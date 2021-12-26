封面故事／時代百大發明 讓世界變更好

藍源火箭。（路透）

時代雜誌（Time）選出2021年改變人類生活的100大最佳發明（100 Best Inventions of 2021），盤點了那些讓世界變得更美好且具開創性的商品，包括硬體設備、裝置或軟體服務。

為遴選今年的100大最佳發明，時代雜誌在全球各地的主編、記者與撰稿人紛紛提出建議，並透過線上申請網站對外募集各項候選產品或服務，之後評估每一項入圍發明的原創性、創意巧思、功效、企圖心與影響力，今年被選中的開創性發明包括新冠病毒疫苗 、瘧疾（malaria）疫苗、撫慰住院病童的精神支持機器人、環境友善牛仔褲染料，以及造型獨特的義大利麵等，這些創意發明改變了我們的生活、工作、玩樂，以及思考模式；以下為其中最具代表性的部分產品。

衣食住行 改善生活

Nike發布首雙無鞋帶運動鞋Go Flyease，無需用手和彎腰就能輕鬆穿脫。（取材自YouTube）

●Nike GO FlyEase無鞋帶運動鞋

運動品牌Nike發布第一款無鞋帶運動鞋「Go Flyease」，不用手也無須彎腰，就能輕鬆穿脫，造福不少懶骨頭或行動不便人士。

Go Flyease鞋款強調穿脫的便利性，鞋上利用橡膠綁帶設計的獨特「拉緊帶」，能將鞋穩穩的固定在閉合或敞開的位置。此鞋款借鑒多數人日常「穿脫鞋」的動作，穿鞋時只需要把腳套入鞋內，就能一次到位；若想脫下鞋子，就用一隻腳踩住另一隻腳的鞋跟處，再將腳從鞋內拔出來；如此一來，便能解放雙手，輕鬆穿脫球鞋。

Clove運動鞋。(取材自官網)

●Clove醫護運動鞋

美國運動鞋品牌Clove專門為醫護人員設計好穿、好走的運動鞋款，Clove官方網站寫道，醫護人員平均每天站立工作超過五個小時，這款運動鞋的獨特設計為醫生、護士和健康照護人員提供完善的足部保護。

Clove運動鞋採用多層支撐設計，讓醫護人員即使久站也能享受如「漫步雲端」的舒適感且無須擔心異味。鞋面織紋採用防潑水設計好清理，如果要整雙清洗也可以直接丟進洗衣機洗滌。

●Tonal居家重訓健身 鏡

舊金山居家健身新創公司Tonal創辦人奧拉迪（Aly Orady）苦於自已的健身經驗和器材取得不易，研發出整合多種重訓器材的智慧健身鏡，搭配應用程式與AI演算法，蒐集使用者數據打造個人化訓練菜單，並根據當下表現調整鍛鍊內容。

Tonal智慧健身鏡捨棄一般笨重且占空間的槓片，改用電阻抗力做重訓，讓家用健身器材的面貌煥然一新。

3D列印客製化牛仔褲Unspun。(取材自Demin Unspun)

●3D列印客製化牛仔褲Unspun

在時裝產業追求量產的時代，舊金山牛仔褲專賣店Unspun標榜接單訂作，利用3D列印一體成形的編織纖維，降低生產過剩和布料浪費的問題。

Unspun運用紗線3D列印技術，透過客製化掃描收集每位顧客的3萬個數據基點，打造獨一無二牛仔褲款式。Unspun的紡織機運用繪測技術，平均十分鐘就能列印一條牛仔褲。Unspun攜手瑞典平價服飾品牌H&M，以及綠色服飾企業Pangaia，擴大聯名經銷通路。

●環保牛仔褲染料

牛仔褲堪稱永不退流行的時尚單品，每年全球銷售超過45億條，但牛仔褲標誌性的合成靛藍染料卻對環境造成負擔，不僅污染水資源也釋出有毒化學物質。

生物科技企業Huue運用基因工程改造細菌，將天然的糖變成獨特的靛藍染料，不僅降低對環境的衝擊，也能透過模仿「植物酶」來創造新顏色。

Huue已與細胞工程平台、波士頓生技獨角獸Ginkgo Bioworks合作，大量生產環境友善的靛藍染料，預定年底開始配送到各個單寧服飾設計師手中。

樂高永續積木利用回收塑膠瓶再製。（路透）

●樂高再生塑料積木

樂高（LEGO）6月推出第一款以廢棄寶特瓶中的聚對苯二甲酸乙二酯（PET聚酯塑料）作為原料，再生製成符合樂高品質與安全標準的原型積木，朝可持續性材料生產的目標邁進一大步。

