旅遊／阿拉善逍遙遊 大漠吟詩

上帝的曲線。（圖片皆由作者提供）

「阿拉善」是蒙古語，意為「五彩斑斕之地」，顧名思義即可想見阿拉善之美。阿拉善盟是內蒙古自治區盟，地處內蒙古自治區最西部，轄下三個旗：阿拉善左旗、阿拉善右旗、額濟納旗。金秋10月中旬，我遊歷嚮往已久的額濟納旗，觀賞了金風飄香時節的胡楊林。接著又赴右旗進入大漠深處，遊覽中國最美的巴丹吉林沙漠。最後到達坐落左旗的旗府所在地、素有「塞外小北京 」之稱的巴彥浩特鎮。2000多公里的行程，走訪整個阿拉善，一路走來感觸良多，也體驗到人生的極致，是以為文記之，以抒懷。

走馬觀花胡楊林

黃金周過後，在朋友陪同下，我乘坐內蒙古「草原之星」專列，從呼和浩特市出發。翌日醒來，只見大漠茫茫無垠，火車在戈壁灘上風馳電掣，好一派荒涼沉雄的風光。詩情油然而起，遂賦詩一首「戈壁」：茫茫戈壁愁，千里草不生。鳥獸蹤跡絕，大風揚飛塵。

上午抵達額濟納旗車站，車站坐落在旗府所在地的達來呼布鎮。未作逗留，即轉乘大巴直奔東風航天城參觀。

來到問天閣，看到了樓內敦煌女神飛天圖，又聯想到「東風」兩字，唐代杜牧有詩曰：「東風不與周郎便，銅雀春深鎖二喬。」於是，我脫口而出，吟出一句「借得東風夢飛天」。

虬龍下海。（圖片皆由作者提供） 鵝曲項天歌。（圖片皆由作者提供）

參觀完畢，回額濟納途中，看到夕陽西下的死亡胡楊林，千姿百態。其狀滿目瘡痍、垂死掙扎；其感如西風瘦馬、蒼涼悲壯；其嘆則當地有諺語曰：「生千年不死，死千年不倒，倒千年不朽」，世稱「英雄樹」。

額濟納胡楊林是世界三大原始胡楊林之一，另兩處位於北非的撒哈拉沙漠和新疆塔里木盆地的塔克拉瑪干沙漠。另有一說，認為世界三大胡楊林都在中國境內，分別在輪台、伊吾、額濟納。因此額濟納胡楊林之盛景是毫無爭議的。

金色胡楊林倒影。（圖片皆由作者提供）

胡楊木，這個神奇的樹種是一個多變的樹種，春夏是綠色，深秋為黃色，冬天則成紅色。我一路尋去，終於找到正當令、充滿生機的金色胡楊林。呵，金風秋爽，十里胡楊，滿天飛舞，一片金燦燦的世界，令人陶醉。作詩以記之：

「讚胡楊」

蒼鷹衝天吞斜陽，虯龍探海捉遊鱉。

忽如一陣金風來，一片一片黃葉飛。

婀娜多姿胡楊樹，滿城盡開黃金葉。

昔日荒漠無人津，今朝笑迎春風客。

飛沙走石黑水城

第三日下午去黑水城，恰遇大風，颳得昏天暗地，渾身沙塵自不待言，連耳朵都灌滿了，正是對我吟唱的「大風揚飛塵」最好的註腳了。所以，此時此刻，只有在飛沙走石的惡劣環境中，更能欣賞或品味黑水城給我們後代子孫遺留下的無限歷史滄桑感。

黑水城，因額濟納河而得名，「額濟納」是西夏党項族語，意為「黑水」。每年祁連山上融化的雪水匯成河流，向北流向內蒙古阿拉善盟的額濟納草原，最後注入最北端的居延海中。這條由雪水匯成的河流，就是古代人稱為「黑水」的額濟納河。

