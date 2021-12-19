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料理功夫／日式溏心滷蛋

項月華
日式溏心滷蛋
日式溏心滷蛋

在日式拉麵裡，有一樣必不可少的搭配，就是溏心蛋了。它不同於普通的滷蛋，顏色沒有那麼深，但是經過醃製，味道全部融入蛋內。半流動的蛋黃，閃著金黃色的光澤，軟糯順滑的口感讓人欲罷不能。

溏心蛋的製作其實很簡單，重點是要掌握好煮蛋的時間，就能滷製出你所喜歡的溏心蛋。

日式溏心滷蛋材料
日式溏心滷蛋材料

材料：

新鮮雞蛋5顆、蒜瓣3枚（磨泥）、 生薑1塊（磨泥）。

醃製料：

薑泥1/2湯勺、蒜泥1/2湯勺、醬油5湯勺、味醂4湯勺、清酒3湯勺、水80毫升。

作法：

1.取一小鍋放入雞蛋，加水蓋過雞蛋，待水煮沸後4分鐘即熄火。取出雞蛋放入冰水中浸泡20分鐘，然後剝去蛋殼。

日式溏心滷蛋
日式溏心滷蛋

2.將醃製料放入鍋中煮沸，待涼後倒入玻璃容器中或自封口食品袋中，放入去殼的雞蛋，放在冰箱滷製2天即可食用。

小叮嚀：

1.雞蛋可直接從冰箱裡取出，但煮蛋的時間以水滾後開始計算。

2.滷汁可以重複使用，但需重新煮沸後待涼再用，並可適當加點調料。

3.如果沒有味醂，可以加少許白糖代替。

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