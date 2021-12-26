人物／尊為龍 龍為尊

江青和尊龍在舞蹈《雪梅》中扮相。（圖：作者提供）

七○年代初，在紐約搞表演藝術的東方人屈指可數，到紐約後不久，由於不同的因素認識了這一幫甘心苦熬、樂此不疲的群體。尊龍是其中之一，七○年代末期他想當舞台導演 ，排David Henry Hwang（黄哲倫）編寫，只有兩位男演員的舞台劇 《The dance and the railroad》，尊龍自導自主演外，邀得「江青舞蹈團」的一位美籍華裔男演員Tzi Ma（馬泰）合演。知道我舞團有工作室在SoHo，希望在我不用時可以借給他們免費使用。我深知表演藝術工作者的艱辛貧困，所以不假思索的一口應允。

劇照前為尊龍、後為馬泰。（圖：作者提供）

《The dance and the railroad》的劇情是講十九世紀後半期，一位從事中國舞台傳統戲曲的演員（尊龍飾）飄洋渡海到美國尋「夢」，結果在西部賣身——當苦力修築鐵路，孤苦伶仃中在夜深人靜時以唱戲練功排憂解愁作為精神支柱。這一舉動影響了他的工作夥伴（馬泰飾），要求跟隨習藝，兩人相扶相持，更加懂得了苦難中必須牢牢地把握住精神財富。

劇照右為尊龍、左為馬泰。（圖：作者提供）

戲班出身來美發展

劇長一個小時，尊龍一個人幾乎從頭至尾一直在台上，他的台風、節奏感、乾淨利索的動作、一絲不苟的敬業態度，都給我留下了深刻的印象。精雕細琢了近二個月才排出來，1981年春天在紐約下東城的Henry street play house實驗劇場演出。上演後，編劇、導演、演員都被內行和重要媒體表揚肯定，可以說尊龍是第一位將京劇融入西方舞台劇的中國人。我親眼目睹了作品誕生的整個過程，科班出身才可能有的對舞台表演藝術的一顆純然、誠摯、專注的傾心，那段時間跟尊龍接觸得多，他待人也同樣誠摯、純然，我們成了可以促膝談心的朋友。那時我才知道他出生在香港，是棄嬰，父母是誰他不清楚，但相信自己可能是混血兒。小時候被有殘障的女人當孤兒領養，以此得到政府領養補助金為生，小時挨打受罵屬家常便飯；結果十歲被送去了粉菊花的春秋戲班習藝，又是一段吃盡苦頭的經歷。中國人向以龍為貴，所以乾脆起姓：尊、名：龍，尊為龍、龍為尊，希望出人頭地。果然，17歲時他幸運地遇到貴人，得到來美國求學的機會，起英文名John Lone，在美國打工維生之餘一直在找機會到影視界發展，他有語言天分，英語之外上海話、廣東話、普通話都流利且標準，吃苦耐勞爭取到一些小角色。

1982年，我舞團在紐約有年度演出，我創作了男女雙人舞《雪梅》，請尊龍客串參加，我扮演梅，他扮演雪，可以施展他得心應手的傳統戲劇表演特長。此外，壓軸舞蹈《四季》中請他扮演無論春夏秋冬永遠不停在向前行的「人」。他有驚人的領悟力，排練極其投入，給舞團其他團員立了個好榜樣。他待人接物謙卑又溫柔，他的俊美、風度翩翩和表演才華，吸引了舞團男男女女，不約而同地為他傾心。這段愉快的合作讓我們結下「緣」。

我以為尊龍表演得最突出的電影 是1984年首次主演的《Iceman》，電影裡飾演沒有對白的原始人，扮相特異且醜陋，但演技十分精湛。可惜票房平平，沒有被太多人關注。

尊龍在「末代皇帝」的精湛演技，過了多年仍被影迷津津樂道。（圖：甲上提供）

末代皇帝奠定地位

之後，因為尊龍出演《龍年》，獲著名義大利導演Bernardo Bertolucci（貝托魯奇）賞識，邀他演出《末代皇帝》，尊龍完美而有層次的詮釋了從天子到平民的晚清末代皇帝溥儀傳奇坎坷的一生。1987年，《末代皇帝》橫掃奧斯卡，奪下最佳影片、導演等九項大獎，尊龍更因此片入圍美國金球獎劇情組最佳男主角，成為唯一獲得金球獎兩次提名的華裔演員，這部電影亦奠定了尊龍在國際影壇上的重要地位。雖然成了國際巨星，但他依然故我樸實的生活。正如他自己經常講：「我沒家，沒父母，沒名字，沒讀書，沒童年，人與人之間的關係我不懂，只能老老實實做人，盡量對人好。」經濟條件好了之後，他的律師建議他由布魯克林搬到曼哈頓住，日後買的房產也可以當投資養老。結果他在曼哈頓面對中央公園的最佳地段買了一套公寓，那裡離林肯表演中心很近，附近有個掛著一條金色巨龍作全店裝潢的中國餐館「勝利」，他喜歡去，我開玩笑：「倒像是自家餐廳，尊為龍、龍為尊」，他面露得意的笑了笑。我是林肯中心的常客，也成了他家和「勝利」的常客。

