

方郁婷首次演出就很亮眼，一口氣入圍本屆金馬最佳新人及女主角，順利擒下最佳新人。（取材自《美國女孩》官方臉書）

「姊姊」方郁婷／怪物新人 擒下金馬獎

飾演林嘉欣的兩位女兒方郁婷、林品彤都是素人新演員，方郁婷首次演出就很亮眼，被讚美演技自然又能說服人，一口氣入圍本屆金馬最佳新人及女主角，順利擒下最佳新人。導演透露，因為知道這角色戲分多有難度，所以很早就開始選角，再加上有雙語的限制，所以特別到國際學校尋找女孩，在製片和美國學校溝通後接觸到方郁婷，「一看到她的試鏡帶，就覺得蠻與眾不同的，有清澈的眼神。」

方郁婷在劇中被老師體罰。（取材自豆瓣電影）

而飾演妹妹的林品彤則是在歐洲學校挑選到的，很順利的，方郁婷、林品彤一見面就一拍即合。

現年15歲的方郁婷從小特別愛學習電視上的演員表演，每次模仿完，家人都在笑就覺得很開心，所以媽媽在臉書上看到《美國女孩》徵人時，就要方郁婷去試一試，家人都大力支持，對於沒有學過表演的她是如何抓到要領詮釋角色？她說：「我就是『芳儀』，她的問題就是我的問題，現在只能想要如何面對她的事，只要想到我本人會不會做這件事就不會演不出來。」而她的首演大銀幕作品就成功入圍本屆金馬獎「最佳新人」和「最佳女主角」，被稱為「SSR新人（特級超稀有）」，未來無限可期。

在片中飾演妹妹「芳安」的林品彤首演出大銀幕作品表現就令人驚艷。（取材自《美國女孩》官方臉書）

「妹妹」林品彤／即興演出 自然又可愛

在片中飾演妹妹「芳安」的林品彤首演出大銀幕作品表現就令人驚艷，在確定拍攝前，她其實是音樂舞台劇的演員，對表演很有天分，她說：「想當演員還有很多興趣，音樂、唱歌、寫故事。」阮鳳儀透露林品彤寫了一本小說寄給她，她佩服說：「覺得品彤可以當下一代編劇導演。」

林嘉欣此次在《美國女孩》飾演兩個女孩的媽，第三度提名金馬影后。（取材自豆瓣電影）

回想起拍攝過程，林品彤天真地說起在雙聖吃冰淇淋的那場戲，笑說：「玩得很開心，我們還會即興演出。」阮鳳儀也表示其實拍攝過程有不少戲是演員們碰撞出來，一場染頭髮的戲，試戲時林品彤把盆子戴在頭上，看到這畫面適合到不行，就要求正式拍攝時也要戴著，而呈現出自然又可愛的畫面。

莊凱勛在片中演活許多人家中傳統父親的模樣，他也為了角色增胖7公斤。（取材自豆瓣電影）

「爸爸」莊凱勛／自曝叛逆 撒嬌躲挨揍

莊凱勛與林嘉欣這次在新片《美國女孩》飾演夫妻，他們與飾演兩個女兒的方郁婷、林品彤互動自然又寫實，讓不少看過電影的觀眾都深深被感動，其實她們感情也好到戲外，方郁婷就開心分享：「跟妹妹（林品彤）玩爸爸的肚子很好玩，拍到晚上大家都High了」。

莊凱勛在片中為讓妻小到美國生活，獨自在台灣打拚，除了承受工作壓力，自己的情緒也都往肚裡吞，演活許多人家中傳統父親的模樣。他也為了角色增胖7公斤，有學過氣功的他還可以任意把肚子變大變小，讓同片兩個女兒非常開心，他笑稱，當時電影開拍前剛拍完戲劇「天橋上的魔術師」，把學了一身的魔術拿到現場逗兩個女孩開心，果然管用，林品彤特別愛黏他。

莊凱勛（右）在片中為讓妻小到美國生活，獨自在台灣打拚，除了承受工作壓力，自己的情緒也都往肚裡吞。（取材自豆瓣電影）

回想起第一次見面，大家都有點尷尬，彼此都在假裝熟悉，莊凱勛開玩笑說：「想一想怎麼這麼假。」方郁婷聽了哈哈大笑，直到所有人一起去打保齡球後就愈來愈熟，方郁婷開心說：「我們還唱歌跳舞，真的很好玩」。

現實生活中莊凱勛也是二寶爸，他笑稱回到家每天都無法忍受小孩，「（小孩）現在是半獸人耶，無法溝通。」由於兒子2歲，女兒不到1歲，正是模仿能力豐沛的時候，他每次在家都要小心說話跟行為，偶而會到家樓下或陽台鬆一口氣，或是找兄弟吐苦水、打球、騎重機跑山，舒坦後，他笑說：「可以回家再承受一波了。」

模仿的能力，莊凱勛小時候也有，他提到有時很皮會被媽媽拿衣架、藤條，還有父親以前做手工西裝的碼尺狂打，排行老么的他學了大哥很會跑的本領，再加上姊姊太過倔將被打更慘的借鏡，他就選擇哭一下再撒個嬌，然後跑掉躲挨揍。

導演阮鳳儀說，一場染頭髮的戲，林品彤（右二）試戲時把盆子戴在頭上，看到這畫面適合到不行，就要求正式拍攝時也要戴著。（取材自《美國女孩》官方臉書）

莊凱勛雖然懂得和家人應對進退，但仍有觀念上的不合。他15歲就離家賺錢，明明是拿獎學金的學生卻突然不愛念書，整天打撞球、玩樂團、無照駕駛，他透露還曾想過剃度出家，後來上了高中發現這世界真好玩而作罷。

「距離雖有美感，但也產生不信任」他認為跟家人的相處有時是此狀況，他早期在舞台劇打滾，有許多開銷，父母不諒解錢不知道哪去，因沒錢吃飯太瘦還被懷疑吸毒，回想起那段時間他說：「陣痛期非常長。」

（取材自聯合新聞網）