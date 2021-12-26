律師手記／移民政策 5大新動態 遞件地址變動要留意

美國移民政策又發生一些變化，申請者要注意。(Getty Images)

最近，美國移民政策又發生一些變化，值得申請者及其律師予以關注。下面是這些政策變化的具體內容。

H-1B首辦第3輪抽籤

移民局 在2021年11月19日通知它將在2022會計年度的 H-1B工作簽證 進行第三輪的抽籤。移民局已通過myUSCIS帳戶向申請公司和其律師發出通知，通知內容包括遞件時間和地點的詳細資訊。這些公司必須在2021年11月22日至2022年2月23日期間向美國移民局遞交申請文件。

2021年會計年度共有30萬8613申請者註冊登記，爭取8萬5000個H-1B名額。此前，移民局已經進行了兩輪抽籤，大家均認為2021年7月的第二輪抽籤是最後一次。現在還能夠繼續辦理H-1B，對公司和那些被選中的人來說是一個驚喜。

但可惜的是，許多公司不像今年早時那樣願意擔保受益人，加上現在才被抽中的人可能已經有了安排，如重返學校、選擇其他途徑留美，或已離開美國。儘管如此，第三輪抽籤將解決一些申請者的身分問題。

移民局遞件地址變動

移民局宣布計畫明年在伊利諾州Elgin市開設一個新的信箱號碼。現在，某些調整身分的申請人將他們的申請遞交到鳳凰城的信箱號碼而不是芝加哥或達拉斯的信箱號碼。移民局使某些職業案件表格的遞件遞交到一個信箱號碼，申請者可以在 I-130、I-131、I-360、I-485、I-601、I-765、I-824和I-864表格的網頁找到最新的遞件說明。在2022年，移民局計畫再更改一些遞件地址，並將一些親屬調整身分類別的申請地址定到達拉斯。在明年夏天，移民局將把亞利桑納州的信箱號碼從鳳凰城搬到附近的Tempe市。因此，每位申請人在遞交文件前務必查清楚遞件地址。

H、L和E家屬類工作許可證

H-4簽證和L簽證配偶自動延長工作許可證在Shergill,et al對抗Mayorkas案(11/10/21)) 和解之後，移民局於2021年11月12日發布了一項政策提醒，「某些 H-4、E 和L非移民簽證配偶的工作許可證」PA-2021-25，即如果他們在工作許可證到期前正確地提交了工作許可證延期的申請，並且其H-4、E或L非移民身分的I-94卡尚未過期，他們則有自動獲得工作許可證延期的資格。工作許可證將自動延長，到舊的工作許可證到期日後的180天，或I-94卡的有效簽證日期，或工作許可證延期申請獲得批准或拒絕的日期，此日期以上述三種情況最早到期的日期為限。

要自動延長舊的工作許可證，雇主需要查看I-94表格，證實其非移民身分未過期，申請工作許可證延期的I-797C收據上證實已及時遞件，並顯示「申請的類別」為「(a)(17)」、「(a)(18)」或「(c)(26)」，以及同一類別下簽發的過期工作許可證的副件。

此政策提醒還規定，E和L是附在他們配偶的身分而有工作的權利，他們不再需要通過提交 I-765表格來申請工作許可證，但如果他們選擇要一份工作許可，他們可以繼續提交 I-765 的表格。但E和L受撫養配偶的新政策的麻煩是，他們的I-94上沒有標記來區分他們是配偶或子女，要等到移民局可以對I-94實施更改後區分他們受撫養的類別，而I-94卡僅表明H或L非移民的身分是不足以證明I-94表格上C欄裡的工作許可權。因此，在更改前，E和L的配偶仍然需要依靠工作許可證作為授權工作的證據。

移民局指出，新政策不包括三類E簽證的家屬，即台北經濟文化代表處 (TECRO) 和台北經濟文化辦事處 (TECO) 雇員的配偶仍必須繼續根據8CFR 274a12(c)(2)的規定申請工作許可證；根據8CFR 274a.12(c)(12)的規定獲得北馬里亞納群島聯邦CNMI的長期投資 者的配偶和根據外國退休人員投資證書獲得此類身分的 E-2 CNMI 投資者的配偶沒有資格獲得工作許可。

移民律師協會紐辦重要決議

美國移民律師協會(AILA) 紐約分會報導了2021年10月21日的聯絡中心會議，以下是一些重要的項目：

1、聯絡中心對緊急查詢案件的回電最長為要等72小時，而目前僅為48小時。

2、被中心歸類為非緊急查詢的案件最多要等30天才回電，而目前僅為20天。

3、查詢律師應該提供兩個電話號碼。

4、查詢沒有收據號碼的案件，律師應說明查詢針對的是沒有收據號碼的特定遞交文件，第一級查詢單位會把它送到第二級查詢單位來進行研究或做特殊處理，然後會發送一個服務請求通知給案件待審的辦公室。

5、第一級官員應提供他的姓名和其ID號碼，第二級移民服務官員(ISO)只需提供姓氏。

6、在打指紋預約時，如果此人因為身分ID證據不夠或其他原因而被拒之門外，此人應聯繫移民局，讓他們知道為什麼沒有在預定日期打指紋或照相，而官員應盡量安排。

7、重新安排打指紋預約的正當理由可能包括但不限於醫療原因、工作原因、必要的旅行、先前已計畫好的旅行、工作要求（不能在那天請假）、疾病如冠狀病毒疫情等。

8、聯絡中心鼓勵申請人使用他們的myUSCIS 帳戶申請重新安排時間。

9、在回電時，律師代表可以在收到回電時，詢問另外兩個案件的情況。

10、會議證實，移民局不會與律師的助理交談，而只是與G-28授權的律師交談。

12月簽證配額進度表亮點

EB-5 所有國家的直接投資(非區域中心)有配額，以及中國EB-2和EB-3W類別遞交調整身分申請的日期前進了。職業移民其他所有國家的最後批准日期仍有配額，除了EB-5類別的區域中心投資，中國的EB-2前進一個半月至2019年1月1日，EB-3W（其他員工）前進兩年至 2012年3月1日；職業移民的遞交調整身分日期，中國的EB-2前進兩個月至2019年4月1日，EB-3W前進5年至2015年5月1日，包括中國在內的所有國家的EB-5直接投資有配額。由於沒有實施立法，EB-5區域中心投資案仍然沒有配額。除非投資者直接參與EB-5 投資（僅占投資者的5%左右），否則12月簽證配額進度表中的EB-5走勢並不樂觀。

12月，美國移民局允許 F-2A 類別使用最後批准日期，親屬( FB)和職業(EB)移民類別使用遞交調整身分的日期。