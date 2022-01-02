每周一書 / 最大的祕密 追尋真相與快樂

「我正在變老」、「我不夠好」、「我做不到」、「我不夠聰明」、「我不像過去那樣健康了」、「我沒有足夠的錢」、「我沒有足夠的時間」、「我不覺得自己被愛」、「我不值得擁有這個」、「我害怕死去」…你的腦袋裡是否經常出現這樣的念頭？這些念頭都是限制，透過你的心智強加在你身上。之所以會有這樣的限制性信念，都是因為你不知道「真相」…一旦知道，你就自由了！

出生於澳洲 ，目前則居住在加州 的朗達．拜恩（Rhonda Byrne），在2006年寫了《祕密》一書，引發了全球熱潮，暢銷超過3500萬冊，這部改變人生的作品幫助讀者了解自己內在尚未開發的力量。但朗達的旅程遠遠還沒結束，因為她內在的某樣東西催促她去尋求更多智慧。她花了14年的時間追尋，直到發現了她呈現在《最大的祕密》這本書中的宇宙真相。

《最大的祕密》書中提供了立即可運用的練習，以及能夠化解恐懼、不確定、焦慮和痛苦的深刻啟示。此外，全書有許多引自世界各地靈性導師的啟發性話語，提供了一條直接的路，讓人不再受苦，過著充滿深刻喜悅的人生。

朗達表示，透過本書所走的每一步，會讓你變得更加快樂、讓你的人生變得更不費力，而那份快樂和不費力會持續增加，永無止境。對未來的任何恐懼和不確定將不再困擾你，日常生活中的掙扎或這個世界發生的事引發的任何焦慮和壓力會消散無蹤，可以擺脫你此刻可能正在經歷的各種形式的苦痛。

朗達說，《祕密》一書展現如何創造你想要成為、想要做到或想要擁有的任何事物，而一切都沒有改變，《祕密》告訴你的在今天依舊為真。《最大的祕密》則揭露了人類有史以來最大的發現，並告訴你如何遠離負面性、問題，以及你不想要的事物，走向充滿恆久快樂和至喜的人生。

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