美國現象／落葉美麗浪漫 讓人又愛又恨

落葉帶來一地金黃可說是浪漫到了極致，但清掃起來卻令人頭痛。（歐新社）

李白：「秋風清，秋月明，落葉聚還散，寒鴉棲復驚。」每年秋季，落葉在大街小巷鋪上紅黃交織地毯，眾人欣賞秋風落葉美景之餘，可曾想過是誰來清走大量的枯黃自然禮贈。

工業用吸塵器將落葉吸起、吹進卡車。（Getty Images）

華爾街 日報（WSJ）報導，每年10月到12月初，公共工程雇員沃克（Pat Walker）每周工時長達60小時。沃克駕駛著彼得比爾特（Peterbilt）卡車，拖曳價值7萬1000元、約小型垃圾桶尺寸的落葉吸塵器，穿梭在賓州匹茲堡寧靜郊區黎巴嫩山（Mt. Lebanon）的大街小巷，清掃街道上數以百萬計落葉。除了死巷或狹窄巷弄等工程車無法抵達或難以迴轉、通行之處，其他地方都能見到他的身影。

吹葉機和草耙。（Getty Images）

沃克說：「如果人們遵守（地方政府的）規定，（事先把落葉集中掃到路邊），工作會變得更輕鬆。」

沃克負責黎巴嫩山小鎮的除葉團隊工作長達25年，他駕駛大型落葉吸塵器清掃落葉時，不只要看準落葉堆的位置，還要不時留意行經車輛和活蹦亂跳的小孩是否闖進作業車輛周遭。

落葉堆中有隻松鼠。（路透）

他說：「我都會開閃光燈，但人們往往視而不見，有時候會直接撞上來。」

理論上，當地居民應該在預定清掃日前一個傍晚，把落葉掃到街邊；但較普遍的情況是，居民未配合清掃，除葉團隊成員通常會比預定時間更早到達清掃地點，用吹葉機把落葉吹到街邊，再透過落葉吸塵器或推土機把落葉裝進卡車集中載走。

下雨很糟 降雪 更慘

黎巴嫩山小鎮公共事務主任蘇卡爾（Rudy Sukal）說：「下雨很糟，降雪更慘。」

濕氣和車流會讓乾燥的落葉變成一團黏稠物體，這樣一來便無法利用工業用吸塵器清掃落葉。

工人有時候得用草叉叉起溼答答的落葉，或用鏟斗機將人行道上成團或結凍的落葉球堆鏟下來，這些落葉堆裡可能混雜樹枝、狗屎、爛掉的南瓜或死掉的松鼠等，這些異物可能阻塞落葉吸塵器的真空管道。

蘇卡爾表示，黎巴嫩山曾有一年蒐集近50萬立方呎的落葉，足以裝滿200個40呎貨櫃。

用大型吸塵器清掃落葉的費用高昂，許多市鎮近年陸續停止這項市民服務。

市政府派員在公園用推土機和卡車清理秋葉。（Getty Images）

凱利‧佛拉施（Kelly Fraasch）十多年前搬到加州 小鎮黎巴嫩山，她搬來之前從未聽聞落葉吸塵器。

她說：「當鄰居告訴我，落葉吸塵器團隊要來了，趕緊把落葉掃到街邊時，我一臉困惑。」

佛拉施當上該鎮的公共事務委員後，主張廢除用工業型吸塵器清掃落葉的做法。

她認為，落葉堆在狹隘的道路上，會造成人行道滑溜，車輛也可能因為開在濕滑的落葉上而增加打滑風險，停車在乾燥的落葉堆上方，則可能因為車底高溫而導致火災；此外，大型的落葉吸塵器固然可以一次清理大量落葉，但也製造廢氣與空氣汙染。

其他委員不認同佛拉施的看法，居民也要求當局提供清掃落葉的服務，畢竟當地的人行道種了約1萬棵落葉喬木。

蒙郡康州 人機出動

康乃狄克州新倫敦郡斯托寧頓鎮（Stonington）公共事務主任芭芭拉‧麥克雷（Barbara McKrell）表示，落葉掃除作業每年秋季占用她的組員六到八周時間，有時甚至會沒有人手處理其他事物。

幾年前，斯托寧頓停止清掃住宅區的落葉，建議住戶自行清掃門前落葉交由垃圾車清運，或自掏腰包請人來清理。

麥克雷說：「我認為，身為社區的一份子，人們必須負責維護自己的資產。」

居民抗議接踵而至，就連有利可圖的私人園藝景觀業者也來抱怨。

馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery）數十年來出動大型吸塵器清掃和大批人力落葉，蒙哥馬利郡每年秋季花費670萬元，派出110輛卡車、60輛落葉吸塵器和350名勞工清掃落葉。

莫爾諾（Matt Mollnow）負責總部在紐約州格林威治（Greenwich）的米勒堡集團（Fort Miller Group）塔科（Tarco）落葉吸塵器銷售，這種吸塵器對住戶而言很便利，但在部分高級住宅區並不受歡迎。

莫爾諾說：「他們不想要看見或聽到落葉吸塵器進入社區，製造噪音和汙染，更不想要吸落葉揚起的灰塵落在住戶的賓士（Mercedes）轎車上。」

在落葉植物密集的地區，市府官員無法忽視滿地落葉。隨處飄揚的落葉可能堵住雨水疏洪下水道，並造成水中含磷量增加與藻類增生。

密州官員 帶頭清掃

史塔克佛德（Adam Stockford）2017年就任密西根州希爾斯代爾市（Hillsdale）市長時，帶領市府官員親自鏟起成堆落葉。他說：「我不想說原始（primitive），但這就是我們維護市容的方法。」

史塔克佛德雇用包商清理落葉，但要求居民要先把落葉集中裝進可被生物分解的垃圾袋中；如果是家裡有大庭院的住戶，可能會清出多達70到80袋落葉垃圾。

推土機鏟起落葉，倒進卡車。（Getty Images）

史塔克佛德曾想過讓居民自行燒掉落葉，但此方案被當地消防隊根據安全考量而駁回。

史塔克佛德當時覺得，落葉可能會變成競選爭議話題之一，遂決定聽從專業建議，改由市府花費19萬8234元購置一輛Trackless拖拉機，搭配盛裝落葉的車斗。他說：「我等不及看到這輛車裝滿落葉了。」

落葉被吸進收集袋。（Getty Images）

威斯康辛州珍斯維爾鎮（Janesville）改裝三輛舊的垃圾車，加裝吸除落葉的真空「象鼻」管，讓駕駛有更大的角度調整空間，更便利的清掃落葉。

與其他地區相同，珍斯維爾鎮的居民也被要求事先把落葉清掃集中到路邊，方便清掃大隊作業。

公共事務主任伍德瓦德（Paul Woodard）說：「大多數人不會在意，他們只管把落葉往街上推。」