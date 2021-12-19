料理功夫／聖誕節料理 奶香四季豆焙盤

奶香四季豆焙盤

大型節日的餐桌上除了大魚大肉，蔬菜 扮演著重要的幫襯角色。除了各種蔬菜沙拉，美國人對落在寒氣凜冽的聖誕節 ，撫心又暖胃的熱騰騰烤蔬料理也是大受歡迎，如此道「奶香四季豆焙盤」即是不少美國家庭於冬季大型節日做來享用的蔬菜料理之一。

不僅營養，還有滑順的奶香，此外，作法上不需細作的功夫，然而端出來卻是體面又豐盛。

材料：

四季豆2包、蒜6瓣、蘑菇1盒、奶油濃縮雞湯罐頭（Cream of Chicken Condensed Soup）2罐（共45.2盎司）、雞湯2/3杯、熟培根碎（Bacon Bits）1/3杯、鹽適量、原味核桃 粒3大匙、任一風味之已調味麵包屑1/2大匙。

作法：

1.將四季豆掐去蒂頭再撕去粗纖維，入沸水以中大火燙煮3分鐘，沖涼水保持翠綠色，瀝乾；蒜瓣切末；蘑菇切片。

2.取一炒鍋熱油，將蒜末炒香。

3.倒入蘑菇片炒一會。

4.倒入奶油濃縮雞湯、雞湯和熟培根碎，轉中火煮至冒泡。

5.加入四季豆拌勻，煮約3分鐘，期間嘗味道撒入所需之量的鹽，熄火。

6.將奶油雞湯四季豆倒入烤皿內，撒上核桃粒，再撒上麵包屑。烤皿送入已預熱至375℉之烤箱中層烤15分鐘。

小叮嚀：

1. 四季豆必須完全煮熟破壞其中的植物毒素，以避免可能的食物中毒現象。

2. 熟培根碎可在沙拉材料區尋得。