Lululemon瑜伽墊。（路透）

●露露樂蒙Take Form Mat瑜伽墊

練瑜伽需要看鏡子或教練以維持身體正位，加拿大運動品牌「露露樂蒙」（Lululemon）推出Take Form Mat瑜珈墊，採用獨特3D紋理、水滴型記號以及分區緩衝設計，透過觸感提示，讓練習者不用低頭就能迅速找到對齊的姿勢與中心線，增強鍛鍊專注力。

聯想ThinkReality A3智慧眼鏡。(取材自lenovo.com)

●聯想ThinkReality A3智慧眼鏡

中國科技公司「聯想集團」（Lenovo）推出ThinkReality A3智慧眼鏡（Smart Glasses），運用3D視覺化物件和擴增實境（Augmented Reality）技術，針對企業辦公環境的需求，採用高通（Qualcomm）的Snapdragon XR1 SoC晶片，最多可以同時在眼鏡中顯示五個1080P（解析度1920 x 1080畫素）的虛擬畫面。

Samsung Galaxy Z Flip3 5G的Flex模式，免手持自拍影片不求人。（圖：三星電子提供）

●三星摺疊智慧手機

南韓科技大廠「三星」（Samsung）推出智慧手機市場上第一款IPX8防水摺疊智慧手機Galaxy Z Flip3，封面螢幕1.9吋、內頁螢幕6.7吋，採用五奈米高通八核心SDM888處理器，後方兩顆1200萬畫素鏡頭，包括一顆F1.8廣角鏡與與23° F2.2超廣角鏡頭，前置鏡頭則為1000萬畫素F2.4，支援側邊指紋辨識與臉部辨識。

筆型全景相機「IQUI」(左)。(取材自vecnos.com)

●筆型全景相機「IQUI」

日本相機品牌「理光」（Ricoh）子公司「唯光世」（Vecnos）10月起發售筆型360全景相機「IQUI」，這款相機顛覆人們對相機造型的想像，採用細長如筆的設計，機身輕巧僅60克，配備360度無死角鏡頭，讓拍照更容易。

唯光世的「IQUI」全景相機支援應用程式，可在照片或影片中加入動畫特效，內建充電電池，可拍30分鐘影片或100張照片，內建約14GB儲存空間，惟無法插卡擴充容量。

聯想雙螢幕商務筆電。(取材自lenovo.com)

●聯想雙螢幕商務筆電

聯想雙螢幕商務用筆電ThinkBook Plus Gen 2升級前一代的設計，不僅放大外蓋E-Ink螢幕至12吋，搭載2.5K LCD觸控螢幕，升級E-Ink螢幕操作，可直接透過外蓋螢幕檢視郵件、描繪草圖、閱讀或查看通知，兼容微軟文書處理（Microsoft Office）應用程式，符合商務人士的各項需求。

蘋果表示，新款iPad Pro採用蘋果Mac所使用的M1處理器，市場上最強大的平板電腦。（歐新社）

蘋果16吋MacBook Pro搭載處理速度更快的M1 Pro晶片。（歐新社）

●蘋果M1處理器

蘋果（Apple）10月發表「M1 Pro」與「M1 Max」處理器，這款專為Mac打造的新一代突破性晶片也是蘋果放棄英特爾（Intel）處理器後，自行開發的革命性產品。M1 Pro運用五奈米製程，滿載337億個電晶體，為M1數量的逾兩倍。蘋果形容「M1 Pro」與「M1 Max」為歷來最強大的晶片，驅動MacBook Pro達到領先業界的處理速度與能源效率。

南韓「LG電子」推出主打電競功能的C1系列電視。（圖：LG電子提供）

●LG C1電視

南韓科技大廠「LG電子」（LG Electronics）推出主打電競功能的C1系列電視，以OLED自體發光技術，結合人工智慧（AI）科技與智慧串聯，打造外型輕薄的電視，帶給消費者嶄新的電競體驗。