黑水城。（圖片皆由作者提供）

黑水城在中國邊陲史上赫赫有名，始建於公元11世紀初，是西夏王朝設在北部邊境 的一座重要軍事城堡，也是西夏12軍司之一「黑山威福軍司」的治所，故又稱「威福軍城」。初建時城市規模較小，是河西走廓通往漠北的必經之路和交通樞紐，戰略地位極為重要。西夏鼎盛時期，黑水城不僅僅是一座軍事城堡，更是一座經濟、文化、貿易都較為發達的繁榮城市；當時的黑水城內，官署、民居、店鋪、驛站、佛教寺院以及印製佛經、製作工具的各種作坊布滿了城區，一派繁榮昌盛的景象。

公元1226年，黑水城被北方興起的蒙古族首領成吉思汗所征服，雖然西夏國滅亡了，但黑水城卻獲得了「重生」，進入了繁榮的鼎盛期。元朝定都北京後，在這裡設置了亦集乃路總管府。由於經濟的發展和人口不斷增加，元朝在原有城池的基礎上，對城市進行了擴建改造；擴建後的城市，不僅增加了城區面積，而且加強了城市的防禦能力。在當時的城區內，分布有街市、官署、驛站、學府、寺院等區域，以及百姓、官員、兵卒的住宅區；有直通城門的東西大街和南北街巷組成的整齊街道。街道兩側，林立了各種店鋪，有飯館、酒店、客棧、錢莊、雜貨店、衣帛行、馬具作坊等；並有馬市、柴市及交換農牧產品的互市場所。黑水城，不僅城內十分繁榮，在城外也有百姓集中的居民區和繁華熱鬧的街市。當時，居住在黑水城一帶的固定人口約有七、八千人之多。

可惜僅曇花一現。到了公元14世紀中葉，自然環境發生了巨大的變遷，昔日的綠洲被沙漠吞噬，變成了一片荒漠，繁華昌盛的黑水城也變成了一座廢城。幾百年以後，昔日繁華的痕跡依稀可辨，留下了磚石、瓦塊、陶瓷殘片、鐵器、雕刻、泥佛、風化的白骨、破裂的石磨和塊壘等遺物。而較為完好保存下來的是西藏覆缽式佛塔，現高12米，端坐在古城遺址的西北角上，古樸，圓融，安詳，是黑城的標誌性建築，成為後世遊客憑弔之地。

「國破山河在，城春草木深。」20世紀，黑水城遺址發掘出大量文獻，其中數量最大的為西夏文、漢文寫本與印本，此外還有一定數量的藏文、回鶻文、敘利亞文以及波斯文等。卷帙浩繁，內容豐富，大多屬於西夏、宋、金、元時期之物，距今已有數百年乃至上千年的歷史，具有極高的學術價值，是繼殷墟甲骨文、漢晉簡牘、敦煌文書以後，又一次重大出土文獻發現。可恨可嘆的是，遺址出土的大批珍貴文獻大部分流失於海外。比如1907年，俄國考古學家科茲洛夫在黑水城遺址盜取了文物3000餘件，其中包括僅存的西夏文、漢語雙語詞典「番漢合時掌中珠」，以至於今日中國學者要研究黑水城遺址文物、甚至西夏國文物，還要到莫斯科去查資料。

居延海。（圖片皆由作者提供）

日出映照居延海

參觀完畢，我朋友隨專列返回呼市，而我獨自留下繼續行程。一打聽去右旗巴丹吉林鎮的班車三日內無票，驚出一身冷汗，不得已求助於額旗外辦。外辦主任巴特爾伸出援助之手，答應親自送我去右旗；問我有何要求，我說先去居延海看日落日出，明天再去巴丹吉林。他一驚，說那得在海邊蒙古包過夜，能行否？我哈哈大笑說，「正合吾意，在蒙古包裡與蒙族兄弟喝酒吃肉，談天說地，豈不快哉？快快速去！」當晚我倆在蒙古包裡，擊掌論英雄，幹掉一瓶酒，大有一見如故、相見恨晚之感。酒足飯飽，抵足而眠。

