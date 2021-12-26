我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

稅務漫談／國稅局不公平？ 納稅人有解

楊心傳

全國納稅人維權服務處（Taxpayer Advocate Service，簡稱TAS）表示，它仍將繼續幫助納稅人解決除了修正稅表以外的其他問題，其官網是TaxpayerAdvocate.irs.gov。如果納稅人曾經試圖透過正常的國稅局渠道解決稅務問題而無果，或是認為國稅局的程序無法有效運作，則可能有資格獲得TAS的服務。如果有資格獲得協助，會指派一位顧問全程提供協助，服務通常是免費的。

如果納稅人感到自己受到不公平對待，就可以向TAS訴求，比如國稅局違背了納稅人權利。這些權利包括：1、納稅人有權了解如何遵守稅法，有權在稅表、說明、出版物、通知和信函中明確了解稅法和國稅局的程序，有權了解國稅局對於其帳戶所做的決定，並得到明確解釋。2、有權獲得及時、禮貌和專業的服務。國稅局要以易於理解的方式與納稅人交談，並提供明確易懂的信息。納稅人也有權向國稅局主管反映服務的不完善之處。3、有權只繳納應繳稅款，包括利息和罰金。4、有權對國稅局提出異議並提供補充證明，要求國稅局及時、公正地考慮反對意見和證明文件，如果國稅局不同意，則納稅人有權得到相關答覆。5、有權對多數的國稅局決定（包括多種處罰）提起行政上訴，並有權收到上訴辦公室的書面答覆。納稅人有權將其案件提交至法院。6、納稅人有權知悉其最多有多長時間可以對國稅局的立場提出質疑，也有權了解國稅局最多有多長時間進行審計。納稅人有權知悉國稅局完成審計的時間。7、有權認為國稅局所採取的任何調查、審查或執法行動是合法必要的行動，並會尊重所有正當程序權利，包括搜查和扣押保護，並要在適用情況下提供追討正當法律程序聽證會。8、有權認為其提供給國稅局的任何信息不會得到洩露，但有納稅人或法律授權的情形除外。有權認為會對違規人員採取制裁行動。9、有權聘請一名自選的授權代理，如果無法承擔代理費用，則有權向低收入納稅人服務處尋求援助。10、有權認為稅務制度會考慮到其基本債務、支付能力或及時提供信息能力的事實和情況。如果納稅人遇到財務困難，或國稅局沒有通過正常渠道及時妥善解決其稅務問題，則納稅人有權從TAS獲得援助。

可求助TAS

聯繫TAS有幾種辦法，目前親臨當地辦事處（in-person）因疫情原因已暫停，但可以通過電話和信件渠道聯絡。電話方式是致電TAS免費電話1-877-777-4778。信件方式是填寫911表格（Request for Taxpayer Advocate Service Assistance，納稅人辯護服務協助申請表），然後傳真或郵寄到上述地址。各州的當地辦事處信息可查詢網站www.irs.gov/advocate/local-taxpayer-advocate，這些辦事處都是直屬於TAS，獨立於當地的國稅局辦公室。

由於受制於國稅局積壓了大量未處理的稅表，TAS表示它至少在12月底前無法再接受有關修正稅表的求助請求。TAS負責人柯林斯 (Erin Collins)在其博客中宣布了這一舉措，自2020年疫情流行開始，國稅局一直面臨未處理的稅表積壓，TAS顯然被各種求助請求淹沒，但TAS無權催促國稅局更快地處理修正稅表，也無法在國稅局處理稅表之前協助納稅人，因此不再接受這類自身無法解決的案件。

TAS將繼續監控國稅局在處理修正稅表的發展，並將隨著情況的變化重新評估這一決定。柯林斯說，「2021年11月9日，我發布了一項納稅人權益保護指令，指示國稅局在2021年12月29日之前完成處理所有積壓的修正稅表，或提供完成積壓處理的詳細計畫」。因此，哪些尋找修正稅表的納稅人可以使用IRS.gov 上的「我的修改後的納稅申報表在哪裡」（Where's My Amended Return）工具，直接與國稅局聯繫。（作者為註冊會計師）

國稅局 稅表 疫情

上一則

地產迷思／地下室漏油 差點釀災

下一則

大仁說財經／明年油價 花旗預測熊市到

延伸閱讀

拜登政府「債台高築」每家庭平均欠近28.8萬元

拜登政府「債台高築」每家庭平均欠近28.8萬元
聯邦法官裁定：川普報稅稅表 應交國會審核

聯邦法官裁定：川普報稅稅表 應交國會審核
不想被國稅局查稅 這些事最好不要做

不想被國稅局查稅 這些事最好不要做
國稅局長雷蒂希：未來要擴大福利分配

國稅局長雷蒂希：未來要擴大福利分配

熱門新聞

哥倫比亞大學首位華裔女副校長周以真。（周以真提供）

封面故事 ／哥大首位華裔女副校長 周以真：不必自我設限

2021-12-19 14:40
胡安導演出席「五彩繽紛」的放映活動。（Getty Images）

封面故事／移民40年的金馬導演 胡安追求獨立之音

2021-12-19 02:30
蔡炎明。（蔡炎明提供）

封面故事／金融轉戰科技業 蔡炎明找到就業烏托邦

2021-12-19 15:50
通膨並不全然負面，也有一些贏家。（Getty Images）

大仁說財經／通膨未必負面 也有贏家

2021-12-19 02:15
1998年，莫薇獲克林頓總統提名成為美國歷史上第一位亞裔女性聯邦法官。（Ed. Gross攝影）

封面故事／亞裔女法官先例 莫薇盼激勵後人

2021-12-19 16:40
明年能源價格走勢，各方看法歧異。（路透）

大仁說財經／明年油價 花旗預測熊市到

2021-12-26 02:12

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動