封面故事／彭博年度50人 引領全球潮流

蘋果日報創辦人黎智英。（美聯社）

「彭博」商業周刊（Bloomberg）公布「彭博50人」年度50人榜，遴選去年在商業、娛樂、金融、政治、科學技術領域引領全球潮流或改變全球企業模式的人物或團體，以下擷取與華人生活比較相關的代表人物。

黎智英 身陷囹圄

黎智英被控2020年未經批准仍至維多利亞公園出席六四晚會，涉犯煽惑罪、參與未經批准集結罪，區域法院12月9日裁定罪名成立；他的律師13日替黎智英宣讀聲明，稱若悼念六四罹難者是罪行，就讓他承受懲罰，分享死者光榮。

黎智英今年身陷囹圄超過300天，成為中國無情逼迫香港服從的最著名代表人物之一。

今年6月11日，美國共產主義受害者紀念基金會（VCMF）授予年度最高榮譽「杜魯門列根自由獎」給黎智英，表彰他畢生追求自由和民主，不惜代價地堅毅反抗中共獨裁及其暴政。

6月21日美國保護記者委員會（CPJ）宣布頒發年度「伊菲爾新聞自由獎」給黎智英，形容他是「新聞自由戰士」。

美國國家憲法中心（NCC）9月授予黎智英「自由勛章獎」，表彰他在行使言論自由、和平抗爭等基本權利方面的勇氣和付出，這也是此獎首度授予華裔。

英國明星喬治亞托佛洛（Georgia Toffolo）等網紅與SHEIN合作推出聯名服飾。（Getty Images） 美國歌手蒂娜雪（Tinashe）在Shein的標誌前擺拍。（Getty Images）

許仰天 終結亞馬遜連霸

今年5月，中國企業家許仰天創辦的快時尚品牌SHEIN終結了亞馬遜（Amazon）在美國地區連續152天盤據購物類應用程式榜單的紀錄，展現其破壞式發展潛力。

許仰天2008年創辦婚紗網購平台「Sheinside」，總部設在中國，客戶瞄準歐美與澳洲，如今最大市場在美國，被譽為「中國最神祕的千億巨頭」。

Sheinside八年前更名「SHEIN」，主打歐美風格商品照，精準掌握小紅書和Pinterest行銷廣告與趨勢，主打5元到20元的平價流行服飾。

SHEIN與克羅伊卡戴珊（Khloé Kardashian）等名流網紅、凱蒂佩芮（Katy Perry）、納斯小子（Lil Nas X）等歌手，以及勞羅奇（Law Roach）等時尚設計師合作，推出聯名款服飾，創造話題、流量並帶來收益。

SHEIN上新款的速度極快，平均每月刊登1萬多件新款，2020年推出15萬件新款服飾，客戶擴及全球，包括印度和中東國家，打趴西班牙ZARA和瑞典H&M等主打平價但價格卻不比SHEIN實惠的歐洲品牌。

近兩年，新冠肺炎疫情重創外國服飾品牌，但SHEIN卻逆勢成長，訂單銷量倍增，去年獲利約100億元。

SHEIN迅速崛起，成為中國第一個行銷全球的零售巨擘，但也招致血汗工廠、剝削、設計抄襲等批評。

印度最大美妝網購平台Nykaa創辦人納亞爾。（Getty Images）

法爾貢尼·納亞爾 創辦印度最大美妝網購平台

印度最大美妝網購平台Nykaa創辦人法爾貢尼·納亞爾（Falguni Nayar）10月首次公開募股，募得7億1100萬元，改變印度美妝產業，也讓納亞爾成為印度最富有的白手起家億萬女富豪之一。

Nykaa市值逾130億元，首家實體店面11月在孟買金融區達拉爾大道（Dalal Street）開張。

58歲的納亞爾說：「我在50歲時從零經驗草創Nykaa，希望Nykaa的歷程激勵各位。」

「你好，李煥英」由賈玲(右)自編自導自演。（IMDb）

賈玲 寫女性紀錄

中國演員賈玲就讀中央戲劇學院期間，母親意外離世；沒見到母親最後一面成為她的遺憾，刺激她創作小品劇本「你好，李煥英」（Hi, Mom）。

此劇改編同名電影創下全球新高票房紀錄，達8億3400萬元，超越此前紀錄、好萊塢女導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）的「神力女超人」（Wonder Woman）8億2230萬元全球票房。

