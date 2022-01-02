醫藥短波／婦女注意…做了切除子宮手術仍會罹卵巢癌

卵巢癌的發生率雖然不是特別高，但死亡率卻是在女性生殖系統惡性腫瘤 中占第一位。由於卵巢的位置隱密，早期的癌症 幾乎沒有任何的徵候，很不容易被發現，所以卵巢癌又有「沉默殺手」的名號。

一般的卵巢癌，有70%在發現的時候已經是第三到四期，而且50%的患者年齡是63歲以上。

是否做了子宮切除手術就沒有發生卵巢癌的機會了？

一般的子宮切除術，完全除去了子宮和卵巢後，還是有小部分的機率發病，因為最近的科研報導卵巢癌可能是由輸卵管遠端的細胞開始發出的。最近的婦產科學會的建議，割除子宮的時候，也應該順帶將輸卵管割除，來降低卵巢癌的發生率。

怎麼樣才可以早期發現卵巢癌呢？

除了定期婦科體檢之外，任何時候有懐疑可以做

超聲波檢查來觀察卵巢中的是固體的腫塊或者是液體的囊腫。

CT掃描，可以偵測淋巴球的腫大，癌細胞 的擴散或者是腫瘤影響到膀胱或腎臟的情況。

胸部X光檢查，可以判斷癌症是否已經擴散到肺部。組織的活檢，也非常重要。不過對卵巢來說，活檢通常是通過取出的腫瘤來完成。

另外還有血液檢查，特別是CA-125，HCG和AFP在血液中的水平。