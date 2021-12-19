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移民信箱／ 舊LCA若含新工作地址 雇主只做LCA Repost

耿婷律師主答

讀者問：

今天早上收到USCIS app的提醒，說我的I-129表格已經寄出。我感覺納悶，怎麼回事呢？之前的情況是這樣：兩個月前我換了工作，然後辦了H-1B transfer。大概一個月前，經理覺得我H-1B上的工作地址需要加一個office， 也在同一個城市，所以需要律師做LCA repost。我懷疑今天收到的I-129表格寄出的提醒就是因為這個LCA repost產生的，並且這個I-129的case number和之前的H1B transfer case number是一樣的。不過LCA repost需要I-129表格嗎？然後我是需要填寫I-129表格? 然後寄給律師？然後他們再申請新H-1B?

答：

首先，移民局網站上的Case Status通常不會顯示「表格已經寄出」。很有可能是I-129收據（Receipt Notice）已寄出，或是補件通知 (RFE Notice) 已寄出之類的。所以建議你通過移民局網站鏈接https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do，重新查詢案件信息。

根據移民法規定，如果你H-1B新添加的工作地址和原申請中的地址在同一個都市統計區（Metropolitan Statistic Area），因為你舊的LCA的都市統計區已經涵蓋了新的工作地址，所以你的雇主不需要為你遞交新的LCA，也不需要做H-1B Transfer的Amendment（修正）申請，只需要雇主做LCA Repost即可，即由你的雇主直接在新的辦公地點兩處顯眼的地方張貼舊的LCA十天並做好Notice of Filing的記錄即可。總之，你的雇主並不需要為此填寫或提交新的I-129表格。

H-1B 移民局 H1B

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