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養生／過敏兒咳不停 恐是缺鐵

／陳碧珠
過敏兒恐有缺鐵問題，影響發育成長。（本報資料照片）
過敏兒恐有缺鐵問題，影響發育成長。（本報資料照片）

4歲半的小真晚上入睡後夜咳連連，有時候會咳到吐，就醫檢查才知，小真不僅是過敏兒，且血液「缺鐵」嚴重，醫師開立兒童氣喘用藥外，還外加鐵劑補充，更鼓勵日常飲食要均衡攝取。半年後，小真的臉色恢復了紅潤，過敏夜咳頻率也明顯減少。

台灣台北振興醫院兒童醫學部主治醫師羅玉芳指出，台灣3至7歲的兒童45%有缺鐵問題，由於長期貧血會影響食欲、生長以及活動力，許多有過敏兒的家庭常會忽略此問題。

羅玉芳說明，如果孩子是因為偏食導致鐵質攝取不足，這是單純性的「營養性缺鐵」；但若是慢性過敏氣喘的孩子，由於身體長期處於慢性發炎狀態，會導致體內鐵質的調控，轉向抑制鐵質的吸收，形成「發炎性缺鐵」。

鐵是人體能量的來源，攸關氧氣的運送、細胞的繁殖、免疫力的調控，台灣開業兒科醫師許惠春表示，臨床上，引發過敏的成因很多，鐵雖然還未被證實有直接因果關係，但過敏兒童確實要更留意缺鐵帶來的成長影響。

學齡前兒童、青少年是缺鐵兩大風險族群，嬰兒時期若轉換副食品不順，咀嚼不好也會誘發貧血。

世界衛生組織（WHO）統計發現，開發中國家0到4歲兒童約有30%鐵質不足，5到14歲孩童更高達48%。另外，一分西元1990到2010年的大型統計顯示，如果飲食中沒有鐵質強化，學齡前兒童高達40%缺乏鐵質。

依不同年紀、不同的慢性疾病，WHO對兒童鐵質缺乏的定義有二：一是鐵蛋白小於12ug/L（小於5歲）或小於15ug/L（大於5歲）；另一是運鐵蛋白飽和度小於16%。

羅玉芳說，小真的鐵蛋白只有5ug/L、運鐵蛋白飽和度低於5%，鐵質嚴重不足。對於這類發炎性缺鐵的孩子來說，除了積極控制過敏，還要解鎖身體對鐵質的吸收，一旦鐵質能在體內正常運轉，才可以幫助身體的免疫力正常。

羅玉芳提醒，過多的鐵劑會造成肝臟負擔，缺鐵的補充需經醫師評估，可搭配維他命C幫助吸收，最重要的是日常飲食均衡，蔬果、紅肉等適量攝取。

許惠春表示，缺鐵也會影響孩子的認知，臨床上若發現孩子臉色蒼白、偏食、活動力不足、體重過低，可進一步抽血檢測是否缺鐵，建議透過原型食物的多方攝取如蛋黃、牛肉來補充營養。

過敏 免疫力 WHO

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