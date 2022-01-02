我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

醫藥／膀胱過動 哼歌緩解頻尿

／劉鍾毅
音樂療法對頻尿改進的效果。圖為示意圖。（本報資料照片）
音樂療法對頻尿改進的效果。圖為示意圖。（本報資料照片）

不論男女，上了年紀，尤其進入超齡者，常常受膀胱過度活動（OAB）的折磨，其症狀為膀胱在沒有被尿液充填滿盈時，就要排出，並且不允許等待、非立即排出不可， 使尿失禁、打濕內褲或床單。這就是頻尿、尿急和尿失禁。其嚴重程度不同，最重者可以約半小時或一小時一次，輕者可以耐受幾個小時。

副交感興奮藥物，例如Mybetrig也許可以使頻尿有所縮短，但是經常服用藥難免失效，久而久之甚至誘發忘性或癡呆。因此，醫生不主張用藥。本人發現，可以應用音樂療法試用。

在一次排尿以後，開始輕輕哼一支非常喜愛的曲子，喜愛的程度要使自己能夠入迷，最好能連歌詞一起哼唱，還要求準確。如果唱的途中記不起一個字或少數字的片段，要設法查清或記住。中風的病人在哼唱的過程中會有所忘記，查清以後又忘記，是很常有的事。不必氣餒，查清以後再哼唱。

這樣在哼唱和查清忘掉的字句的過程中，由於這個歌曲是自己非常喜愛的，因此可能繼續不斷的哼唱下去，直到有了尿意。這時，你可能發現，離開上次排尿已經有了一段時間。這就是音樂療法對頻尿改進的效果。微小的效果也許使尿意延長一個小時， 也許兩、三個小時。這樣鍛鍊多次後，效果就會得到鞏固。

在哼唱很久以後，你發現沒有尿意，於是想看看時鐘尿意延長了多久。你會發現，一旦看鐘，看到了已經多久沒有排尿，你立刻萌生了尿意，並且逐秒加強，在一秒鐘之內，非排尿不可。否則產生尿失禁。你想悔過，又開始哼唱原先那個曲子，卻不再使尿意延長。

如果在哼唱的過程中，突然大聲咳嗽或身體某部位發癢使你非摳不可，那麼，你很可能產生尿意，不再延長頻尿的間隙。

膀胱對下意識裡的排尿安排非常在意，對意識中的排尿安排更加敏感。在本來沒有尿意的情況下，突然聽到水響，而有了尿意，並且很快就要排除，難以等待。尿意的有無、急否，並不與膀胱中的儲量有關，而與膀胱活動程度有關，這正是膀胱活動過度的關鍵。

我在與這個毛病掙扎的過程中，摸索出排尿間隙延長的歌曲有兩首，頗為有效。

第一個是以法國陸軍殉國軍人下葬時吹奏的《熄燈號》為曲譜，自編的歌詞慢調而悠揚，令人沉思。「有幸來過，也拚過，畢生盡瘁；濟世北美，油燼安息。」歌譜反映出本人移民來美之初，應徵參加政府醫療機構，代表政府為Medicare和Medicaid醫卡的病人看病。一舉通過考試而有資格懸壺濟世（行醫）直到90，還撰寫醫學文章幫助民眾。目前仍然酌情貢獻餘力，決定直到油燼安息。

這樣的唱詞既反映過去多年（包括在中國時）對醫學的苦讀，也指出所餘下的時光來日有限，不僅令人感觸凜然。這種聯想使我一遍一遍地唱下去，捨不得停下來，以至於忘記了排尿。

第二個是一首民歌的一節，流行於上一世紀三○年代《送別》，李叔同編詞：「長亭外，古道邊，芳草碧連天，晚風拂柳笛聲殘，夕陽山外山。天之涯，地之角，知交半零落，一瓢濁酒盡餘歡，今宵別夢寒。」唱這首歌時，心中充滿了對知交的想念，也一時停不下來。這兩首歌都能吸引我的情緒，久久懸念。產生延長頻尿間隙的效果。

中風 移民 Medicaid

上一則

醫藥／新生兒血便 醫師給2解方

下一則

養生／過敏兒咳不停 恐是缺鐵

延伸閱讀

頻繁頭痛、腸胃不適 可能與「人際相處」不佳有關

頻繁頭痛、腸胃不適 可能與「人際相處」不佳有關
歌詞偷寫藏頭詩 王力宏疑用情歌告白劉亦菲

歌詞偷寫藏頭詩 王力宏疑用情歌告白劉亦菲
逝去的青春

逝去的青春
台師大校歌去中 刪「重歸祖國樂融融」歌詞惹議

台師大校歌去中 刪「重歸祖國樂融融」歌詞惹議

熱門新聞

藍源火箭。（路透）

封面故事／無魚鮪魚、VR抗老年孤獨...2021百大發明

2021-12-26 15:10
陳果仁生前照片。（取材自臉書）

娛樂／40年前華裔當街被打死...陳果仁事件將拍影集

2021-12-26 14:25
美國樂壇新人奧莉維亞。（路透）

封面故事／彭博年度50人 引領全球潮流

2021-12-26 13:20
明年能源價格走勢，各方看法歧異。（路透）

大仁說財經／明年油價 花旗預測熊市到

2021-12-26 02:12
加了花生的辣椒小魚豆乾

料理功夫／眷村小菜2碟

2021-12-26 02:24
很多時候，我們在職場上的主要敵人來自內部。示意圖。(取自Pexels)

職場春秋／職場上的敵人 是自己人

2021-12-26 02:27

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