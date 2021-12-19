料理功夫／聖誕素小吃

飯糰雪人

紅綠搭配和冬天的主題，簡單營養的素食。

飯糰雪人

材料：

稻荷壽司皮1片或海苔1小片、葡萄乾2粒、枸杞3粒、飯半碗。

填料：

鹹菜、素肉鬆、佃煮昆布等。

飯糰雪人材料

作法：

1.把飯揉成兩個球狀的飯糰，一大一小。

2.把填料塞進飯糰裡，壓緊。

把填料塞進飯糰裡，壓緊。

3.把小飯糰疊在大飯糰上。把稻荷壽司皮打開，套在小飯糰上面，或者把海苔捲成一個尖帽（用飯粒黏住固定形狀）。

4.用葡萄乾做眼睛，枸杞做嘴和釦子。

小叮嚀：

飯糰底部稍微壓平，比較能站穩。

飯糰雪人

果醬拌酪梨

果醬拌酪梨

材料：

酪梨1顆、任何紅色的果醬（草莓、蔓越莓等等）。

作法：

1.準備一個小盤子。

2.酪梨去皮去核，直切成厚片。

3.取大片，擺入盤中。把果醬放入酪梨片中間的凹槽。

小叮嚀：

要是覺得酪梨切片太難，切塊淋上果醬也可以。

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