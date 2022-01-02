新聞眼／斯坦哈特 慈善家卻掠奪文物

億萬富豪斯坦哈特交出7000萬元的被盜文物，換取免於起訴。(路透)

從11國購置非法骨董的億萬富豪斯坦哈特(Michael Steinhardt)，為躲避司法追究，與檢方達成協議，自動交出180件價值達7000萬元的被盜文物，並且終身禁購骨董文物。

曼哈頓地區檢察官 宣布，從埃及、希臘、以色列 、敘利亞、土耳其等國購置非法文物的斯坦哈特交出180件從盜賣集團購得的文物，並接受史無前例的終身禁購文物處罰後，就不用面對司法起訴了。

斯坦哈特是「慈善家」，專事服務以色列猶太 人，促進美國猶太年輕人和以色列之間的交流，但是，根據檢察官萬斯(Cyrus Vance)的調查，數十年來，他對盜竊、掠奪而來的歷史文物貪得無厭，不顧購取這種非法文物的行為是否合法，不顧自己買賣文物的合法性、也不管他這種生意是否對全球各地造成嚴重的文化毀損，簡直毫無地理與道德界線。

這名猶太「慈善家」透過律師表示，對檢方調查經年後，決定不予起訴，感到滿意，「誤從別人那裡取得的文物，將還給原物主國。」

雖然律師和斯坦哈特本人都辯稱，他所擁有的骨董文物都是從「合法」商人購得，文物本身也未標明出處或來源，檢方說，多數是戰爭或內戰時期，從各國流落他國，才轉手到斯坦哈特手裡。

剛滿81歲的斯坦哈特1967年創立風險基金，經營到1995年收攤，2004年退休後，又擔任「智慧樹投資公司」的執行長，身價10億元以上。

檢方2017年開始調查他收藏的非法骨董，2018年搜查他住處和辦公室，沒收好幾件遭掠奪的藝術品。

斯坦哈特自動交出來的文物包括一個公元400年前的公鹿頭，已經刻成祭祀典禮上獻酒杯的樣子，檢方說雖沒標記原出處，確屬土耳其米拉斯連年戰亂後流落國際市場的歷史文物，價值350萬元。另一交出的古希臘克里特島人類骨灰箱，是公元前1300年左右的文物，從一名走私者購得，價值100萬元。