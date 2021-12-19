料理功夫／聖誕素小吃
紅綠搭配和冬天的主題，簡單營養的素食。
飯糰雪人
材料：
稻荷壽司皮1片或海苔1小片、葡萄乾2粒、枸杞3粒、飯半碗。
填料：
鹹菜、素肉鬆、佃煮昆布等。
作法：
1.把飯揉成兩個球狀的飯糰，一大一小。
2.把填料塞進飯糰裡，壓緊。
3.把小飯糰疊在大飯糰上。把稻荷壽司皮打開，套在小飯糰上面，或者把海苔捲成一個尖帽（用飯粒黏住固定形狀）。
4.用葡萄乾做眼睛，枸杞做嘴和釦子。
小叮嚀：
飯糰底部稍微壓平，比較能站穩。
果醬拌酪梨
材料：
酪梨1顆、任何紅色的果醬（草莓、蔓越莓等等）。
作法：
1.準備一個小盤子。
2.酪梨去皮去核，直切成厚片。
3.取大片，擺入盤中。把果醬放入酪梨片中間的凹槽。
小叮嚀：
要是覺得酪梨切片太難，切塊淋上果醬也可以。
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