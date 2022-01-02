新聞眼／林奇 投資家慷慨捐收藏

投資大師林奇將自己與妻子50年的藏品捐贈給波士頓學院的美術館。(美聯社)

素有「投資 大師」之稱的證券投資基金經理林奇(Peter Lynch)，捐出包括畢卡索(Pablo Picasso)、卡薩特(Mary Cassatt)、霍默(Winslow Homer)等作品共計30幅給母校波士頓 學院(Boston College)藝術博物館 ，總計價值超過2000萬元，創下波士頓學院創校以來最大筆收受捐贈紀錄。

捐贈畫作包括畢卡索作品「頭」(Head)、霍默作品「葛蕾絲之環」(Grace Hoops)以及卡薩特水彩畫「母與子」(Mother and Child)。薩金特(John Singer Sargent)、比爾施塔特(Albert Bierstadt)、葉芝(Jack Butler Yeats)等藝術家的畫作也包括在捐贈系列當中。

波士頓學院發表聲明指出，林奇捐給學校麥克穆倫藝術博物館(McMullen Museum of Art )的藝術品包括27幅繪畫與3幅素描，這些畫作原為林奇與妻子卡洛琳‧林奇(Carolyn Lynch)的私人收藏。卡洛琳‧林奇已於2015年過世。

波士頓學院指出，林奇也捐贈500萬元給麥克穆倫藝術博物館，做為藝術展覽品保管及典藏的經費，林奇捐贈的藝術品將訂名為「卡洛琳與彼得‧林奇收藏」(Carolyn A. and Peter S. Lynch Collection)。

77歲的林奇為富達管理與研究公司(Fidelity Management and Research Co)副總裁，1965年畢業於波士頓學院。

林奇在聲明中表示，捐贈收藏品的目的是希望為學生及博物館參觀者帶來啟發，因為他在童年時期幾度參觀波士頓美術館(Museum of Fine Arts Boston)，對藝術萌生了極大興趣。

他指出，這批藝術品是與妻子卡洛琳在長達50年期間陸續收藏，「希望能幫助學生對藝術產生更深入的了解，以及藝術做為表達形式的重要性」。他表示，所有學生肯定都能從這批畫作當中學到某些知識，繪畫風格包括各種不同畫風，許多名家畫作則呈現美國自然風景之美。