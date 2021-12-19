移民信箱／I-140收據 只寄給雇主及雇主律師

讀者問：

我去年10月申請從EB-2轉EB-3，並提交I-140和I-485。今年3月，我打了指紋。但是，我到現在還沒收到I-140收據，故不能申請綠卡 。公司律師說，我只能等。請問：有什麼渠道可以問一下進展、催一下嗎？

答：

I-140收據只會郵寄給你的雇主及雇主的代表律師。如果你的雇主及雇主的代表律師也沒有收到I-140收據，你可以讓你的雇主查詢一下你I-140的申請費支票 是否已經被移民局 兌現。如果已經被兌現，那你的雇主可以從cashed check背面看到你的I-140收據號碼。之後公司可以聯繫移民局要求重新郵寄一分新的I-140收據。

此外，你說你是去年10月同時遞交I-140降級申請和I-485申請的，你也就I-485打了指模（I-140申請不需打指模），這說明你的綠卡申請（也就是I-485申請）已經在進行當中且進展正常，所以你無需再遞交新的綠卡申請。如果因為最近EB-3排期倒退導致EB-2的排期比EB-3的排期早排到的話，你也可以寫信給移民局讓他們把你基於EB-3遞交的I-485 轉（link）到你之前遞交過的EB-2的I-140申請，以便你能早些拿到綠卡。