這款電競級電視獲得「輝達」（NVIDIA）G-SYNC和AMD FreeSync功能雙認證，配備遊戲優化功能與四個高頻寬HDMI 2.1功能，提供玩家身歷其境的遊戲體驗。

在流暢度方面，C1系列電視內建遊戲最佳化功能，可根據不同類型的遊戲自動調整畫面，凸顯人物與場景細節；另外搭載「可變刷新率」（Variable Refresh Rate）和「自動低延遲模式」（Auto Low-Latency Mode）功能，增強流暢的遊戲享受。

石頭科技S7掃地機器人。(取材自myrobotcenter)

●石頭科技S7掃地機器人

全球最大的掃地機器人製造商「石頭科技」（Roborock）推出第三代S7掃地機器人，許多功能再進化，包括運用每分鐘3000次震動的聲波拖地，搭載超音波感測器，精準辨識地毯，拖地模組自動升降拖布，不弄濕地毯。

此外，全新軟橡膠主刷，更耐用且不易纏繞毛髮；支援ONYX自動集塵充電座，採用唯一通過TUV德國萊茵「過敏友好」與「吸力無耗損」雙認證集塵系統，減少倒垃圾的次數。另外配備安全鎖，防止兒童或寵物誤觸而啟動清潔程序。

●EcoFlow DELTA Pro行動發電機

極端氣候現象使能源供應變得不穩定，個人的發電需求逐漸增加。EcoFlow DELTA Pro改良汽油發電機惱人噪音且笨重的缺點，冰桶大小的行動發電機降噪安靜，只要使用家用插座就能在三小時內充飽電，也能利用太陽能板或電動車充電座充電，3600瓦的電量可供家庭必要電力設備運作將近24小時。

紙可拍數位相機。(取材自臉書)

●紙可拍數位相機

台灣設計師林秋吉（George Lin）創造的紙可拍數位相機（Paper Shoot Camera），利用環保回收紙外殼，達成永續經營的目標，外殼以無毒顏料印刷，可根據客製需求更換。

不同於市面上昂貴的相機，紙相機主打平價，以「少即是多」（less is more）的理念設計，結合環保、創意和簡易動手做的巧思，讓消費者拆開包裝後，自行依指示組裝紙相機。紙相機的電力來自兩顆AAA鹼性或充電電池，內建隱藏式SD卡，可儲存32GB的照片，支援手動調整色溫，有黑色、白色、褐棕色與藍色可供選擇。

林秋吉說：「我想要創造一台可以改變世界的相機，這能幫助地球和像我一樣熱愛攝影的人。」

Sfoglini獨特造型義大利麵Cascatelli。(取材自維基)

●Sfoglini獨特造型義大利麵Cascatelli

紐約著名義大利麵條食品公司Sfoglini耗時三年，研發設計出造型獨樹一格的義大利麵。Sfoglini以義大利文的「瀑布」（Cascatelli）命名這種一側有類似荷葉邊的波浪紋皺摺，另一側則有著如輪胎剖面、平滑向內彎曲的半管狀結構。

這種獨特的麵條造型結構，讓廚師在烹調時，更容易讓Cascatelli沾附醬汁並盛盤，也讓饕客更容易用叉子叉起麵條，享受麵條入口的美好滋味。

●SAVR pak保鮮防潮劑

SAVRpak共同創辦人與執行長馬賽里（Greg Maselli）感慨，「任何食物受潮了都不美味，就算廚師烹調完美的料理，一旦放進餐盒裡，往往都會因為悶住而變得潮濕、黏稠，以致難以下嚥。」

SAVRpak媲美「火箭科技食物」的設計類似防潮劑，根據食物安全的規範打造沒有化學物質的乾燥劑，可於水分凝結到食物表面之前，先行吸附水分。SAVRpak的產品已在20多個國家販售、超過250個餐廳、雜貨店等通路販售。

SAVRpak表示，每年全球有價值2.6兆元的食物浪費，而SAVRpak可藉由吸附水分的食品保鮮技術，降低食物因為變得難吃而被丟棄浪費的數量，減少價值約780億元的食物耗損。

無魚鮪魚Kuleana。(取材自greenqueen.com)

