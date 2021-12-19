封面故事 ／哥大首位華裔女副校長 周以真：不必自我設限

哥倫比亞大學首位華裔女副校長周以真。（周以真提供）

前微軟 全球副總裁、哥倫比亞大學數據科學研究所所長周以真(Jeannette Wing)，本學期迎來她的新職務，哥大 史上首位華裔女副校長。

面對眾多耀人頭銜，周教授謙虛直言最喜歡的身分就是「教書匠」了，擁有同為教育 家的父母，周以真記憶裡四歲起就喜歡「給人上課」；而對於外界「亞裔女性科技界天花板」的讚譽，周以真微笑婉拒，表示科學面前不分種族和性別，「天花板」是人類自設的局限，堅信未來會有更多優秀女性在全球閃光。

周以真從小就是親友眼中的「學霸」和「異類」，在上世紀70年代，多數人還不知道電腦是什麼的時候，周以真在母校麻省理工大學(MIT)聽了一節電腦語言課後，就打電話給身為哥大電氣工程學教授的父親說，「太酷了，我想從物理學轉學去電腦專業」。但那時電腦科學還是新興學科中的新興，相關課程連教科書都沒有，周以真對於自己內心的衝動猶豫不決。好在她的父親對此新領域早有耳聞，鼓勵她說「這會是人類的未來，你喜歡就去做吧」。

痴迷電腦科學 父母支持

周以真記憶裡的父母從來都是擔任著「支持者」的角色，很少給予否定或是打擊。早年從中國移民來美的父母，在中國傳統文化的基礎上，融合西方民主自由的精髓，給予周以真積極向上的教育氛圍。所以她回憶裡從來沒覺得「理工科是男人的，我是女人就不能做，哪怕當年數學課上只有兩個女生，我也沒覺得這行就是男人的。」

或許正是這樣零負擔的心理狀態，讓癡迷電腦科學的周以真成就斐然，在MIT獲得學士、碩士和博士學位後，她前往南加州大學任教，之後在卡內基梅隆大學擔任電腦系主任。2013年她應邀加入微軟，擔任微軟全球副總裁兼微軟研究院海外負責人；此外，她也曾擔任美國國家科學基金會電腦主任助理，並且是多本科學雜誌的編委會成員。談及離開微軟的高薪職位，選擇回歸校園加入哥倫比亞大學，周以真直言「做電腦相關研究時，更喜歡以理想為導向而不是營利。」

她開創的「計算思維」理論享譽電腦科學界，提倡的運用電腦科學基礎概念進行問題求解、系統設計、人類行為理解等，被認為是一種普世思維方法和基本技能，並非僅限於專業電腦科學家。周以真談及對這一創新的不斷追求，直言與幼年時父親的教育分不開，「我的父親對我的職業生涯影響很大，他總說工程學可以改變世界」。這讓從小就癡迷數學和計算的周以真，憑藉父親的教育和鼓勵，「從來沒懷疑過要做什麼」，早早就確定將工程學作為研究的專業，並發掘和保持「愛教育」的天性，「我四歲時就發現自己喜歡教書，雖然那時候不知道要教什麼，但就是喜歡給別人上課；所以大學畢業後，就選擇當了教授，到現在也沒改變過這份初心。」

哥倫比亞大學校園。（Getty Images）

天性愛教書 回到初心

也是這份初心，引領周以真離開了以營利為導向的私營企業微軟，在哥倫比亞大學擔任數據科學研究中心主任和電腦科學教授。

對於哥大校長任命自己為副校長的決定，周以真笑稱「很有趣」，認為這與全球無論是營利還是非營利組織，都在往數位化轉型有關係，「每個學院、每個學科都在學習數據科學，都很有興趣如何把大數據和本學科傳統理論相結合。我覺得在這種時代背景下，任命我去管理全校的學術研究是校方很自然的選擇。」周以真也直言很開心以副校長的身分，開啟和各個學院及學科的合作，「我一直很喜歡研發新的事物，就像1990年代見證了Google從我的期末畢業報告，變成全球最厲害的公司之一那樣，我也很期待接下來看到更多創新作品的誕生。」

立足於尚以男性為主的科學界，周以真表示從未多慮性別的限制，坦言這和母親從小的鼓勵有關，「她總是教育我要獨立、勇敢、自信，沒有挑戰要主動找挑戰讓自己進步」，溫文爾雅的周以真甚至將空手道作為業餘愛好，並獲得了黑帶獎章，平時更是會練習舞劍和功夫。這或許為在雄性世界打拚的她積蓄了無窮的戰鬥力，「人必須自信，我的母親總是對我說，要相信自己能做到。除此之外，她經常把『努力工作、大膽發言和依靠自己』，這三項準則掛在嘴邊。坦白來說，確實是她給了我無盡的信心和勇氣，讓我能一直追求自己熱愛的事業。」

經常被外界譽為「科技界女性天花板」的周以真，坦言最討厭「天花板」這個詞。雖然1970年代她剛開始學習電腦科學時，無論是學校還是公司，女性都寥寥無幾，但現在她很開心看到科技公司女性CEO和大學理工科女教授越來越多，認為「天花板」不過是人類自設的局限，應該盡量拋棄對自己的懷疑，不用太在意他人的眼光，「希望在未來，我們不會再有像今天這樣、關於性別歧視和天花板界限的對話」。