醫藥／兒子遺傳暴牙 提早矯正有效

彭姓女子（中）家族有暴牙問題，她提早讓孩子在約十歲就醫、接受齒顎矯正。（記者趙容萱／攝影）

暴牙會遺傳？52歲彭姓女子與妹妹有暴牙問題，她成年後接受矯正，但上下唇無法完美閉合，無法完全改善，兒子也有複雜的暴牙問題，她提早讓兒子在11歲接受兩階段齒顎矯正，如今21歲擁有一口整齊牙齒，六名家族成員受鼓舞，決定一起接受矯正。

牙醫唐瑋勗說，暴牙患者有90%以上都是先天遺傳的，像彭姓女子的家族成員，包括妹妹、子女都有暴牙的問題，彭女家族有六名成員看到矯正成果，也決定投入齒顎矯正的行列。

唐瑋勗指出，齒顎矯正應提早到換門牙、青春期早期骨骼生長高峰期，先進行顎骨矯正，日後不但臉型會有明顯的改變，如果要進行牙齒矯正，不必拔牙的機會比較高。

唐瑋勗說明，彭女的兒子有複雜的暴牙問題，11歲開始接受矯正，趁著他在發育期前，針對齒顎的部分先做第一階段的矯正，讓骨骼可以順著成長期間調整顎骨的比例，騰出生長的空間；等到發育期到了後期，再做第二階段牙齒排列的調整。

彭姓女子表示，她家族有齒列不正問題，自己成年後才做暴牙修整，並沒有太滿意，她的孩子也有暴牙問題，她都提早在孩子十歲左右帶孩子就醫、接受矯正，孩子小時候就開始了解怎樣做最好。