尊龍(左)自從演出「末代皇帝」後，便打開前往好萊塢的大門。（圖：甲上提供）

遺憾錯失霸王別姬

1992年，電影《霸王別姬》（Farewell My Concubine）開始籌拍，由徐楓監製、陳凱歌執導，內容是描述伶人程蝶衣對國粹藝術的執著，進而投影出歷史與文化在大時代的演變下，造成的激盪與人生悲歡。電影劇本是根據香港作家李碧華的同名小說改編。尊龍受邀扮演程蝶衣後興奮不已，推掉很多片約，他認為程蝶衣這個角色簡直就是為他而寫。中文他是文盲，要我給他讀劇本，念原著，請我的貼心朋友高友工教授給他分析角色和劇情，甚至已經躍躍欲試開始復功了。但就在摩拳擦掌的節骨眼上，尊龍覺察事情不妙，知道我跟監製及導演相識，希望我能去幫他摸底、解圍。我專程見了陳凱歌，他開誠布公當面告訴我：「從導演的角度當然希望要用尊龍，國際知名度和影壇地位其他中國演員無法企及，而且我對尊龍的演技有信心，更加上他是傳統戲劇科班出身，哪裡去找更合適的演員演程蝶衣？但作為監製她有她的想法，總而言之在預算上能夠省一點就省一點，這一點我無法去改變她。相信我，我爭取過，但十分無奈，全都是拿芝麻綠豆的小事在說事搪塞，片酬上他跟另一個演員比，相差太懸殊了。」當時陳凱歌並沒有告訴我監製屬意張國榮演程蝶衣，但要我替他傳話：「請妳轉告尊龍，我本人十分抱歉和遺憾事與願違，但監製出錢，出錢人有話語權，導演無能為力。」尊龍無疑十二萬分失望，眼睜睜的看一個非己莫屬的角色雞飛蛋打，更令他氣憤而感到委屈冤枉的是報紙上蜚短流長的消息不斷，視乎尊龍是個難纏的「大明星」、「耍大牌」劇組惹不起……。

所幸的是黄哲倫寫的M. Butterfly（蝴蝶君）舞台劇取得了成功，1993年改編成電影。劇情中的事件發生在1964年，某天，法國外交官看歌劇《蝴蝶夫人》，愛上了在舞台上扮演蝴蝶夫人的中國演員宋麗玲，而宋麗玲却是一名男扮女裝的間諜……故事相當曲折離奇，由尊龍扮演宋麗玲，他在電影中亦男亦女、台上台下俊美無雙。但由於角色和劇情都不可思議的離譜，所以演的再好也不能改變我質疑故事的可信度。《蝴蝶君》從導演、編劇、到演員都是頂尖卡司，宣傳作得很大，遺憾的是最後票房、口碑、影評都欠理想。

對於失之交臂的電影《霸王別姬》尊龍絕口不提，《末代皇帝》和《蝴蝶君》兩部好萊塢大片給他進軍國際影壇作好了鋪墊，一時之間他風光無限。記得九十年代中期，他在香港要去中國銀行的頂樓「中國會」參加一個慶功宴，邀我作他的嘉賓和舞伴，那天我在香港舞團彩排新節目，告訴他很晚才會收工。他說沒關係我等妳就是，其實我根本沒有搞清楚是什麼性質的場合，收工後匆匆趕去，結果尊龍看到我進來，馬上領我到主桌，介紹完後，要我在他身邊坐下：「這是給妳留的，快吃，一定餓了！」梅艷芳在一旁起鬨：「這麼久他都不讓別人坐這個位置，說是要等他最重要的朋友，原來是妳啊！」在場的其他人哄堂大笑。我離開演藝圈久已，對其他在座的人不熟，但記得張國榮畢恭畢敬要求跟尊龍合影，《霸王別姬》影片獲得巨大成功，在海內外都風靡一時，張國榮也有口皆碑的扮演了程蝶衣一角。拍照時，兩位巨星勾肩搭背笑得燦爛！我知道背後的故事，留意觀察，剎那間我覺察到了掛在尊龍眼梢、嘴角的一股說不出來的勁頭。

