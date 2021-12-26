料理功夫／眷村小菜2碟

加了花生的辣椒小魚豆乾

眷村菜是早年台灣眷戶們以手中有限的資源開發的各種美食，雖然品相大多樸實無華，但是充滿毫無距離感的家的味道，而且穩穩的留在口中，在記憶中永遠發光發亮！

辣椒小魚豆乾

材料：

小魚乾25公克、豆豉2大匙、蒜1瓣、中型五香豆乾4片、青辣椒和紅辣椒各2條、米酒1大匙、鹽適量、味精少許。

辣椒小魚豆乾材料

作法：

1.將蒜切片；煮一小鍋水將豆乾汆燙2、3分鐘，夾出放涼切片；青、紅辣椒切斜薄片，備用。

2.炒鍋倒入稍多的油燒熱，將小魚乾以中火炸至微黃後撈出。

3.留適量的油於炒鍋，加入豆豉和蒜以中火炒香。

4.加入豆乾與兩色辣椒，轉中大火略炒，再加入小魚乾略炒。

5.淋入米酒，再落鹽與味精調味炒勻即可。

小叮嚀：

1.豆乾於熱炒前先汆燙，熱炒時不僅不易斷裂，且口感較佳。

2.盛盤後可撒入一些花生，口感更豐富。

辣椒炒蛋

「辣椒炒蛋」是高雄左營知名的眷村小菜，雖然只是炒蛋，但是鹹香辣，是非常下飯、入口難忘的簡易小菜！

辣椒炒蛋

材料：

大紅辣椒1條、蒜2瓣、蔥1根、雞蛋 4顆、醬油和米酒各1茶匙、鹽少許。

作法：

1.將大紅辣椒和蒜瓣切粗末；蔥切成珠粒；雞蛋去殼入碗內，加入醬油、米酒和鹽攪拌均勻，備用。

2.炒鍋熱油，以中火炒香辣椒、蒜和蔥粒。

3.淋入已調味的蛋液，底部凝固時開始以鍋鏟輕輕推、攪、翻，約8分熟即熄火，再略微翻拌，盛盤。

小叮嚀：

1.若手腳快，雞蛋可以無須預先和調味料攪拌均勻，可於步驟2之後將蛋直接打入鍋，並立即加入調味料，然後以鍋鏟快速攪拌。

2.若無大紅辣椒，可以用2～3條泰國 小辣椒代替。

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