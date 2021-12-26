稅務漫談／國稅局不公平？ 納稅人有解

全國納稅人維權服務處（Taxpayer Advocate Service，簡稱TAS）表示，它仍將繼續幫助納稅人解決除了修正稅表 以外的其他問題，其官網是TaxpayerAdvocate.irs.gov。如果納稅人曾經試圖透過正常的國稅局 渠道解決稅務問題而無果，或是認為國稅局的程序無法有效運作，則可能有資格獲得TAS的服務。如果有資格獲得協助，會指派一位顧問全程提供協助，服務通常是免費的。

如果納稅人感到自己受到不公平對待，就可以向TAS訴求，比如國稅局違背了納稅人權利。這些權利包括：1、納稅人有權了解如何遵守稅法，有權在稅表、說明、出版物、通知和信函中明確了解稅法和國稅局的程序，有權了解國稅局對於其帳戶所做的決定，並得到明確解釋。2、有權獲得及時、禮貌和專業的服務。國稅局要以易於理解的方式與納稅人交談，並提供明確易懂的信息。納稅人也有權向國稅局主管反映服務的不完善之處。3、有權只繳納應繳稅款，包括利息和罰金。4、有權對國稅局提出異議並提供補充證明，要求國稅局及時、公正地考慮反對意見和證明文件，如果國稅局不同意，則納稅人有權得到相關答覆。5、有權對多數的國稅局決定（包括多種處罰）提起行政上訴，並有權收到上訴辦公室的書面答覆。納稅人有權將其案件提交至法院。6、納稅人有權知悉其最多有多長時間可以對國稅局的立場提出質疑，也有權了解國稅局最多有多長時間進行審計。納稅人有權知悉國稅局完成審計的時間。7、有權認為國稅局所採取的任何調查、審查或執法行動是合法必要的行動，並會尊重所有正當程序權利，包括搜查和扣押保護，並要在適用情況下提供追討正當法律程序聽證會。8、有權認為其提供給國稅局的任何信息不會得到洩露，但有納稅人或法律授權的情形除外。有權認為會對違規人員採取制裁行動。9、有權聘請一名自選的授權代理，如果無法承擔代理費用，則有權向低收入納稅人服務處尋求援助。10、有權認為稅務制度會考慮到其基本債務、支付能力或及時提供信息能力的事實和情況。如果納稅人遇到財務困難，或國稅局沒有通過正常渠道及時妥善解決其稅務問題，則納稅人有權從TAS獲得援助。

可求助TAS

聯繫TAS有幾種辦法，目前親臨當地辦事處（in-person）因疫情 原因已暫停，但可以通過電話和信件渠道聯絡。電話方式是致電TAS免費電話1-877-777-4778。信件方式是填寫911表格（Request for Taxpayer Advocate Service Assistance，納稅人辯護服務協助申請表），然後傳真或郵寄到上述地址。各州的當地辦事處信息可查詢網站www.irs.gov/advocate/local-taxpayer-advocate，這些辦事處都是直屬於TAS，獨立於當地的國稅局辦公室。

由於受制於國稅局積壓了大量未處理的稅表，TAS表示它至少在12月底前無法再接受有關修正稅表的求助請求。TAS負責人柯林斯 (Erin Collins)在其博客中宣布了這一舉措，自2020年疫情流行開始，國稅局一直面臨未處理的稅表積壓，TAS顯然被各種求助請求淹沒，但TAS無權催促國稅局更快地處理修正稅表，也無法在國稅局處理稅表之前協助納稅人，因此不再接受這類自身無法解決的案件。

TAS將繼續監控國稅局在處理修正稅表的發展，並將隨著情況的變化重新評估這一決定。柯林斯說，「2021年11月9日，我發布了一項納稅人權益保護指令，指示國稅局在2021年12月29日之前完成處理所有積壓的修正稅表，或提供完成積壓處理的詳細計畫」。因此，哪些尋找修正稅表的納稅人可以使用IRS.gov 上的「我的修改後的納稅申報表在哪裡」（Where's My Amended Return）工具，直接與國稅局聯繫。（作者為註冊會計師）