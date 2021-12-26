移民專頁／等I-539審理屬合法逗留 被拒不影響再入境

讀者問：

父母去年因疫情 滯留（航班取消）而於2020年6月申請了I-539，兩人最終在去年10月離境回國。今年早些時候，USCIS通知他們打指紋，但因大意沒有及時收到通知並回應。錯過指紋日期後，嘗試通過USCIS帳號發信息告知他們已離境，需要撤銷I-539，但未收到合理回應。10月18日，收到了USCIS的拒絕決定。請問，這種情況會對下次入境產生影響嗎？對將來的移民申請有影響嗎？如果有，請問需要做什麼來取消影響？

答：

申請人在其身分到期前及時向移民局 遞交延期申請的話，在等待移民局的審批期間，在美國等待的時間都屬於允許逗留期(authorized period of stay)。父母需要再次入境的時候應該帶上當時申請I-539延期的收據、打指模通知和拒絕信。入境時如果海關詢問，可以把這些資料呈交給他們，解釋父母在身分到期前及時遞交了延期申請，在美國等待I-539審理結果，並且申請人在沒收到審理結果之前就已自動離境。總而言之，你父母的I-539被拒不會對下次入境和以後的移民申請產生不好的影響。