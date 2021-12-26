旅遊／加州巨杉林 浴火鳳凰

亨姆湖畔。（圖片皆由作者提供）

庚子疫情 未了，加州 森林的野火卻糾纒不清，彷彿愛恨難分的兩個戀人在宇宙之間較勁。我像地鼠般縮起腦袋自我隔離，只能在居家日常中找尋小確幸。庭院中的花草樹木如期開放，外子在新州的兄嫂也如期赴約。一行八人組織了一個小團隊，我們輕裝簡行，直趨國王峽谷，避開北部的山火 。

兩株將軍樹 各霸一方

順著180號公路蜿蜒上了山，兩部車在懸崖邊上喘著氣，車上成員不時哀嘆體力不支，且停且走。進入園區，眼前呈現的卻是千百年輪的參天古樹，心境豁然開朗！陶淵明的灑脫在山林中呼應：「縱浪大化中，不喜亦不懼。應盡便須盡，無復獨多慮。」

在暮靄蒼茫中走進國王峽谷的巨杉林，尚未抖落的塵土混進了枯枝殘葉，眼前一片林海，淹沒了殘陽。遠處山腰炊煙縷縷，勾起飢腸轆轆，飛奔回旅舍，趕在關門前犒賞自己；旅舍不大，卻提供了簡單的早晚餐和一瓶水，正好足夠補充一天的精力。

謝爾曼將軍樹。（圖片皆由作者提供）

巨杉紅樹高度可達三百尺以上，裹在厚實的樹皮中，樹幹被山火燒得焦黑，掏空了後仍屹立不摇。南邊的紅杉國家公園區裡有世界上最大的樹木謝爾曼將軍樹（General Sherman Tree）、北邊的國王峽谷國家公園則有格林將軍樹（General Grant Tree），這兩棵以美國南北戰爭將軍為名的樹木，個别挺立於相對的方向，成為景點中的台柱，吸引各地的遊客。

遠處傳來一陣喧譁，一群孩子在一個巨洞裡追逐，仔細一瞧，原來是倒下的巨杉，300多年了，依然英姿颯爽，名副其實是臥倒的霸主（Fallen Monarch）；曾經是騎兵的馬廄，如今是條蔭涼步道，穿過中空的樹身，猶如穿越時空。路標上註釋著：「死後之生」。巨杉不死，只是換了姿態。

入鐘乳石洞 鬼斧神工

在杉樹中巡迴往返，猶如走入迷宫，幸好每棵巨杉都有稱號，從馬克吐溫到巴頓將軍，歷代文豪、名將一路隨行；繞出了森林，廣闊的草原展開了雙臂迎接我們。高山雪水凝聚在這半濕半乾的森林區底層，孕育了一片豐盛的植被區；綠草如茵，溪水潺潺，隨處繁殖的野生植物，四季在山林裡循環，恰似永不停歇的交響樂。

氣喘吁吁、揮汗如雨地登高，只見懸崖峭壁間也淌著山谷的汗珠，經過幾千萬年的積累，鐘乳與石筍在陰暗的石洞中輕輕一觸，靜悄悄地私訂終身，時光見證了這場姻緣。每隔幾百年，那石洞就多出一些作品，有水晶燈、有巨龍、有鳳凰于飛、也有獨釣江雪的樵夫，將一個平淡無奇的洞穴塑成了鬼斧神工的作坊。

鐘乳石洞。（圖片皆由作者提供）

國王峽谷和巨杉國家公園看似是孿生兄弟，但是，9000公頃的巨杉公園早在1890年就成立，50年後才沿公路規畫出了國王峽谷。景致類似卻各有千秋，高聳入雲的杉樹在公園中被掛名為議會、總統和參眾議席。清風徐來，樹影婆娑，彷彿是喋喋不休的議員們在議會上爭執不下。幾個兄弟們在巨杉下合影，繞了幾次還沒完成一圈，縱情歡歌，找回了青春氣息。

高大的杉木林忠實地守著一方，既得抵擋風霜雨雪，又得躲過山火。1856年，第一位美國白人哈爾‧薩普（Hale D. Tharp）進入紅杉區的Potwisha，與印第安摩赫族建立了深厚的友誼；在他們的協助下，薩普利用倒下的巨杉建成了70呎長、55呎寬的小樹屋，家族代代相傳，這一片山林成了薩普家族夏季的行宫。

不遠處，亨姆湖（Hume Lake）攪著青山古木，流水涓涓，歲月悠悠。從紅杉樹幹長出的幼苗鋪滿了林區，當年的伐木工人用紅杉築小木屋時，經常要修剪房屋旁的新枝，否則就被群杉包圍了。水裡來，火裡去，一片杉林宛如浴火鳳凰般生生不息。

摩洛岩遠眺 飽覽生機

搭上區間車深入山區，我們登了最高的景點摩洛岩（Moro Rock） ，眺望山巒疊起，三河溪流繞著山谷，儘管山火不停地威脅綠地，而乾旱、洪水挾著蟲災也輪番上陣，這一片山野依舊生機盎然。在三河交界處有一座巨石，號稱「醫務岩」，當年摩赫人在此醫治各種疑難雜症，據說薩普先生也曾來此冶腿傷。

沿著小徑走下山坡，攀進一個隱在山壁的洞穴，正想退出，竟發現洞口出現，飛瀑急流，下游潭水中卵石相映，宛如畫卷，細觀之下，岩石上竟然都堆著小石塔。「喜歡我的公園嗎？」回首一看，一名男士站在岩石上打招呼。原來，這一片小石林全是他的傑作，根據印第安人傳說，那些石頭是具有醫療功效的。

冷不防，幾個遊客迫不及待地躍身入潭，一片嬉鬧聲打散了石塔和石頭典故。

草原。（圖片皆由作者提供）

清晨，四周忽然出現了許多警員和救生員，一位男子走來，交給了我一張尋人啓事，滿臉愁容地解釋，他的父親昨天下午去登山，一直沒回來。昨夜溫度只有20℃，不知老先生是否能找到洞穴避寒？驀然，想起數年前我們正在大峽谷露營區，夜裡驟見朔風習習，山谷中瀰漫著迫切的呼唤；烏鴉陣陣飛過，畫破寂靜的夜空。次日下山時才得知婆婆已返駕，山中那股靈氣用最原始的感應傳達訊息。事隔多年，那一刻依舊刻骨銘心。

疫情之下，天災人禍，生離死别；緣起緣滅似乎已經是一種日常。轉眼之間，我們已奔「三億富翁」（失憶，回憶，不易）；活在當下，能與手足攜手同遊，足矣！但願，這位老先生能在山林中得到各方神聖的庇護，平安返航。

短短一周，我們暫且忘卻了不依不饒的疫情，然而山火仍舊延燒不止；9月11日，公園正式關門，工作人員為地面鋪上毛毯，罩住了樹根。

一群人搶在野火前作了一回武陵人，戀戀難忘那參天古樹中的小樹屋、淙淙清泉和鐘乳石洞。縱然世事多變，人生無常，卻仍慶幸，曾經勇敢地冒險，邁開第一步。

周刊旅遊迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。