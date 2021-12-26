星座／12月26日至1月1日 雙魚座財運不錯 巨蟹座牢騷不斷

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牡羊座

總運指數 ：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★★★☆

本周運勢會和你的情緒一樣平穩，可以靜下心來處理一些繁瑣的事。空閒之餘，不妨多和家人朋友聯繫，你的關心付出不僅能讓家人開心，你也會很快樂。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★☆☆

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力

量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★★★★

本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情事業雙豐收。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：草地綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有看清楚事態發展的情況下，建議你還是少發言為妙。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

忙碌的工作將會占據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

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