●無魚鮪魚Kuleana

以植物為原料、營養美味的「未來肉」已上市多年，但幾乎沒有類似的海鮮食品。加州食品企業Kuleana利用100%的藻類、昆布、白蘿蔔和馬鈴薯等植物原料，製作生魚片等級、可即食的「未來魚肉」。

Kuleana表示，沒有真魚成分的「未來魚肉」富含鐵質、維他命B12、Omega−3脂肪酸，不但營養充足，且沒有真正的魚類體內可能含有的塑膠微粒等污染物質。

科技助力 陸空暢行

●太陽能越野電動機車Kalk AP

瑞典電動車品牌CAKE、南非野生動物學院（South Africa Wildlife College）和全球最大便攜式太陽能設備製造商Goal Zero合作，推出全球首款全靠太陽能供電的電動越野機車Kalk AP。

Kalk AP針對非洲氣候及未鋪設柏油的路面，設計輕量且耐高溫的車體，最快時速可達56哩，充飽電可續航三小時，成為當局防範盜獵的利器，解決傳統機車在遠處便傳出轟隆引擎聲「通知」盜獵者快跑的執法窘境，盼能為動物保育盡心盡力並拯救瀕危物種。

Einride無人電動卡車T-Pod。（路透）

●Einride無人駕駛卡車

瑞典Einride無人駕駛卡車「T-Pod」外型如科幻電影「星際大戰」（Star Wars）帝國風暴兵（Stormtrooper）的頭盔。這款卡車最重可乘載26公噸的貨物，且因為無人駕駛而未設計駕駛座，擴大載貨空間。

T-Pod採用輝達（NVIDIA）人工智慧自駕平台「Nvidia Drive」，可即時處理視覺數據；操控人員在遠端監督操控，最多可以一次可操控十輛車。T-Pod若與真人司機駕駛的一輛柴油卡車相比，可省下約60%的陸路貨運成本。

Electreon在瑞典也在推動充電道路計畫。(取材自Electreon Wireless)

●ElectReon無線充電道路

以色列能源公司「ElectReon」在以色列首都特拉維夫和瑞典首都斯德哥爾摩鋪設無線充電高速公路，此技術在柏油路面下鋪設無線充電的超大型銅線圈，透過無線方式幫電動車充電。

充電車輛要在底盤安裝一個超大型的充電接收板，將電力接收並傳輸至電動車的引擎和電池，就能在無線充電道路上邊開車邊充電。除了充電之外，無線充電道路也能在電動車需要加速或上坡時，補充額外電力；這樣一來，車體內部就不用安裝大型電池，節省成本、載重與空間。電力運輸可降低空氣污染與噪音，實現綠能運輸的目標。

Nuro無人電動送貨卡車。（路透）

●外送自動車Nuro R2

總部在舊金山的自駕計程車新創公司「Nuro」是第一間獲得加州政府核准，可利用自駕車運送生鮮雜貨和其他產品的公司。Nuro R2電動自駕車約為高爾夫球車大小，配備360度攝影機、短程雷達、長程雷達與超音波感測器，最高時速約每小時25哩。

Nuro與披薩業者達美樂（Domino）、快遞公司聯邦快遞（FedEx）及零售業者克羅格（Kroger）合作，在休士頓及鳳凰城的實際道路測試營運。

●新謝帕德號火箭

亞馬遜（Amazon）公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司「藍源」（Blue Origin）7月發射太空載具「新謝帕德號」（New Shepard）火箭升空，完成首趟載人飛行，抵達海拔約62哩的卡門線（Kármán line），即國際機構定義的大氣層與太空界線，接著讓四名乘客解開安全帶幾分鐘，體驗無重力狀態。

這趟首航飛行的四名乘客分別為貝佐斯、貝佐斯的胞弟馬克（Mark Bezos）、82歲退役女飛行員沃莉‧弗克（Wally Funk），以及18歲的荷蘭準大學生戴門（Oliver Daemen）。

●Google地圖「實時景觀導航」

Google地圖（Google Maps）推出「實景導航」（Live View）功能，藉由擴增實境（AR）技術和使用者的手機前鏡頭拍攝畫面，讓看不懂地圖的使用者只要照著畫面上的虛擬箭頭方向前進，就能順利抵達目的地。

