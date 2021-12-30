挖趣 / 一波三折的義大利買琴記

作者與手風琴合影。(圖：作者提供)

對於我們這些在中國長大，青少年又落到了文革時期的一代人來說，手風琴有著一種特殊的魅力。2018年我退休了，退休後最想做的一件事就是學拉手風琴，圓一個少時的夢想。

要想學琴就得先買琴，網上一查好琴出自三個國家：奧地利、德國和義大利 。雖然年齡大又零基礎，真的不配有一個好琴，可是出於對手風琴的熱愛，心裡就想買一個義大利琴，那感覺上好像不是買琴，而是要給自己買一個心愛的玩具。主意已定，和丈夫就開始計畫一趟義大利旅行，到時可以順便捎回一架心愛的義大利手風琴。

●造訪世界手風琴之都

2018年9月，我們來到了義大利，遊覽了義大利的大城小鎮，山山水水，站站都是驚喜，最後一站來到了「世界手風琴之都」 Castelfidardo。本以為這是一個繁華現代的小城，裡面穿梭著來自世界各地的琴商，沒想到小城坐落在一個偏僻的山丘上，交通不便，火車汽車連換幾趟才到達了這裡。

小城裡靜悄悄，別說看不到來自世界各地的琴商，就連我們這種散戶都難得一見。更讓人吃驚的是，城裡連計程車都沒有，沒有車代步，琴商來了如何買琴？旅館服務生告訴我們那些琴商在這裡都是熟門熟路，來了之後自有琴廠來車接送，說完又加了一句：「你們打電話給琴廠，他們也會來車接你們」。真不敢相信散戶也能受到如此待遇，不禁受寵若驚；但由於自知底氣不足，還是沒敢勞他們大駕，花錢請了一個私人司機，才算把交通的問題解決了。

小城裡有兩個手風琴博物館 ，一個是市博物館，當時正在檢修，沒有看到；另一個是私人所有，坐落在偏僻的小街上。找到門牌後我們探頭一看，裡面的房間比住家大不了多少，也沒什麼擺設，一個老者坐在桌子後面打瞌睡，怎麼看也不像個博物館。

我們試問：「這是博物館嗎？」，老者回答：「是，每人10歐元」。當時心裡想這10歐元一定是白扔，不過既然來了就看看吧。交上錢後，老者掀開一個門簾帶我們進了裡屋，一架碩大無比的手風琴矗立在我們的眼前，直頂天花板；我們站上了一個小梯架，拉響了幾個音符，很震憾。據老者介紹，這是他父親手工製作的一架琴，尺寸之大創了金氏世界紀錄。

想像中的小城應該是商店林立，展廳遍地，可是看到的正相反，這裡幾乎看不到商店，沒有一點「世界手風琴之都」的影子，這真是顛覆了我們的想像。

原來這裡的琴廠大都是居家作坊，人們在自己的住處騰出一塊地方做琴，繼承著祖輩傳下來手藝，小小的工作坊，居然做到了世界之最。由於大多是小規模的琴坊，展廳根本不存在，就連幾個較大的琴廠，擺的也是幾個做好還沒出貨的琴。沒有展品，對我們這些門外漢來說，就完全傻了眼，因為我們根本就不知要訂哪款。看來琴是買不成了，只好搜集了資訊和產品目錄以便將來訂琴之需。

●買琴之旅來回交涉

義大利回來之後，繼續進行買琴之旅。首先研究資訊目錄，然後聯繫廠商，最後選定了其中一家下了訂單，約好六個月後交琴。六個月已經夠漫長了，可我們足足等了九個月；九個月後，終於收到了盼望已久的手風琴。

樣樣看著都喜歡，可就是有一點很奇怪，三個變音器發出來的聲音是一樣的，於是趕緊致電廠商這是什麼問題，回覆說我們選的這種類型，變音器不變音。聽到這個理由，當下氣不打一處來，連番質問發了過去：這不是在開天大的玩笑嗎？我們鄭重其事地選了三個變音器，若明明知道那三個變音器不變音，為什麼還確認了我們的選擇？結果這番質問把對方給惹翻了，回郵說我沒有禮貌，還用了ridiculous（荒謬可笑的）這個字。

