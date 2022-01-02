醫藥短波／空汙比老菸槍更易罹患肺癌

全球來說，在2020年，肺癌是僅次於乳癌的第二道最常見的癌症 。每年約有220萬個病例，而造成180萬人死亡。根據疾病防治中心 的數據，在2018年，美國有21萬個新的肺癌病例和14萬人因此死亡。

是否只有吸菸的人會得肺癌？

事實上，大約有20%的癌症患者，一生中從未吸菸或者是吸菸少於100支。

只有老年人會的肺癌？

雖然一半以上患有肺癌的人是在65歲以上，但是近年越來越多50歲以下的年輕人，特別是女性得到肺癌。

生活在污染嚴重的地區比老菸槍得肺癌的風險更高嗎？

許多科研報導，都充分表明，交通所造成的污染的確增加換肺癌的風險。比如說二氧化氮、二氧化硫和系科禮物與換生癌的風險成正比。暴露於污染空氣中的職業司機，明顯增加了肺癌的發病率和死亡率。

吸入痱子粉會增加換肺癌的風險嗎？

不會，痱子粉與肺癌的風險無關。

肺癌手術會使癌症擴散？

根據美國癌症協會，認為肺癌手術不會使癌細胞 擴散。特別是早期肺癌，在這個階段，更應該進行手術移除，來治癒患者。

有沒有辦法可以降低患肺癌的風險呢？

首先是要預防吸菸和二手菸。在家中或者是工作中接觸二手菸患肺癌的風險也會增加20-30%。每天吸菸超過20年的人，應該進行CT肺部掃描，若能早日發現，可使肺癌死亡率降低20%。另外要注意自己家中是否有radon 氡氣，氡氣是除了吸菸之外引起肺癌的最重要因素。當然不論男女和年紀，最能改善健康，延長壽命的就是戒菸了。