尊龍科班出身，當然對舞台念念不忘，也老惦著演跨度大的角色，可以發揮他的演技和功底。他的窩在紐約，我生活工作的大本營在同一個城市，平時生活中尊龍是一個孤僻的人，來往的朋友極有限。一天，他一本正經的跟我講：「妳對我最了解，舞台上我擅長什麼，能夠做到什麼，妳都一清二楚，不如妳給我寫個劇本吧，可男可女、可老可少、可舞可唱，怎麼樣？把我的十八般武藝統統亮出來過過癮。」「這個我得好好想想」、「妳寫劇本，我們合導，我演一號，最近紐約莎士比亞劇院負責人在試圖說服我，給他們搞部有創意的舞台劇。」我一聽是莎士比亞劇院邀約，那可是我最鍾意的機構，馬上興趣來了。

「亞洲第一美男」尊龍當年帥氣的模樣。（取材自微博）

自重自愛內心脆弱

經過三番四次的修改，約半年後我完成了專門為尊龍量身打造的一齣歌舞戲劇《迴轉》（Turn Around）初稿。劇二幕七場加尾聲。第一幕陽間（他扮演男人）；第二幕陰間（他扮演女亡魂）。

尊龍是位自愛自重但內心又十分自卑脆弱，複雜又神秘、任性又孤傲，不易琢磨的千面人，既然給他寫，我想在劇本一開場就要勾畫出他本人的性格特徵。

男出場的第一段獨白我寫：

男：（似自語又似對觀眾）無光、無象、無音、無色的混沌給了我，一個我、四個我、七個我、十個我。我，嗯--又不是我，是他（指腳邊的一堆骷髏），是你（指觀眾，然後連忙搖手）不，不是你。（在地上撿起一骷髏，放在臉前。）不是他。（移開骷髏）是我，混沌給了我！

有了初稿，下面討論起來就有跡可循，尊龍告訴我莎士比亞劇院興趣濃厚，希望納入下年度計畫中。事情有了眉目，我工作的更是廢寢忘食了。

尊龍發現他拍戲之間有幾周空檔，建議我們可以一起工作，將劇本定稿並討論出導演方案。離開瑞典首都斯德哥爾摩不到二小時路程的猞猁島，永遠是我創作的最佳環境，於是邀請尊龍去那裡，在不受任何干擾的地方工作。我們一家在機場接了尊龍直奔猞猁島，到了大自然中他歡天喜地，主屋簡單樸素，但平日生活的設施一應俱全。他和比雷爾也認識有段時日了，比雷爾對人永遠一視同仁，所以尊龍特別放鬆，可以完全做自己。

我們完全即興工作，在樹林中散步可談，躺在海邊大石上曬太陽可講，在海上、壁爐旁、客廳裡、飯桌前兩人都思如泉湧，時不時還可以比手畫腳一番，藝術創作上碰撞產生的火花，使效率和成績都超過預期。

仍然記憶猶新的是那年瑞典缺雨水，我們家雖然打了五口井，但乾旱來時用水必須小心謹慎。尊龍哪會清楚缺水是什麼意思？每天早上起來先在浴室淋浴，淋浴時又歌又唱，民歌、京戲、越劇、時代曲、小調，輪番自得其樂地唱。比雷爾聽得心急如焚，喊話裡面聽不見，忍不住去敲浴室門：「John已經45分鐘了，你再洗下去，我們家的水泵要停啦！」尊龍忙關水龍頭，裹著毛巾衝出來，驚慌失措的有如小孩犯了錯，站在那裡一臉的尷尬和歉疚。幾天後，回家的途中，我們習慣在鄉間的大棚中買花和新鮮果蔬帶回城，尊龍買了大棚中最大最美的一籃花送給我們。

劇本在島上邊討論邊改，順利定稿了，尊龍也同意下一步該找人翻譯成英文好給劇院看。我在瑞典物色了一對夫婦翻譯，他們對於劇場格式和術語不熟悉，但有我在，很順利的完成了英譯。

找到真愛卻又失去

英譯完成後我回到紐約，尊龍突如其來的在電話中興奮地嚷嚷：「啊--我終於找到了，遇到了，得到了--愛！愛真好……」整通電話全是愛，一連串。這麼多年以來可是我第一次聽他說「愛」字，印象中，他的一生從沒有愛過，也沒有得到過愛。而我怕提醒、觸痛他的傷痛，平時在他面前也絕口不提愛。他這滿嘴的愛、滿心的愛、滿腦子的愛，反倒是嚇了我一大跳，當然為他高興為他慶幸。