到這時候，錢也交了，琴也運來了，我們還能有什麼辦法呢？只好軟下來尋求對方的幫助。在我「端正了態度」之後，對方才同意幫忙，辦法如下：「把琴寄回，他給修復，150歐元手工費外加來回郵費」。我們同意了，第一回合交鋒算是宣告失敗。

手風琴寄回義大利後，收到了米蘭郵局下屬分局的一封信，內容是對寄回的物件徵收600歐元的關稅 。於是第二回合交鋒又開始了，只是這次是面對郵局。「我們是運回修理，又不是進口物資，為什麼收關稅？」面對著我們的攻勢，對方無人理睬，回覆只有一個：「最後期限是11月6日，到時如果不繳款，琴就回到米蘭總局」。回到米蘭總局是要就地處決？面對如此強大的對手，我們再度敗下陣來，同意繳款，第二回合又宣告失敗。

可是這關稅似乎太高，600歐元是怎麼算出來的？於是就發郵件詢問計算方法。拿到公式後，算了一下，關稅應該是500歐元。於是第三回合交鋒又開始了，把計算結果發給了義大利郵局，讓他們再確認一下關稅到底是多少？郵件發出之後，石沉大海，一周以後，我又再度進攻，郵件上寫著「請確認關稅是500歐元，不是600歐元」。郵件發出後，竟然很快收到回覆，上面寫著「確認」。看到這個「確認」，嚇了我一跳，被這意想不到的勝利給打懵了，回過神來，趕緊問「如何付款？」，回答是「cash only」(只收現金）。剛緩過神來的我，又被第二次打懵。

●修好的琴終於回家

「只收現金」不像是海關的慣例，價錢的隨意計算和更改也不像是海關應有的做事方式，反正怎麼看都像是一個「私人的小金庫」，可是沒地方講理，就只好認了。下一步就是趕緊通知琴廠讓他代我們付錢領琴。

在通知他的郵件中，關稅從600歐元到「確認」500歐元的這件事我們連提都沒敢提，原因是怕把這幫人給搞胡塗了。我們相信，就他們的辦事方式，在那長長郵件鏈中輕率的一句「確認」，不可能成為一個官方記錄。所以決定放棄在第三回合中講價的「勝利」。如果我們不放棄，那領琴的過程一定又會陷入泥淖，錯過那個11月的大限，而手風琴就會走向不歸之路。到此為止，第三次交鋒還是以失敗告終。事情發展到現在，才對自己在戰場上的位置有了一個清晰的認識，那就是：進攻是徒勞的，因為敵人都在我們的射程之外，進攻的唯一結果就是擾亂了自己。

通知領琴的郵件發給琴廠後，又是一段長長的沉默。對於任何詢問，都沒有答覆。領琴的大限早已過去，不知這可憐的琴消失在何方？此時我們已經喪失信心，準備在心裡和這個只見過一面的琴說再見。當時正值新年來臨，心想再試最後一次，就給琴廠發了一個郵件「新年快樂！」也許這個問候暖了他的心，他從大洋的彼端冒出了頭，回電「你也新年快樂！琴已按時領回，修復後再寄出」。消息是好消息，可你為什麼不早說呢？真叫人哭笑不得。

2020年三月初，修復好的琴終於從米蘭總局寄出，那一天正是義大利新冠疫情爆發，米蘭封城的前一天。顛沛流離的琴終於回到了美國的家，因為琴是從疫區而來，所以我們按照CDC的要求把它關在車庫裡隔離了14天。

整個買琴歷時一年半，除了原價又多付了1300元的修復費，這包括關稅、郵費及手工費。雖然我們在買琴的過程中屢戰屢敗，被打得狼狽不堪，可回想起來又覺著很好笑。不管怎麼說，感謝它給了我們一次難忘的經歷，一次有著生動色彩的經歷。