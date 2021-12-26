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醫藥／腮腺癌發現晚 臉永久沒表情

／簡慧珍
張姓婦女因錯過兩年治療期，右臉顏面神經壞死被切除，右臉將永遠失去表情。（圖：彰化醫院提供）
張姓婦女因錯過兩年治療期，右臉顏面神經壞死被切除，右臉將永遠失去表情。（圖：彰化醫院提供）

一名張姓婦女兩年前無故右眼無法閉合，臉斜嘴歪，起初以為中風，後來被當作顏面神經麻痺，治療始終不見效，兩個月前因耳朵痛到台灣彰化醫院檢查，確診罹患腮腺癌，她才驚覺腫瘤侵犯顏面神經，錯過治療黃金期，右臉恐怕永遠沒表情。

張姓婦人56歲，兩年前忽然右半臉不能動，右眼閉不上，嘴臉歪斜一邊，就近到某醫院診治，被當成顏面神經麻痺，醫治仍無法復原，直到兩個月前彰化醫院診斷她罹患腮腺癌，才驚覺顏面神經失調竟是腮腺腫瘤造成，一時之間錯愕到無言。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，張姓婦女右耳疼痛，發現沒發現右耳發炎或異常，反而觸診到右耳下方有硬塊，經核磁共振檢查發現腫瘤約3.5公分，再以細針穿刺病理檢查確診為惡性腫瘤，再經正子掃瞄，發現癌細胞未轉移，決定手術切除。

醫師在手術中發現顏面神經被長期壓迫侵犯，已無法恢復，為了完全清除癌細胞，一併切除腫瘤、右腮腺和顏面神經，左腮腺不受影響，下頜腺及舌下腺等分泌大量唾液的腺體也都完好，不影響以後的唾液分泌，手術後的張姓婦女接受輔助性放射線治療及化學治療。

許嘉方說，顏面神經麻痺造成嘴歪眼斜的症狀，通常藥物治療後，大部分三個月內痊癒，但如果是腮腺腫瘤造成，就必須要解決腫瘤問題；腮腺位在耳朵下方，會分泌大量唾液到口腔幫助食物攪拌與消化，小孩子易被病毒感染發炎腫大，俗稱「豬頭皮」，而顏面神經從腮腺經過，分別控制額頭、眼部、臉頰、嘴角和下巴的肌肉收縮，如果腮腺腫瘤大到壓迫或侵犯顏面神經，便會造成顏面失調。

腮腺腫瘤約八成為良性，兩成是惡性腫瘤，一般而言，醫師會建議患者手術切除，張姓婦女若早一點發現，或許手術中切除腫瘤而保留顏面神經，但發現得太晚，顏面神經已經被腫瘤嚴重侵犯而無法保留。

耳鼻喉科主任許嘉方用觸診摸出張姓婦女的右耳下方有硬塊。（圖：彰化醫院提供）
耳鼻喉科主任許嘉方用觸診摸出張姓婦女的右耳下方有硬塊。（圖：彰化醫院提供）

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