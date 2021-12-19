稅務漫談 / SALT改革 扣除額擺不平

擴大州和地方稅收減免的談判遇到了新的障礙，攸關許多家庭納稅負擔。(本報資料照片)

2017年前，美國居民在稅表逐項扣減中，可以無上限扣減SALT（州及地方稅，包括所得稅、房產稅、銷售稅等），但是川普總統在2017年實行稅改，使得SALT有了1萬元的扣減上限。這讓很多原本可以使用逐項扣減的家庭，被迫採用標準扣減，高稅負州居民感到稅負不公。

最近，參議院關於擴大州和地方稅收減免的談判遇到了新的障礙，兩名主要立法者在該計畫是否應該為拜登總統經濟議程中的其他支出優先事項增加收入的問題上存在分歧。新澤西州民主黨 參議員梅南德茲（Bob Menendez）對記者說，參議員桑德斯 （Bernie Sanders）已經放棄了先前同意的計畫，即在十年預算 窗口內對扣除額的改變是收入中性的，這將允許更慷慨的稅收減免。

特定收入門檻 未達共識

桑德斯表示，他希望重新設計的SALT扣除額能增加收入，這可能達到數千億元以支付擴大醫療保險下的牙科和視力保險的費用。桑德斯和梅南德茲上個月就一項提案達成了一致，該提案將允許在特定收入門檻下無限制地扣除SALT，並逐步取消超過該限額的稅收減免，但尚未確定具體細節。

桑德斯說，他想把這個門檻定在40萬元，但梅南德茲提出了一個更高的限額55萬元。

梅南德茲表示，國會稅收聯合委員會的估計表明，允許對收入高達55萬元的個人以及收入大約兩倍的已婚夫婦無限制地扣除 SALT，不會在長達十年的預算窗口中增加赤字。

對SALT的分歧給拜登經濟議程帶來了新的複雜性。民主黨人表示，擴大SALT扣除的1萬元上限是一個關鍵優先事項，但這樣做也意味著為許多高收入家庭減稅。

根據非營利智庫「稅務基金會」對2018年美國國稅局數據的分析，聯邦所得稅申報者報告的平均州和地方稅最高的地方（1萬8543元）是紐約地區，其中包括曼哈頓。排名靠前的其他郡縣位於紐約市、舊金山和華盛頓特區及其周邊地區。紐約和新澤西等高稅收州的立法者長期以來一直不喜歡這個上限，認為這會懲罰他們的州和居民。但一些激進人士如桑德斯，以及一些溫和的民主黨人如泰斯特（Tester），擔心取消上限將等於為高收入家庭減稅。

SALT上限是在2017年稅法中規定的，目前定於2025年底到期。到期意味著國會預算分析師必須假設該上限將在2025年之後完全取消。

對富人幫助大 必須縮減

因此，如果民主黨對2026年至2031年的SALT扣除額施加某種限制，則出於預算目的將算作收入。眾議院通過的版本將允許高達8萬元的SALT 扣減。

桑德斯表示，這對百萬富翁的幫助太大了，因此參議院版本必須大幅縮減。

根據百強公司Marcum為彭博新聞進行的分析，擁有六位數工資、高財產稅和州所得稅的美國人將看到取消1萬元SALT上限的最顯著影響。根據城市布魯金稅收政策中心的一項新分析，眾議院和參議院關於擴大州和地方稅收減免的提案都將為富人帶來大幅減稅，但對中等收入家庭卻沒有多大幫助。年收入在25萬4000元至36萬6000元之間的家庭中，超過一半將通過提高上限獲得約1300元的稅收減免。年收入在36萬6000元至86萬7000元之間的人中有四分之三也享受減稅，平均約為4600元。中等收入家庭只能從增加的上限中獲得平均約20元的減稅，這凸顯了該政策對較富裕家庭的不成比例的好處。

收入中立提案 唯一可行

參議院民主黨人沒有就這個問題達成決議，但仍然對討論持樂觀態度。隨著談判的繼續，關於SALT的收入中立提案是唯一可行的前進道路。（作者為註冊會計師）