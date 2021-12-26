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醫藥短波／心臟病的誤解 5大迷思

顔世蓮

根據疾病控制與預防中心(CDC)的數據，在美國，每36秒就有一人死於心血管疾病；每4人中就有1人死於心臟病

1.心臟病不是只影響男性嗎？

2017年在美國，24.2%的男性和21.8%的女性死於心臟病。一個普遍的誤解是，只有男性會受到心臟病的影響。的確，男性比女性更容易患心血管疾病，並且患冠心病的風險更大。然而，女性患中風的風險更高。

 2.年輕人是不用擔心心臟病？

的確，心臟病最可能發生在65歲以上的人，但一項調查美國不同年齡組心臟病死亡率的研究發現，從2010年到2015年，心臟病死亡率在35-64歲的成年人中日漸增加。

3.抽菸多年，現在戒不掉了，也不至於引起心臟病吧？

其實吸菸是導致心臟病的主要原因。國家老齡化研究提供：一旦一個人停止吸菸，健康益處尤其心臟就開始顯現出來。。

4.心臟病在我家好幾代了，所以我無能為力。

如果親密的家庭成員患有心臟病，則可能意味著得病風險增加了。然而，它並不是一成不變的，適當的飲食、增加運動和良好生活習慣就是多種可以降低風險的方法。

5.心臟病發作時，只要用力咳嗽，可以挽救生命？

謠傳心臟病發作時可用咳嗽CPR，利用劇烈咳嗽挽救生命。其實，當心臟病發作時，當務之急是致電911。

心臟病 心血管疾病 中風

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