「你好，李煥英」的好成績讓身兼該片編劇、導演並主演的賈玲，成為中國影史票房最高的女導演，以及全球獨立執導單片票房最高女導演。

韓流金曲製作人房時爀。（Getty Images）

房時爀 BTS背後的男人

房時爀是南韓一大唱片娛樂公司Hybe‎創辦人與主席，Hybe去年10月上市，創下南韓三年來最大規模的首次公開募股（IPO），也讓他成為億萬富豪。

他的成就歸功於七男韓團「防彈少年團」（BTS），BTS的專輯五度登上美國告示牌「200大專輯榜」榜首。

今年春季，Hybe以10億元收購旗下有比伯（Justin Bieber）和亞莉安娜（Ariana Grande）的Ithaca控股公司，拓展美國事業版圖並將韓流推向美國音樂產業核心。

「魷魚遊戲」導演黃東赫。（美聯社）

黃東赫 「魷魚遊戲」創造歷史

南韓導演黃東赫執導的「魷魚遊戲」（Squid Game）改寫串流平台「網飛」（Netflix）歷史，他自述十年前落魄失意時，觀賞「大逃殺」（Battle Royale）、「飢餓遊戲」（The Hunger Games）等電影後，結合自身經驗寫下「魷魚遊戲」的劇本。

他曾向電影公司推銷此劇作，但未受投資人和製作人青睞；Netflix以10億元買下劇本，作為推動平台上韓劇的計畫之一；「魷魚遊戲」爆紅，為Netflix帶來近9億元的訂閱收益。

IPCC主席李會晟。（美聯社）

李會晟 聯合國「政府間氣候變遷小組」（IPCC）主席

今年8月，IPCC主席李會晟領導全球近200個國家，對「第六次氣候變遷評估報告」（IPCC AR6）達成協議，說明人類活動造成地球升溫攝氏1.1度，使地球比12萬5000年前還熱。

南韓氣象學者李會晟2015年以來擔任IPCC主席，今年促成的IPCC AR6說明地球升溫、海平面上升、海洋熱浪頻率增加一倍、冰川消融，以及東亞地區因溫室氣體排放導致季風降雨漸增等。

翁米米負責火星「機智號」無人機計畫。（NASA）

翁米米（Mimi Aung） 火星「機智號」無人機計畫主管

緬甸裔的翁米米今年除了入選「彭博50人」，也入選「時代雜誌」（Time）2021年最具影響力百人名單。

她在國家航空暨太空總署（NASA）服務30年，今年4月負責火星太陽能微型直升機「機智號」（Ingenuity）在地球以外的行星上測試動力飛行任務。

翁米米將她的成就歸功於身為緬甸首位女性數學博士的母親，母親重視且教她解決問題的能力，強調成功沒有捷徑。

Gojek合作駕駛。（Getty Images）

蘇利斯蒂奧 打造印尼最有價值公司

蘇利斯蒂奧是今年「彭博50人」唯一上榜的印尼人，他2020年成立結合叫車、外送與行動支付的應用程式「Gojek」，2021年5月以180億元併購印尼電商獨角獸「Tokopedia」共組「GoTo」集團，領導全球人口第四大的印尼進行一次成功的數位轉型，擴大成為全球第一個結合隨選服務、叫車、外送、行動支付與金融服務、健康保險諮詢、電影串流、消費性商品與雜貨，以及電子商務的綜合平台。

在東南亞快速成長的中產階級，以及年輕人口適應高科技的支持下，「GoTo」發展成消費者與企業夥伴滿足其日常需求的完美生態系，可望成為印尼最有價值的公司。GoTo平台每月約有1億名活躍用戶、逾200萬名合作駕駛，以及1100萬家簽約中小與微型企業。

崔楨文、張華耀和庫卡尼 守護亞洲及太平洋島國族裔

AAPI今年上半年收到逾4500起對亞裔暴力事件的通件，促成全國性的仇恨犯罪立法，並在加州募得數百萬元對抗種族主義與不平等的活動資金。

舊金山州立大學（SFSU）社會學教授張華耀表示，早在新冠肺炎疫情前，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）18年前爆發時就曾有仇亞行為。

政府沒有仇亞統計數據，張華耀遂與崔楨文及庫卡尼合作，統計去年春季以來的反亞裔事件，促成拜登總統於5月簽署「新冠疫情仇恨犯罪法案」，指示各級執法機構辨識仇恨犯罪，清除各族裔的語言、文化障礙，保護亞裔等所有族裔。

