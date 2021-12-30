生活 / 家家戶戶張燈結綵 「聖誕卡巷」照亮聖地牙哥

(圖：作者提供)

過完感恩節，一進入12月，大家就都開始忙著「張燈結綵」，準備迎接聖誕節 的來臨；街坊鄰居陸陸續續都把自家門前，裝飾得各具特色、爭奇鬥艷。

記得十年前剛移居來美，我和兒子的家在聖地牙哥 Rancho Penasquitos社區內，12月才剛到，便發現離兒子家500公尺以外的四條巷子，每一戶人家的前院陸續精心布置，有的人家甚至準備了兩周才完成。

而最大的特色就是，每一戶在前院都紛紛豎起一片片像聖誕卡的巨大畫作，描繪的卡通人物從米老鼠、白雪公主到超人、蜘蛛人 、外星人等，還有電動小火車繞著院子「團團轉」，把宗教圖像或與聖誕節有關的主題相結合，讓人感覺這才是聖誕節。

至於漂亮的燈飾那就更不在話下，許多人都是停好車，下來徒步觀賞，一趟下來約莫要走個40分鐘至1小時。

附近從12月初起，一到晚上六點左右，越接近聖誕節，路上就更是車水馬龍、熙來攘往，無數遊客特地開車前來欣賞。打聽了一下，才知道這是有名的聖地牙哥「聖誕卡巷」（Christmas Card Lane)，有名到維基百科上均有記載它的來歷。

●200多戶 共享聖誕精神

1982年，此區有位居民Alana Hustins發起，在每年感恩節後兩星期開始裝飾自家前院至新年，大家共享聖誕精神。當時邀集住在Ellingham Street上15戶家庭參與，並要求當地廣播電台幫忙，為這條聖誕卡巷做廣告，打開知名度。現在這條聖誕卡巷，已擴展到旁邊Oviedo和Renato Streets，目前大約有200多戶以上參與。

40多年下來，當地的居民結合學校與童子軍的組織，還常在現場賣熱巧克力、烘焙的甜點，給在寒冷夜晚裡的遊客驅寒；同時地方上學校的樂隊也出動，在「聖誕卡巷」街頭，吹奏聖誕樂曲助興。

還記得10年前第一次參觀「聖誕卡巷」的時候，除了對那些吸睛的布置大為驚豔外，還發現現場的另一特色是：由其他組織租來的馬車，讓住在附近的住戶，按各家的人數，免費提供乘坐馬車，繞著巷子兜一圈，觀賞聖誕卡巷應景活動的全貌。

●坐馬車遊覽聖誕燈

那一年，我和先生用了兒子家分配到的兩張票，有機會風光地坐在馬車上，欣賞美麗的聖誕燈飾。大家穿著厚重的衣服，迎著冷颼颼的寒風，坐馬車兜風也是挺稀奇的。四匹馬兒披著彩帶及鈴鐺，在駕駛的老練駕馭下，踏著整齊穩健的步伐，讓人們體驗一下聖誕氣息，未嘗不是件值得回味的事。

今年，我們怕假期時人太擠，提前於12月6日去觀賞，發現馬車已被洋妞開的高爾夫球車所取代，真的是有一點可惜！

以前每逢聖誕假期，兒女都會來我們家團圓過節。這個逛「聖誕卡巷」的活動，也是列入兒孫必去參觀的景點。家裡的車子有天窗，雖然天氣寒冷，但是穿著禦寒的「重裝備」，打開天窗居高臨下，飽覽一路風光，他們都開心的指東指西、興奮不已。

在聖地牙哥居住，不但有好天氣、好景色，聖誕假期又能享受天倫之樂，人生充滿快樂溫馨回憶。