醫藥短波／子宮內膜異位 婦女之痛

婦女腹痛不見得全是一般的經痛，有時是很複雜的子宮內膜異位症。這個毛病影響到所有的女性，目前全球大約10%，特別是育齡婦女和青少女有這個毛病。

這種症狀是長期性的，常常與房事、經期、排便、排尿、經常的骨盆疼痛、腹脹、疲勞、抑鬱、焦慮和不孕症有關。因為症狀廣泛多變，所以常常經過5到10年才能夠得到正確的診斷。

到底是怎麼發生的呢？

真正的原因並不清楚，主要是子宮內膜在經期的時候會脫落排出體外。但是有時候子宮內膜層的組織會轉移到子宮外的腹腔內，受到荷爾蒙影響，也會增生脫落，但是無法排除到體外，就黏著在卵巢、濶韌帶，膀胱、子宮後方等處積存，形成血點，經年累月的，越來越大就會形成血瘤或者是巧克力囊腫。

只要有子宮內膜異位症就會出現巧克力囊腫嗎？

子宮內膜異位症有四個階段，形成了巧克力囊腫已經是最嚴重的第四期了。

子宮內膜異位症是怎麼診斷出來的呢？

雖然因為症狀可以大致判斷，真正的診斷是要靠腹腔鏡的檢查。病人需要在手術室做腹腔鏡檢查，好處是不但做診斷而且可以同時治療。就是將腹腔內的血點、沾黏和巧克力囊腫一併用激光切除或者是燒掉。