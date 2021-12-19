大仁說財經／通膨未必負面 也有贏家

通膨並不全然負面，也有一些贏家。（Getty Images）

沒有人喜歡花更多的錢買東西。這就是為什麼最近幾個月物價急劇上漲的通貨膨脹 ，聽來像是個骯髒的字。

但總而言之，通貨膨脹對許多美國受薪階層來說其實是件好事，尤其是那些擁有30年期房貸等固定利率 債務的人。因為工資在上漲，不僅讓勞工更有能力有掙多錢來償還債務。此外，以房貸而言，在每月付款額不變之下，房屋價值反而上升。

許多在物價上漲時損失慘重的人，大多是那些持有政府債券 的高淨值族群。

問題是，你不會立即感受到好處。

華頓商學院(Wharton School of Business)商業經濟學教授史梅特斯(Kent Smetters)表示：「隧道盡頭有光明，只是可能需要幾年時間。」

通膨並不全然負面，也有一些贏家。（歐新社）

債務負擔減

通貨膨脹給普通人帶來的直接好處，不如其缺點那麼明顯：在加油時會感受到帳單帶來痛苦；但不那麼明顯但仍然很重要的是債務負擔正在減輕。

史梅斯特說，「如果以固定利率借款，像是30年期房貸，那麼隨著通膨上升，反而會成為贏家。」「30年期房貸通常被視為對沖通膨的工具。」

換句話說，房貸成本維持穩定，而須支付的金額卻在上升。當然，這不必然會完全同步：工資不會隨著通貨膨脹立即上漲，但最終一定會。

在美國目前創紀錄的15兆元債務中，房貸占了近11兆元，其中絕大多數是固定利率的30年期貸款。與此同時，工資隨著物價上漲，實質上縮小了債務的實際價值。同樣的通膨好處也適用於任何還清聯邦學貸的人，這些貸款也採固定利率。隨著收入增加，基本上會在必須償還的款項上獲得折扣。

到目前為止，工資增幅總體上沒有跟上物價上漲，但分析師表示，隨著航運瓶頸開始緩解，這種情況可能會在新的一年出現變化。

家庭收入受到紓困支票和失業救濟金等政府轉移支付的支撐。Westwood Capital管理合夥人艾柏特(Daniel Alpert)表示，今年前八個月包括個人及政府補助在內的個人收入，比2019年高出15%，「差不多有上千億元，而且這還是在家庭儲蓄已積累非常高的基礎上；高儲蓄率是因為沒有什麼地方可花錢，因為2020年每個人都被限制居家。」

通貨膨脹對許多美國受薪階層來說其實是件好事，尤其是那些擁有30年期房貸等固定利率債務的人。（路透）

退休人員痛苦

當然，並非所有債務都會隨著通貨膨脹而減少。根據聯準會(Fed)數據，信用卡利率今年已飆升至平均17.13%，略低於2019年創下的歷史新高17.14%。任何靠固定收入生活的人，比如退休人員，他們沒有從勞動工資成長受益，隨著物價上漲，他們反而會感受到額外的痛苦。

另一個受到打擊的族群是持有政府債券的人，就是那些通常同時投資股票和債券超過100萬元的家庭。

史梅斯特說，「誰會因持有大量10年期債券甚至30年期債券而受到傷害？通常是高收入家庭。他們將因通膨上升而吃虧。」

這是因為那些本質上借錢給政府的債券持有人，只能得到購買力較低的貨幣回報。

然而，通貨膨脹有個棘手的心理關卡，因此很難明確界定贏家和輸家。因為即使工資上漲且就業成長強勁，美國人仍對經濟狀況感到沮喪。

根據密西根大學收集的數據，11月消費者信心指數跌至10年最低點。

富國銀行經濟學者在最新報告中表示：「11月的各種影響都與通貨膨脹有關。」

四分之一受訪者表示，通貨膨脹讓生活水平惡化。半數表示，預計通膨將抹去在過去一年的任何工資增幅。

布魯金斯學會(Brookings Institution)資深經濟學研究員艾德伯格(Wendy Edelberg)說：「我覺得人們對目前的混亂程度感到精疲力竭，而通貨膨脹就是一種症狀。」「經濟正在蓬勃發展，但它會飆升多久，它為誰而飆升？它是否以健康方式飆升？或者以不健康的方式飆升？」

他總結說：「通貨膨脹感覺就像是個真正有形的證據，我們只是不知道最後會出現何種結局。」