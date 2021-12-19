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封面故事／亞裔女法官先例 莫薇盼激勵後人

張心
1998年，莫薇獲克林頓總統提名成為美國歷史上第一位亞裔女性聯邦法官。（Ed. Gross攝影）
1998年，莫薇獲克林頓總統提名成為美國歷史上第一位亞裔女性聯邦法官。（Ed. Gross攝影）

「我從未想過能做聯邦法官，而且在我採訪的現有其餘14位亞裔女性聯邦法官中，也未有一人曾有過這樣的信心。」年逾70歲的蘇珊·奧基·莫薇(Susan Oki Mollway)這樣說道。

1998年，她獲得柯林頓總統的提名，成為美國建國歷史上第一位亞裔女性聯邦法官，主要負責夏威夷地區法院。此後的10年間，未再有第二位亞裔女性獲此殊榮，直到2008年歐巴馬當政以後，陸續任命12位亞裔女性擔任各地區聯邦法官，打破了美國司法界始終被白人精英壟斷的局面。

美國建國歷史上第一位亞裔女性聯邦法官蘇珊·奧基·莫薇(Susan Oki Mol...
美國建國歷史上第一位亞裔女性聯邦法官蘇珊·奧基·莫薇(Susan Oki Mollway)，出書記錄目前共15位亞裔女性聯邦法官的成長史。（莫薇提供）

寄語後人 勇敢打破圈層

「亞裔始終是勤奮而低調的，移民美國的我們在融入主流的過程中走的很艱辛，如果不記錄下來這個過程，未來的年輕亞裔群體很難擁有打破圈層的勇氣。」2020年，已經69歲的莫薇因為疫情關係，選擇回到學校進修，進入杜克大學專為聯邦法官開設的高級研討班，學習更新的法律條文和各項章程。「在那裡我才知道迄今為止，全美的亞裔女性聯邦法官只有15人，我在震驚之餘，打算採訪到她們每一位，探究她們的背景和成就之路，希望激勵更多熱愛法律的亞裔女孩，能夠勇敢進入這個行業。」

在採寫的過程中，14位聯邦法官的故事一次次刷新了莫薇的認知，「大家都沒有期盼過能獲得總統任命，雖然這看起來應該是每個學法律的人，從開始就企圖的目標，但是對於少數族裔的我們，並無法把它作為人生的理想。」莫薇坦言，雖然美國女性人數占比過半，但一直以來法官卻是男性居多，直到卡特總統任內才出現不到2%的女性地方法官；而在她獲得任命的柯林頓總統任期，則是政府特別矯正刻板局面的階段，柯林頓所任命的司法人員當中，有49%為女性或少數族裔。

「歐巴馬政府尤其加強了司法界的多元屬性，所以我們才看到了首位華裔、首位印度裔等的亞裔女性，成為美國的聯邦法官。」莫薇直言現在亞裔群體，更加注重自己在主流社會的話語權和影響力，華盛頓甚至成立了全國亞裔律師協會(National Asian Pacific American Bar Association-NAPABA)等組織，專門賦權並維護亞裔成為美國司法界的領袖。「在我重回校園的2020年，也很開心看到法學院中的女性比率已經過半，比我上世紀80年代就讀哈佛法學院時，女性只有極少數的情況好太多了，我有理由相信未來會有更多女性在國家最高法院擔任要職。」

亞裔 柯林頓 歐巴馬

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