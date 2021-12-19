旅遊／聖安東尼奧牧場 矽谷後院老少咸宜

遙控飛機。（圖片皆由作者提供）

在女兒還小的時候，常帶她出門走走，經朋友推薦，牧場聖安東尼奧郡立公園成為我們的首選。位置就在85號公路和Foothill快速道路交界附近，交通方便非常好找。

大草原。（圖片皆由作者提供）

山谷放風箏、玩遙控飛機

進入公園大門，迎面就是一道相當寬闊的山谷，路邊有停車場，是個放風箏的好所在，山谷的風可保證風箏飛得又高又遠，但近年來多被流行的遙控飛機和模型無人飛機所取代；五顏六色的塗裝，各式民用和軍用的機型漫天飛翔，煞是精采。無人機更是來無蹤、去無影，經由手機就可高空俯覽地面的景色，真是高明。

繼續前行，下坡直抵公園服務站和廣大的停車場，雖然不小，但遇上熱門時段，仍是一位難求。服務站有飲水和廁所外，還有詳細的地圖和注意事項。依據個人的體力和需要，可以選擇適當的步道 ；也有多條鋪設瀝青路面的腳踏車道，可供那些穿著色彩繽紛服裝的車手們使用。

一條新開的步道是條環狀路道，有點像800公尺的運動跑道，沒有坡度很好走。可惜樹蔭不多，夏天會比較辛苦。環道中央是空地，園方堆積了不少樹根和枯枝，非常自然地成為了一座現代藝術品；彷彿為了增加動感，一群野火雞和幾隻小鹿遊走其間，畫面很美。

標準路線是直行到農場（Deer Hellow Farm）約一哩多，全程樹蔭很多，道路平坦，真是條老少咸宜的步道；我戲稱是「娃娃車大道」，每次造訪，至少會有20、30輛，環繞在前後左右，聽著他們的稚言笑語，真是愉快。路邊有廣大草場，雖然沒有看見放牧牛羊，但可能就是公園「牧場」名稱的來源，當然這裡也是野火雞和鹿群活動的地盤之一。

枯木藝術。（圖片皆由作者提供）

樸實農場 生機盎然

農場非常自然平實樸素，沒有添加任何人工修飾。隨季節變遷，飼養各種動物和家禽，印象中計有：黃牛、乳牛、山羊、綿羊、兔子、公雞、母雞、珠雞、鵝等。早晨有自產雞蛋出售，非常搶手；春季裡，農場告示牌經常公布小牛、小羊、小兔子誕生了，請小朋友為其命名，增加樂趣。

農場附有農倉一座，雖破舊仍堪遮風擋雨，近日前往，似有裝修工程進行；如若完工，遊客將有休息或野餐的良好空間，因為這是一段非常適合小孩和小小孩活動的步道，可以大程度接觸自然、發現自然。我與女兒曾在此路段，一次發現了17種不同的飛禽走獸、松鼠、地鼠等動物。我最欣賞的是一隻未斷奶的小山貓，非常可愛，尤其是耳緣的長毛，女兒則喜歡山貓追逐的一群小鵪鶉，這是讓孩子們認識自然最好的教室。至於公告警示的山獅係屬凶獸，所幸並未見到蹤跡。

鹿苑春曉。（圖片皆由作者提供）

走過農場不遠處有分岔路，左轉是「野貓步道」（Wildcat Trail），路線較長，坡度也大，極具挑戰性。最高點觀景台地高度約是1000呎，可以遠眺整個灣區矽谷 ，北起聖馬刁大橋、史丹福大學、胡佛塔、露天劇場、谷歌怪獸新樓、墨非海軍機場等建築都歷歷在目；長久低頭敲鍵盤、看螢屏的上班族，和沒日沒夜打手機、玩遊戲的孩子們，大大可以到此開闊胸襟、壯志淩雲一番。全程約50分鐘左右，但都有樹蔭，所以不會太累。

由於是條迴路，所以又回到岔路原點，如果向右，一條步道可直達一所養馬場，女兒還辦過生日派對，小朋友玩得開心，大人都擔心會墜馬受傷。步道不遠處，向東就有另一條岔路「Mona Trail」更為理想，坡度不大、路程也短，全程都有樹蔭遮蔽，且路過大草原，綠油油一片，十方養眼。爬至最高點，有座水塔和一些通訊設備建築，又是一個觀景好所在，矽谷的風光一目了然，雖高度比不上野貓步道的觀景台開闊，但也能大飽眼福。

加州海灣樹。（圖片皆由作者提供）

走回娃娃車大道前往停車場，看到一棵大樹拔地而起，高到有40、50呎，樹圍需五、六人合抱，還有立牌說明，顯然大有來頭。仔細看了說明，才知道它叫「加州 海灣樹」（California Bay Tree），屬月桂科，葉子有香味，加州各地都有大量生長。平日生活中只知道加州有名的紅木，而真正的老大卻不為人知。

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