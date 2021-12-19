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3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

封面故事／金融轉戰科技業 蔡炎明找到就業烏托邦

張心
蔡炎明。（蔡炎明提供）
蔡炎明。（蔡炎明提供）

「金融業對女性升遷的隱形天花板始終都在，雖然一直有改變，但過程十分緩慢；相較而言，本來是理工男性佔主導的科技業，卻有很多職能領域尚未被定義，給了女性領導者非常大的發揮空間。」曾經在華爾街摩根大通銀行、美林證券及野村控股等金融財團工作十餘年的蔡炎明(Emma Cai)，最近加入剛在紐交所上市且市值超200億元的視頻社交網站Vimeo，擔任產品研發部門首席負責人；她坦言從金融業轉科技業，除了個人興趣以外，也有傳統行業對女性職業升遷的隱形壁壘。

傳統行業內捲 耗盡耐心

「那是一層難以突破的堡壘，就好比交易(Trading)領域就是男人的世界，即使越來越多投行開始有了女性CEO，但在我從業的生涯中，華爾街裡的每一步升遷，女人都要耗費更多的耐心。」像很多懷揣金融夢想的專業學生一樣，就讀於名校會計專業的蔡炎明，2007年畢業後就加入美林證券從分析師做起，之後逐漸成為摩根大通銀行金融科技部負責人。就在很多同事選擇在華爾街最頂尖的投行做到退休時，蔡炎明卻選擇退出加入新創公司。

「有很多人不理解，但我知道自己想要的是什麼。大公司雖然光鮮，但是層層桎梏對於要求速度的金融科技產品來講，研發效果不敢恭維，有時候那種『內捲』是開幾天的會議，都無法確定一個產品配件的功能，這種環境不是我想要的。」在哥倫比亞大學商學院進修完高級工商管理專業(EMBA)的蔡炎明，起初從摩根大通跳槽到一家前沿的金融科技公司，但是沒多久就被白人上司隱形的歧視逼退，「那是一個很有毒的環境，即使在招聘你時嘴上說著尊重你的價值，但實際決策時卻難以平衡那種內心對於亞裔女性的局限看法。」

蔡炎明和Vimeo團隊。(蔡炎明提供)
蔡炎明和Vimeo團隊。(蔡炎明提供)

新興領域 女性更能發揮

後來蔡炎明轉而將眼光直接放在新興科技行業，認為雖然看起來這是理工男主導的世界，但卻有不少領域尚未被開發和定義，任何懷揣夢想和實力的女性將有發揮的機會。「事實證明我的看法是正確的，就像我現在的CEO也換為女性一樣，她是印度裔，帶領公司在今年於紐交所上市，集團的氛圍就是無論性別、膚色、種族甚至是性取向，一切以能力和成果說話。我認為這就是我在尋找的烏托邦，也希望未來有更多這樣的公司，讓我們的下一代能夠不再遭受我們曾經歷的折磨。」

華爾街 證券 CEO

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