凌晨天未亮，我就起床，走出蒙古包，靜靜等候。天墨黑一片，居延海就在我眼前，卻看不見，只聽見陣陣濤聲。來到居延海，是我平生的願望，不由得我浮想聯翩，而首先想到的就是王維的詩句：「單車欲問邊，屬國過居延。」歷史上的居延海水量充足，湖畔是美麗的草原，有著肥沃的土地，豐美的水草，在這裡發生了好多故事。

傳說中的周穆王駕著他的八匹神駿馬車，一路西行，來到崑崙山腳下天池會晤西王母；周穆王受到了西王母的隆重歡迎和款待，兩人一見傾心，互贈情詩，最後依依惜別。這段佳話，一直被人們傳頌至今。古代把祁連山視為崑崙山，因此西王母和周穆王相會的地方，就是在祁連山腳下的居延海。

另一傳說就說到了春秋時期的老子。老子出函谷關前留下5000字的「道德經」，最後化身入海，不見蹤影。老子出函谷關以後去了哪？那就是居延海，後人就稱這個地方是「流沙仙踪」。據說居延海得道成仙的傳說，的確是有史可查的。

但不管傳說有多麼的神奇與不確定性，居延海自漢代以來，都是一個極為有名的地方。由於居延海是穿越巴丹吉林沙漠和大戈壁通往漠北的交通要道，歷來是兵家必爭之地。我們熟知的衛青、霍去病、李廣等西漢名將，都曾在此大戰匈奴。尤其是霍去病，他一生四次領兵出擊匈奴，均大獲全勝而回，殲滅匈奴11萬多人、降服匈奴4萬餘眾，開武威、張掖、酒泉、敦煌四郡之地，因而打通並控制了河西走廊，消除了匈奴對漢王朝的威脅。而同時代的博望侯張騫幾次出使西域，出陽關，入居延，「鑿空」 （意謂開通大道）成就了絲綢之路。

漢代時期的匈奴走了，隋唐時這裡被突厥占領，他們也強悍無比，一點也不弱於匈奴，因此居延地區的古城在唐代仍然是非常重要的邊防重鎮。當時的文人墨客都以能夠到邊境上走一遭為榮，從而在中國古代詩歌全盛時期，出現了大量以邊塞為題材的詩詞。還是讓我們重新在居延海讀一下王維的「使至塞上」的詩吧！

單車欲問邊，屬國過居延。

徵蓬出漢塞，歸雁入胡天。

大漠孤煙直，長河落日圓。

蕭關逢候騎，都護在燕然。

這首詩寫的是王維本人的赴邊經歷。開元25年（公元737年）春，河西節度副使崔希逸大破吐蕃，同年唐玄宗令王維官監察御史出使邊塞慰問官兵，視察軍情。在遠遠的大漠之中，烽煙直上，彷彿天地之間的柱子；黑河之水滔滔而去，大河上一輪落日，萬里無雲。

居延海晨曦。（圖片皆由作者提供）

王維詩中的「孤煙」一般認為是烽煙，但也有人認為是「煙沙」，即大漠上的龍捲風。王維這首詩的主題是描寫當時西域領土的廣大。過了居延，已經出漢代邊塞，但仍是大唐的領土。再向前走，到了蕭關，才知都護的駐紮地還很遠呢。這樣看來，唐代的邊塞比漢代向西擴張了幾千里。多偉大的盛唐！

想得太遠了，還是回到現實中吧！猛然醒悟，天剛濛濛亮，天邊雲彩出現了，朦朧中能看見浩渺的居延海。不一會，一輪朝日噴薄欲出，李白詩句「半壁見海日」跳入我腦中，而眼前浩渺海中托起半輪朝日，冉冉升起，再一躍普照山河大地，映紅浩瀚縹緲的居延海。

翻越巴丹吉林沙漠

看罷日出的第二天，我隨巴特爾直奔額肯呼都格鎮（現稱巴丹吉林鎮）。從額旗到右旗有500多公里，路途遙遠，開車艱辛。傍晚到達右旗，巴特爾的朋友為我們接風洗塵；酒足飯飽，臉紅足熱，激動之餘，酒酣中賦詩一首贈巴特爾：