●高通Snapdragon XR2平台

高通（Qualcomm）宣布，臉書（Facebook）旗下頭戴式虛擬實境（VR）設備Oculus新一代Quest 2採用Snapdragon XR2平台，大幅提升5G飆速連網、8K全景影像，以及人工智慧（AI）等方面的性能。

對抗疫情 戰勝病魔

各廠牌的新冠病毒疫苗。（路透）

●新冠病毒疫苗

受新冠肺炎疫情影響，今年與往年很不一樣，多虧了輝瑞（Pfizer）／BioNTech（BNT）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）等藥廠研發出新冠疫苗並取得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）授權，大幅降低染疫重症、住院及病歿的人數，也讓生活有望恢復正常。

然而，隨著Delta變異病毒與Omicron變異株的出現、疫苗效能減弱，聯邦當局與公衛專家呼籲人們接種補強針以強化免疫力。各藥廠也積極研究Omicron變異株，以及是否需要針對此毒株改變疫苗配方，推出補強針或新疫苗。

●新冠病毒居家檢測試劑套件

FDA授權多款可在藥局買到的新冠病毒居家檢測試劑套件，藉此紓解醫療機構的壓力負荷，並讓民眾在懷疑可能染疫的初期階段自行檢測，以便採取後續應對措施。較知名的新冠病毒居家檢測試劑套件包括Abbott Laboratories的BinaxNOW、Quidel的QuickVue，以及Ellume的COVID-19 Home Test。

聯合國兒童基金會與微軟合作推出「學習護照」。（圖／聯合國兒童基金會）

●學習護照

受新冠肺炎疫情影響，今年有許多國家的學校停課避疫，在家自學或線上學習蔚為風潮，但在許多網路基礎建設不發達的落後地區或國家，學生的受教權因此被剝奪。

聯合國兒童基金會（UNICEF）與微軟（Microsoft）合作研發「學習護照」（The Learning Passport），讓學生在有網路的環境中，先行下載完整的教學課程內容，以便在沒有網路時或回家後離線自學。

「學習護照」供各地教育人士上傳各式教材，匯集多種語言、教學主題和適用的學習年齡群體。「學習護照」最早於2020年在東南亞國家東帝汶推出，目前已有至少13個國家、超過160萬人使用。

使用者體驗頭戴式VR裝置。（Getty Images）

●RendeverLive對抗老年孤獨

虛擬實境服務公司RendeverLive透過虛擬實境裝置和分享經驗，致力對抗社會孤寂，改善老年人焦慮、落寞的處境。RendeverLive運用回憶治療工具，讓使用者重溫童年美好、婚禮等重要人生階段，並透過使用者互連工具幫助老年人突破實體限制，以前所未有的方式與世界互動。

●病童精神支柱：機器人羅賓

西亞國家亞美尼亞一名八歲的白血病女童鬧脾氣拒絕進食，院方派出機器人羅賓（Robin）到病房陪她玩「我是間諜」（I spy）的猜謎遊戲；約20分鐘後，她豁然開朗，並聽從羅賓的指示，約定如果她按時吃飯便會再回來陪她玩。這名女童聽話進食，期待羅賓下次造訪。

這個搭載AI技術的機器人羅賓有一雙大眼睛，樂觀開朗，主要用來緩解病童的焦慮和孤獨情緒，還能用淺顯易懂的方式解釋疾病症狀給孩童知曉。羅賓的發明者哈奇基揚（Karen Khachikyan）說：「我們的目標是打造超乎設備的技術，形同朋友或同伴。」

瘧疾疫苗Mosquirix。（Getty Images）

●瘧疾疫苗

全球每年約有50萬人因為感染瘧疾病逝，其中超過半數為年紀不到五歲的幼童。全球科學家自1987年起，耗資約7億5000萬元，其中多數金援來自蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），研發針對瘧原蟲的疫苗，今年終於有所斬獲。

瘧疾疫苗「Mosquirix」經過迦納、肯亞和馬拉威約80萬名兒童進行大規模臨床試驗證實有效後，今年10月獲得世界衛生組織（WHO）核准施用。四劑式的瘧疾疫苗「Mosquirix」完成接種後，可降低感染瘧疾的機率約40%，減少感染後重症的風險約30%。