以後那段時間，尊龍和Y常到我SoHo家來玩，他們像兩個純真的孩子打打鬧鬧，又像新婚燕爾的小倆口子，心心相印、滿眼是情，分分秒秒愉悅地蕩漾在春風裡。

當時尊龍全世界飛，我要他負責跟劇院約定時間談《迴轉》，結果幾周之後他人才會在紐約，他跟劇院約定了日子，說好幾周之後我們一起赴約。

不料，約會的前一天，尊龍突然打電話給我，說自己不在美國要我獨自赴約。我清楚的知道，劇院看重的是尊龍的知名度和號召力，才會特別主動，我一個人去很有可能碰軟釘子，弄不好這個項目會無疾而終。我告訴尊龍我的顧慮時，他完全聽不下去，幾乎不耐煩的說：「反正我什麼都顧不了！」我生氣的回他：「那你就負責取消約會，總可以吧！」

約會他有沒有取消？我不知道，我知道的是自此我再也沒有聽到過他的聲音，見到過他本人。

沒多久，倒是Y打電話跟我約會，要到家來看我。一見面他告訴我：「非常抱歉妳和John之間所發生的事，希望事過境遷後，還是可以圓滿的完成這個項目。」停了許久，Y終於說出來看我的原因，激動地：「John愛的太瘋狂、愛得太深，讓我害怕、讓我不能呼吸，我必須離開這段感情。」稍停後，平靜下來：「我很珍惜這段感情，但不可能再繼續下去，他完全失去了理智。」我恍然大悟：「哦--這樣說，他不能赴劇院約，是跟你們之間發生的事相關？」Y歉意的點了頭：「我知道你是他最信賴的朋友，才來跟你談，要你幫幫我也幫幫他。請你告訴John，我有責任要成家，要傳宗接代、要工作，要過正常人的生活……」越講越急幾乎想哭，矯正自己後：「為了跟這段感情做了斷，我會儘快搬離紐約去香港，我要結婚了。」「啊？！」

之後我越想越不放心，擔心出意外也心疼尊龍，打電話才發現電話號碼換了，跑去他家人卻搬走了，去「勝利」餐館說他很久沒出現了。尊為龍、龍為尊，他的自尊心、他的職業操守、他的歉疚感、他的孤傲和任性都不允許他作任何解釋。我想他根本就不知道該如何處置和面對，而選擇了逃離，誠如他自己所說：人與人之間的關係我不懂。其實我找尊龍唯一希望能夠跟他講的是：現在我敢確定你愛過，也被愛過，這是你一直想要的，不是嗎？有愛就有痛苦！至今我不清楚，究竟尊龍知不知道Y跟我曾經的談話？

69歲的尊龍(左)發福不少，但五官依舊帥氣。（取材自微博）

新劇迴轉無疾而終

尊龍消失了，專為他寫的《迴轉》只能轉迴--無疾而終。

屈指一算尊龍在我視野中銷聲匿跡有二十餘年了，這些年來一直在納悶，他是名人又是大明星，公眾人物在網路年代不容易隱藏，怎麼可能無影無蹤了呢？惦念他時曾經打聽過他的蹤跡，也都杳無音信。前個時期幾乎想寫《尊龍你在哪兒？》一篇尋人啟事又祝福他安好的文章，但思緒萬千很難提筆。

不料，最近在報章上看到他在洛杉磯參加友人宴會的照片和一篇報導，其中一段：

十多年前，尊龍曾在加拿大的原始森林裡認養了兩棵千年古樹，並把他們稱作祖父祖母。

起初旁人不懂他為何如此，尊龍就說只有在古樹面前，身為孤兒的他，才是有根有寄託。

看後感觸良多：尊龍選擇了偏離航道，過屬於自己的隱居生活，並能主宰自己的命運，是充滿勇氣而特立獨行的選擇。希望他活得快活，像一片雲、一陣風，雲來風去自在自為，永遠保留那顆誠摯、純然的心！

試給他寫一首詩「愛」：

可以愛樹，可以愛人

可以是紅雪，可以是白血

相信赤誠和純白

聚有時，散有時

都一樣

雪梅，梅雪

迴轉，轉迴

都一樣

龍為尊，尊為龍

永遠都一樣！

(2021年12月2日於瑞典)