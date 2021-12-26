地產迷思／地下室漏油 差點釀災

連一方走出他位於地下室的辦公室，從口袋裡拿出一根菸，點燃後深深地吸了一口。這是他今天的第四根菸了。他家在長島 的Rosslyn（羅世林）區，是一間兩家庭的房屋，連一方住一樓，二樓鄰居由開計程車的一男一女的兩位司機同事租下來。這是一個安靜的高級住宅區，雖然離火車站比較遠，他每天都要開車到法拉盛 上班，停車以及交通都是問題，不過他倒很滿意自己的家。占地1/4英畝，房屋雖然老舊一點，但是屋主是一位工程師，把房屋保養得很好，房屋裡沒有什麼問題，所有的系統、裝置都能用。

燃油器每年開關2次

暖氣熱水是燒油的，油桶埋在屋側，燃油器、熱水桶都放在地下室。每年一到10月底，房東 便囑咐連一方把燃油器的開關從標明「夏天」的位置轉到「冬天」，讓暖氣爐開動。暖氣和熱水爐根據法律的規定，裝置在專屬獨立的機房裡，和地下室其他的房間隔開，以降低機器的噪音以及燃油的味道。機房的門一般都關著，除了每年兩次要開關燃油器之外，連一方幾乎不會開機房的門。

地下室雖然一般來說還算乾燥，可以住人，但是如果連續下幾天雨，地下室還是會進水的。好在地下室裡有下水道，流出來的水都被疏通到下水道去了。但是連太太老是嫌地下室有一股霉味，總是把地下室裡的風扇開著，讓空氣流通。地下室的四周都有窗戶，但是因為沒有紗窗的緣故，連家人總是關著窗戶，空氣的流通全靠電扇。

連一方是人壽保險公司的推銷員，工作認真，身體強壯，從來不在意地下室的霉味。他把辦公室設在地下室，每天工作超過10個小時。工作累了，就跑到房屋外面來抽抽菸。他以前偶爾也在地下室裡抽菸，但是連太太不喜歡，因為地下室的空氣流通欠佳，他就儘量到戶外去抽菸。

今天連太太的好朋友，當會計的梅太太到餐館供應店裡用批發價買了一大堆食物，其中一部分是說好要分給連太太的。連一方在門邊車道上抽菸的時候，梅太太開著車子把連太太要的食物送到。梅太太知道連太太不在家，便貼心地幫連一方把食物送進家裡。連一方知道梅太太和自己的太太交情很好，便不推辭，開了門讓梅太太把肉類、蔬菜、水果都拿到廚房裡去。梅太太一進連家便對連先生說「你們家怎麼會有汽油味？」連一方聽了不以為意。他廚房裡正在燒開水，準備用來泡咖啡。連一方知道家裡並沒有儲存汽油，不會有汽油味，他以為梅太太聞到的是瓦斯味，便向梅太太說，「沒問題，那是因為我正在燒開水，您大概聞到瓦斯的味道。」梅太太也沒多說，食物拿到連家屋裡之後就走了。

漏油誤以為是漏水

抽完菸之後，連一方走回地下室的辦公室繼續工作，這時候，他想上個廁所，便離開樓梯邊的辦公室，走過機房旁邊的走道，來到地下室後面簡陋的廁所。這時候他看到機房外面的走道上的塑膠地磚接縫裡冒出一些褐色的液體。這種情形已經存在將近一個星期了，連一方並不在意，他以為這是因為上個星期下雨太多，返潮的緣故，便叫女兒把這些液體用紙巾擦乾。女兒每天都要擦一次，但是褐色的液體第二天又會再冒出來，女兒抱怨這些髒水擦不完，而且這些水油油地，又有一股味道。連一方工作很忙，只是叫女兒不要抱怨，髒水也不多，擦一擦就完事了。女兒就不多說，每天早上用紙巾把髒水擦掉。

當天晚上連太太回家的時候，跟連一方說梅太太告訴她家裡汽油味很濃，要她查一查。連一方安慰太太說「應該沒問題。梅太太聞到的是瓦斯味。她來的時候，我正在燒開水。我們家沒汽油，不會有汽油味的。」連太太聽了就不搭腔了。

第二天早上連一方去拜訪客戶，回家的時候大約是下午1時20分，只看到家裡的大門開著。連太太坐在一樓客廳，看到連一方就告訴他燃油器漏油，她已經打電話給油公司，油公司要她把燃油器關掉，他們會在最短的時間內派人來修理。連太太不知道怎麼關燃油器，請連一方幫忙。連一方聽了嚇一跳，便立刻到地下室。看到太太把所有地下室的窗戶都打開了，冷風直灌入房裡。他也不管這麼多，趕緊打開機房的門，發現機房的地板有一層堆積的燃油。他抽了一口冷氣，立刻把燃油器關掉。還好天氣還不是太冷，短時間沒暖氣也不會造成健康問題。

輸油管裂縫才滲漏

油公司的修理工大約三個小時後到達。檢查之後說是輸油管有裂縫，燃油滲漏到地板上。看著地板上的一層滲漏出來的燃油，油公司的修理工問連一方「怎麼會讓油漏這麼久還沒發現？」連一方不知道怎麼回答，只是苦笑。修理工花了三個小時把輸油管換掉，在漏油堆積的地方撒細碎石，並留下一瓶噴劑，要連一方在牆上、門把手等沾上油的地方噴灑。連一方當然答應照辦，並稱謝不已，還給了修理工20元小費，心裡慶幸自己幾乎從來不在地下室抽菸。

本案啟示：

1.地下室是一棟房屋裡問題最多的地方：A、可能有從地底下滲漏出來的氡氣，是一種致癌的輻射氣體。B、滲水的情形很多，造成黴菌的滋長，濕氣的瀰漫，在在都造成居住者的健康問題。C、放在地下室的烘乾機在使用前必須把線頭清理乾淨，否則烘乾機的熱力很可能把線頭點燃造成火災。D、機房要定期檢查，一發現有漏油的現象必須立刻通知油公司來處理。

2. 房屋出問題，並不見得只是房客遭受損害，房東也可能有過失。要是鬧到法庭上，房東要證明自己沒有過失也不見得很容易。以上事項不僅房客要注意，房東也應當注意，也應當囑咐房客注意。

3.本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。(作者為紐約執業律師)