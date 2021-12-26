大仁說財經／明年油價 花旗預測熊市到

明年能源價格走勢，各方看法歧異。（路透）

根據政府的最新預測，加油站汽油價 格終於開始走低，未來幾個月這種趨勢應該會顯著加速。

美國能源資訊署(EIA)於12月中旬表示，1月全美普通汽油的平均價格可能會降至每加侖3.01元。預估2022年全年汽油平均價格為2.88元。

這個數字是EIA對明年全球石油 產量成長快於需求所作出的預測，尤其是考慮到Omicron 變種病毒的出現。這將逆轉過去18個月的走勢，這一段時間以來隨著全球從新冠疫情中重新開放，產量一直難以滿足激增的需求。

隸屬能源部的EIA指出，新出現的變種病毒可能會削弱全球能源消費，以及對OPEC+、美國頁岩油企業和其他主要產油商的供應增加的預期。

EIA：美國干預市場

EIA還指出美國主導的干預動作對能源市場影響，特別點名美國釋出歷來最大手筆的戰略石油儲備(SPR)。

影響加油站價格最大的布蘭特原油預計2022年平均價格為每桶70元，低於10月的84元和11月的81元。

EIA表示，11月全美平均汽油價格為3.39元，為2014年9月以來最高水平。但預計12月平均值將降至每加侖3.13元，並在明年繼續下降。

擔憂Omicron變種病毒後會實施的新旅遊限制，EIA調降今年第4季和明年第1季的石油消費預測。

EIA表示：「這種變體病毒傳播的潛在影響尚不確定，對全球石油消費預測帶來下行風險，尤其是航空燃料。」

感恩節後油價暴跌，因為投資人擔心Omicron會破壞欣欣向榮的能源需求。然而，由於證據顯示Omicron的症狀較輕，原油價格隨後反彈。

EIA承認圍繞公衛危機仍存在大量不確定性。

EIA代理局長納利(Steve Nalley)在聲明中說，「對於整個能源產業來說，這是個非常複雜的環境。」「隨著更了解有關Omicron變種病毒的反應如何影響石油需求和整體經濟，我們對石油和其他能源價格、消費和生產的預測可能會發生重大變化。」

花旗：嚴重供過於求

花旗集團的預測則更加誇張，在給客戶的資料中表示，助長通膨之火的能源行情已經結束。

花旗的大宗商品策略師在最新報告中寫道：「我們對未來三年能源業尤其看空，無論是動力煤、天然氣還是石油。預計將出現嚴重的供過於求和持續的價格下跌壓力。」

該投行預計能源成本將「大幅下降」，由於供應充足、Omicron和其他可能造成波動的因素，明年石油恐將跌入「熊市」。

花旗預計，美國油價在2022年第四季將跌至平均每桶59元，到2023年第四季將跌至51元。遠低於如今的72元價格和近期約85元的峰值。

全球指標布蘭特原油預計將在明年年底下滑至每桶62元，到2023年底將下滑至每桶54元。目前的價格為75元。

花旗點出的風險理由包括Omicron削弱能源需求、美國石油產量增加和預期OPEC+堅持每月增產計畫。

然而，華爾街對能源價格未來走勢存在廣泛分歧。

摩根大通：上看150元

花旗競爭對手摩根大通的看法截然不同，12月初預測布蘭特原油明年均價將達88元，並在某個時點「躍升」至125元。摩根大通預計布蘭特原油價格2023年均價為82元，最高上看150元，相當於每加侖汽油5元。

花旗分析師對此指出：「有些分析師認為，過去一年半大宗商品的優異表現將持續下去，推動新的超級周期繼續維持一段時間。」「但我們不同意這個看法。」

聯邦政府的官方預測則介於摩根大通和花旗的不同預測值中間。