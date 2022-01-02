醫藥／膀胱過動 哼歌緩解頻尿

音樂療法對頻尿改進的效果。圖為示意圖。（本報資料照片）

不論男女，上了年紀，尤其進入超齡者，常常受膀胱過度活動（OAB）的折磨，其症狀為膀胱在沒有被尿液充填滿盈時，就要排出，並且不允許等待、非立即排出不可， 使尿失禁、打濕內褲或床單。這就是頻尿、尿急和尿失禁。其嚴重程度不同，最重者可以約半小時或一小時一次，輕者可以耐受幾個小時。

副交感興奮藥物，例如Mybetrig也許可以使頻尿有所縮短，但是經常服用藥難免失效，久而久之甚至誘發忘性或癡呆。因此，醫生不主張用藥。本人發現，可以應用音樂療法試用。

在一次排尿以後，開始輕輕哼一支非常喜愛的曲子，喜愛的程度要使自己能夠入迷，最好能連歌詞一起哼唱，還要求準確。如果唱的途中記不起一個字或少數字的片段，要設法查清或記住。中風 的病人在哼唱的過程中會有所忘記，查清以後又忘記，是很常有的事。不必氣餒，查清以後再哼唱。

這樣在哼唱和查清忘掉的字句的過程中，由於這個歌曲是自己非常喜愛的，因此可能繼續不斷的哼唱下去，直到有了尿意。這時，你可能發現，離開上次排尿已經有了一段時間。這就是音樂療法對頻尿改進的效果。微小的效果也許使尿意延長一個小時， 也許兩、三個小時。這樣鍛鍊多次後，效果就會得到鞏固。

在哼唱很久以後，你發現沒有尿意，於是想看看時鐘尿意延長了多久。你會發現，一旦看鐘，看到了已經多久沒有排尿，你立刻萌生了尿意，並且逐秒加強，在一秒鐘之內，非排尿不可。否則產生尿失禁。你想悔過，又開始哼唱原先那個曲子，卻不再使尿意延長。

如果在哼唱的過程中，突然大聲咳嗽或身體某部位發癢使你非摳不可，那麼，你很可能產生尿意，不再延長頻尿的間隙。

膀胱對下意識裡的排尿安排非常在意，對意識中的排尿安排更加敏感。在本來沒有尿意的情況下，突然聽到水響，而有了尿意，並且很快就要排除，難以等待。尿意的有無、急否，並不與膀胱中的儲量有關，而與膀胱活動程度有關，這正是膀胱活動過度的關鍵。

我在與這個毛病掙扎的過程中，摸索出排尿間隙延長的歌曲有兩首，頗為有效。

第一個是以法國陸軍殉國軍人下葬時吹奏的《熄燈號》為曲譜，自編的歌詞慢調而悠揚，令人沉思。「有幸來過，也拚過，畢生盡瘁；濟世北美，油燼安息。」歌譜反映出本人移民 來美之初，應徵參加政府醫療機構，代表政府為Medicare和Medicaid 醫卡的病人看病。一舉通過考試而有資格懸壺濟世（行醫）直到90，還撰寫醫學文章幫助民眾。目前仍然酌情貢獻餘力，決定直到油燼安息。

這樣的唱詞既反映過去多年（包括在中國時）對醫學的苦讀，也指出所餘下的時光來日有限，不僅令人感觸凜然。這種聯想使我一遍一遍地唱下去，捨不得停下來，以至於忘記了排尿。

第二個是一首民歌的一節，流行於上一世紀三○年代《送別》，李叔同編詞：「長亭外，古道邊，芳草碧連天，晚風拂柳笛聲殘，夕陽山外山。天之涯，地之角，知交半零落，一瓢濁酒盡餘歡，今宵別夢寒。」唱這首歌時，心中充滿了對知交的想念，也一時停不下來。這兩首歌都能吸引我的情緒，久久懸念。產生延長頻尿間隙的效果。