星座／12月26日至1月1日 雙魚座財運不錯 巨蟹座牢騷不斷
科技紫微網
牡羊座
總運指數：★★★★★
本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
金牛座
總運指數：★★★☆☆
親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
雙子座
總運指數：★★★★☆
甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
巨蟹座
總運指數：★★☆☆☆
未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
獅子座
總運指數：★★★★☆
本周運勢會和你的情緒一樣平穩，可以靜下心來處理一些繁瑣的事。空閒之餘，不妨多和家人朋友聯繫，你的關心付出不僅能讓家人開心，你也會很快樂。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
處女座
總運指數：★★★☆☆
好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：雙子座
貴人星座：射手座
天秤座
總運指數：★★☆☆☆
本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力
量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
天蠍座
總運指數：★★★★★
本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情事業雙豐收。
幸運色彩：豬肝紫
速配星座：雙子座
貴人星座：摩羯座
射手座
總運指數：★☆☆☆☆
缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。
幸運色彩：草地綠
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
水瓶座
總運指數：★★☆☆☆
本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有看清楚事態發展的情況下，建議你還是少發言為妙。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
忙碌的工作將會占據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
【延伸閱讀】
上一則
封面故事／亞裔女法官先例 莫薇盼激勵後人
下一則
FB留言