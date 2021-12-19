旅遊／俄勒岡大亨豪宅 聖誕布置金光燦爛

皮塔克豪宅博物館。（圖片皆由作者提供）

在美國住了這麼多年，耳濡目染，讓我也產生了布置聖誕節 的狂熱。累積多年的經驗，我發現學習聖誕節室內裝飾的最理想方法是：到美國大亨豪宅內，親身體驗。

皮塔克（Pittock Mansion）豪宅博物館 位於俄勒岡州波特 蘭市，從西雅圖市南下，經由I-5公路，2.5小時即可抵達。這座豪宅博物館每年為了迎接聖誕節的來臨，大費周章地精心布置，豪宅內的每一個角落都充滿了歡欣喜悦的氣氛。

豪宅客廳的布置。（圖片皆由作者提供）

豪宅一度破敗 變身博物館

波特蘭報業大亨──皮塔克（Henry Pittock），從報社的排字員一路晉升為股東，隨後投資房地產和鐵路運輸事業，最終成為俄勒岡州的富豪。熱愛登山運動的皮塔克買下波特蘭西區的坡地，於1909年掏腰包興建豪宅。豪宅外觀像一座法國文藝復興式的城堡，內有23個房間，外面有3個車庫，1個園藝溫室，圍繞四周的是綠地草坪和自然林區。占地共有46英畝的這棟建築，最大特色是具有大形觀景窗，能夠遠觀喀斯喀特山脈的風光，同時可鳥瞰波特蘭市區景致。皮塔克全家於1914年入遷豪宅，從此每年聖誕節，皮塔克豪宅內金碧輝煌的節慶裝飾，成了美國西北岸萬眾矚目的焦點。

1950年，皮塔克的孫子遷移他處後，豪宅成了待售的空屋，接著歷經多次的暴雨和颶風，年久失修的豪宅，竟然於1964年淪為面臨拆毀的危屋。為了拯救這棟歷史建築，當年波特蘭市民籌募了6萬多美元捐贈給市政府，以協助購屋。最後，波特蘭市政府以22萬5000美元購得皮塔克豪宅；快馬加鞭的整修後，1965年皮塔克大亨豪宅成了對外開放的博物館。

金光燦爛的飾品。（圖片皆由作者提供）

布置金光燦爛 各處相呼應

我曾經參加過豪宅博物館為聖誕節所舉行的室內布置解說團，聆聽導覽員講解當年豪宅是如何大費周章布置室內，以迎接聖誕節。以客廳為例，金碧輝煌的燈光照亮了大廳，整個空間充滿了璀璨耀眼的擺設；無論窗外是灰天暗地或是冰天雪地，大廳內的溫馨祥和，總是讓人不由自主暖和了起來。

金光燦爛是豪宅室內布置的主要技巧，客廳內的窗台、書櫃和桌子，除了擺設有小型的聖誕花圈，同時點綴著金光閃爍的緞帶流蘇；牆角邊的一張小桌子上擺了一棵以金色彩帶做成的迷你聖誕樹，樹前布滿了裝飾品，金色和銀色的玻璃球散布四處，把這張小桌子裝扮成耀眼的小舞台。

記得當時導覽員指著客廳壁爐前的鐵架說，豪宅內的聖誕節裝飾、就連壁爐鐵架，也換成具有金黃色圖紋的鐵藝，與客廳內閃爍金光的飾品相互呼應，完美呈現金光燦爛的主題。

各主題聖誕樹 溫馨又趣味

眾人皆知，聖誕樹是布置節慶的重點，然而如何布置聖誕樹也各有所好，各顯身手。皮塔克豪宅內，幾乎每一個開放參觀的房間內都擺設一棵聖誕樹，每棵聖誕樹以它所在的空間做為主題裝飾的特色。例如，豪宅內最壯觀的聖誕樹就擺在客廳裡，樹上的掛飾以又大又明亮的玻璃球為主題，簡單大方，表現傳統高雅的情調。

廚房裡的聖誕節。（圖片皆由作者提供）

廚房裡的聖誕樹吊飾，以聖誕老人和沾滿亮片的松果飾品為主題；仔細一看，可見幾個塞了一條小餐巾的杯子吊飾，頗具趣味。小孩臥室內的聖誕樹前，堆滿了包裝精美的禮物，聖誕樹上掛了許多家庭照片，有孩子不同成長階段的個人照片，還有全家福照片，把整棵聖誕樹打扮得十分溫馨。

我最喜歡縫紉室裡的聖誕樹。這裡是皮塔克家女孩們聚集一起，從事手藝創作的工作室，聖誕樹的掛飾品以框著刺繡圖騰的吊飾為主角，精美細緻，令人目不轉睛。

最後參觀的房間是遊戲室。遊戲室裡的聖誕樹充滿了娛樂氣氛，高大的聖誕樹上掛滿了用拼圖小碎片串成的長項鍊，比較大塊的拼圖碎片則沾滿彩色金粉，掛在樹上閃閃發光。

裝飾有拼圖碎塊的聖誕樹。（圖片皆由作者提供）

迎接聖誕節，除了室內裝飾，美國人也喜歡在家中舉行派對，同時提供各項娛興節目。豪宅博物館展出了當年流行的派對娛興節目，包括：塔羅牌和手相占卜、魔術表演等；另外，在客廳和遊戲室裡也有老少咸宜的拼圖遊戲、拼字遊戲，和撲克牌遊戲。

派對的娛樂節目。（圖片皆由作者提供）

回想著參觀豪宅的聖誕節室內布置，讓我聯想起這一年來，全球籠罩著病毒蔓延的危機，居家防疫成了今年生活形態的主流。

娛樂室的拼字遊戲。（圖片皆由作者提供）

我想著，今年的聖誕節更應該是一個完全屬於家人的節慶，全家一起動手布置，全家一起分享節慶的歡悅與親情的溫暖。

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