凡妮莎‧帕帕斯 抖動世界

全球每月活躍用戶多達10億人的國際版抖音TikTok，目前由營運長帕帕斯監管該平台內容和行銷團隊。

TikTok問世後在全球社群媒體界掀起一陣風潮，2020年全球下載量更是超越臉書（Facebook）、Instagram和Snapchat。

臉書吹哨人法蘭西絲‧郝根。（路透）

法蘭西絲‧郝根 臉書吹哨人

郝根曾在臉書擔任專案經理和數據專家，今年以「吹哨者」身分公開臉書內部文件，指臉書操縱演算法，將「龐大利潤置於使用者之上」，蓄意誤導社會大眾對兒童使用該平台可能產生的影響。

郝根11月出席網路高峰會（Web Summit）開幕之夜典禮，呼籲臉書創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）卸任執行長，並不諱言表示：「若他續任執行長，這家公司就不太可能改變。」

輝瑞藥廠總裁兼執行長博爾拉。（路透）

博爾拉 疫舉成名

新冠肺炎爆發造成全球數百萬人死亡，博爾拉帶領輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作，以最新的信使RNA疫苗技術，在短時間內用最快的速度產出數十億劑新冠疫苗。不僅造就歷史創舉，輝瑞也成為全球年度最暢銷的醫藥品牌。

疫情期間博爾拉成為指標性人物，面對不斷突變的新冠變種病毒，博爾拉聲稱回歸正常生活的最佳辦法就是接種疫苗，抑制病毒變種的機會。Omicron變異株出現後，他說：「可能需要接種第四劑」。

輝瑞第三季營收淨利達81億4600萬元，比去年同期暴增455%。

貝克 創辦火箭實驗室

號稱電動車巨頭「特斯拉」（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）最強勁敵，貝克的火箭實驗室同樣研發大型可重複使用火箭，並將今年開發的火箭命名為「Neutron」，幾乎媲美SpaceX「獵鷹9號」火箭；預計2024年首次試射，與馬斯克創辦的SpaceX正面對決。

貝克2006年創辦火箭實驗室，該實驗室3月以「特殊目的收購公司」（SPAC）的方式上市，募得7億5000萬元。

亞馬遜執行長賈西。（路透）

賈西 接掌亞馬遜帝國

電商巨頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）7月卸下執行長一職，交由原雲端業務「亞馬遜網路服務」（AWS）主管賈西接掌帝國。賈西與貝佐斯共事逾20年，是亞馬遜的開國元老之一。

賈西先前領導AWS獲利可觀，助亞馬遜營收在三年內成長逾五倍，也令外界期待在賈西的領導下，亞馬遜會如何發展。

非裔國會警察古德曼。（歐新社）

古德曼 盡忠職守捍衛國會

今年1月6日，川普支持者闖入國會暴動，古德曼不顧個人安危引開暴徒，阻止參院議場遭入侵。他在2月的新總統、副總統就職典禮上，擔任副總統護衛，引導賀錦麗進場。

古德曼是陸軍退伍的警員，暴動發生時獨自面對暴徒進逼，盡忠職守的掩護時任副總統潘斯和國會議員撤離到安全地點。此舉讓他聲名大噪，後來被提拔暫代參院代理副警衛長。

美國奧運田徑選手艾麗森·菲利克斯。（路透）

菲利克斯 拿下奧運最多獎牌

有著「最強媽媽」綽號的35歲田徑選手菲利克斯五度進軍奧運，在2021年東京奧運4x400公尺接力決賽中，與隊友為美國隊摘金，達成奧運隊史在該項目接力賽七連霸。

菲利克斯個人累積11面獎牌，超越奧運田徑傳奇人物劉易士（Carl Lewis），成為史上在奧運拿下最多獎牌的田徑選手。菲利克斯在奧運共締造個人1金3銀1銅、接力賽6金的紀錄，卻在2018年懷孕期間被診斷出子癇前症（妊娠毒血症），差點賠上母子性命。所幸早產手術後，母嬰平安且康復。菲利克斯說，女兒給她勇氣面對外界的質疑，讓她在2021年奧運達到前所未有的成就。

美國樂壇新人奧莉維亞。（路透）

奧莉維亞 單曲三天打破紀錄

18歲的奧莉薇亞堪稱美國流行樂壇和劇壇明日之星，她主演Disney+原創音樂電影「歌舞青春」（High School Musical）影集版續集一炮而紅。她的首支個人單曲「Drivers License」推出短短三天就打破Spotify單日播放次數的最高記錄，達到1517萬次，之後飆破1億次，成為該平台史上累積最快的播放次數單曲。

奧莉薇亞入圍第64屆葛萊美獎七項大獎，曾受邀到白宮會晤拜登總統及國家過敏和傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci），鼓勵更多年輕人接種疫苗。