「謝蘇依勒‧巴特爾主任」

人道蒼天阿拉善，儂道天使 阿拉人。

念君伴我千里行，桃花情厚高入雲。

巴特爾聽後謙遜憨厚地說：「過獎了，過獎了。」翌日，巴特爾返回家鄉，我與他道别。昨夜意猶未盡，臨別餘興尚在，又贈詩一首「道别友人」：

仗義巴特爾，慷慨送我行。

感子離別意，天涯有一朋。

到了巴丹吉林，沙漠是必遊的重頭節目。巴丹吉林沙漠是中國最美麗的沙漠，我嚮往已久，終於得償所願。承蒙外辦幫忙，幫我找到最後一輛沙漠衝浪車，與來自四川的李家父女和一東北男子等三人，一起拼車赴沙漠。

沙漠中有100多個湖泊，蒙族人稱海子。進大漠，看海子，需翻越眾多高大的沙丘，往返行程約160公里。因為要翻沙越嶺，車子在大漠中忽上忽下，左衝右旋，一個左旋90度後，接著一個右轉60度，像遊龍般前行，說翻江倒海也不為過；驚心動魄，一車人驚叫不已，尤其是同車美女。我有感而發：「無邊沙峰連天際，翻江倒海驚車開。同車旅伴有一女，花容失色投父懷。」

茫茫戈壁。（圖片皆由作者提供）

下午我們一行四人去登世界上最高的沙山——必魯圖峰，號稱「沙漠珠峰」。爬沙山最難，進一步，退半步，畢竟有年紀的人了，在半山腰我就爬不動了，而我的同伴卻登上峰頂看日落。我索性坐下，繼而躺下，欣賞眼前的悠悠蒼天，黃沙碧海；清風徐來，徘迴低吟，感嘆人生，誦詩抒懷，神遊八荒，自由翱翔，不亦樂乎？

晚上在大漠深處一個叫「廟海子」的湖旁過夜。翌晨出大漠時，昨日吟誦的詩經後半夜反覆推敲後寫就，自覺能示人，遂向同伴朗誦：

驅車千里越沙山，大漠深處有人家。

碧波蕩漾清鳳鳴，初日照寺月鉤斜。

黃沙漫漫上青天，大漠沉沉斷人愁。

忽現碧池金沙間，眾丘潭影日悠悠。

頭枕沙丘足入潭，寥廓天地一夫子；

十年一覺黃粱夢，人生行樂須及時。

獨坐孤山不自哀，同伴才俊已登頂。

攀山靜臥兩相娛，一樣人生百般情。

這四首加有感而發那首，共五首，構成一組較完整的組詩，起名「遊巴丹吉林沙漠感懷」。

廟海子。（圖片皆由作者提供）

開車司機是當地赫赫有名的王老闆，壯實黝黑，像蒙族人，待人真誠，豪爽兼具柔情。他是沙漠衝浪的發起人，十幾年前隻身開發了巴丹吉林沙漠景區，現為右旗政協委員。他在沙漠中開車的技術極好，在大漠中能連續畫出美麗的弧線，就像奧運花式游泳那樣漂亮，坐他的車確是一種享受。有感於王老闆的高超的車藝車技，試為他畫像、作詩以贈之：

「讚王老闆永芳」

身壯似鐵塔，意志堅過鋼。

赫赫黑旋風，願拜甘下風。

真情如柔水，驅車似龍遊。

壯哉王永芳，飆車占鼇頭。

從大漠出來，經王老闆聯繫，又與人拼車赴左旗，也是阿拉善盟政府所在地──巴彥浩特鎮。到此又與當地蒙族兄弟喝了一回酒，把酒論時事。如此，從呼和浩特出發，到巴彥浩特收尾，行程2000多公里。我是一路走來，邊喝酒吟詩，邊走馬看花，體會到「白日放歌須縱酒，青春作伴好還鄉」的人生境界。歲月無情，日月如梭，想不到年過半百，還學年輕人那樣當回背包客，漂泊天地雲水間，真是到了「老夫聊發少年狂」的癲狂狀態，卻是為了滿足「一生好入名山遊」的願望而已。

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