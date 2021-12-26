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料理功夫／香脆大頭菜

林幸玉
香脆大頭菜
香脆大頭菜

材料：

蕪菁（大頭菜）3顆、紅蘿蔔1條、蒜頭4瓣、紅辣椒2條。

佐料：

鹽3大匙、糖2大匙、白醋2大匙、生抽2大匙、味醂3大匙、炒香芝麻、麻油少許。

佐料
佐料

作法：

1.蕪菁去外皮，洗淨擦乾，切小薄片。取一大盆，加3大匙鹽和蕪菁片拌勻，上面再放個小一點的盆子，上面放重物讓蕪菁片出水，用1加侖的瓶裝水也可以。重壓3小時後把水分倒掉，重複三次；第二、三次不用加鹽，加入切小片的紅蘿蔔拌勻。

將蕪菁切片。
將蕪菁切片。
蕪菁片加鹽，並在上面以重物壓出水分。
蕪菁片加鹽，並在上面以重物壓出水分。

2.糖、白醋、味醂、生抽拌勻，放入切碎的蒜頭、辣椒，加入處理後的蕪菁再加入，麻油、芝麻拌勻就完成。

小叮嚀：

蕪菁要壓到水分消失，吃起來才會脆。處理中不能沾到生水，才能保持新鮮。

大頭菜
大頭菜

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