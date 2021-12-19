城市傳真／貴州紫雲訪「山中洞」 探穴居的苗族人家

巨洞前閒聊的洞人。（作者提供）

幾個當年在貴州紫雲下鄉插隊的老知青故地重遊，在紫雲縣城裡朋友家吃了午飯，一幫人留下打麻將，不打麻將的人之中有人提議：「走，到街上看看。」這樣，一幫閒人就走出去，坐上車去逛街了。即使經過幾十年的高速發展，縣城面貌大異，坐車逛，也不需要多少時間。於是有人說：「到火花去看看吧」，反正有車子，又有一下午的時間可供揮霍，我們便直奔火花而去。

火花位於紫雲偏遠的地區，說是偏遠，當初也有上海知青到這裡插隊。到火花的路坑坑窪窪，都是因為紫雲到臨近的望謨縣的高速公路正在修建。傳說火花很熱，那是當然的。路是一路往下走的，兩旁都是如黛的青山，連袂而去。

到了山溝底部，就是火花了。那天雖然是星期天，卻不是趕場天。鄉場上冷清，問了當地人，知道趕場天是周四。沒有集市的鄉場沒有看頭，於是就又急急上路往回趕。可是時間還充裕，有人就問接下來到哪裡去玩。一個聲音說：「要不就去中洞看穴居人」，其他人都附和，這就決定到中洞去。聽說有穴居人，跳出腦際的第一個字眼是「原始人」。這些人該不會是赤身裸體的吧？剛這樣想，立即就否定了，連亞馬遜 河畔的原始人尚且沒有赤裸，中洞的人家應該也不會。

走向巨洞。（作者提供）

翻過山→尋找巨洞

中洞只是一個名稱，其實是一個巨洞，跟國家級風景區格凸河在同一個方向，同屬一片山水。似乎繞到格凸河後面，就是中洞了，路上逢了好多岔路，問了若干人，還為鳴謝買了他的葡萄。車一直上行，終於走不通了，就下了車。那裡比較寬敞，像是停車坪，一個女人在屋外，笑吟吟看著我們。我們上去打了招呼，問她中洞如何走。她說，再走半小時，翻過山，就到了。山裡人口中的半小時當不得真。山區裡大都「對山喊得應，走路要半天。」司機首先表示懷疑，說：「我來過，至少得走三個小時。」不過，更多的人表示，先姑且走去，看情形再定。我們就撇下司機，兀自往進山的小道走去。小道前正施工，一些纜車已經停放在這裡。不久，纜車工程完成，人們就會蜂擁而來，方便地坐纜車遊覽。我們都感到慶幸，如果有了纜車，清幽也隨人流而去。而現在，我們可以盡享周遭的清靜，在遺世獨立的山道上，帶著走向桃花源似的興奮心情漫遊。

朝巨洞蜿蜒而去的山路。（作者提供）

天氣很好，雖然是仲秋時節，卻如仲夏一般。四周都是青山，青是由草和樹編織而成的，樹不參天，我們可以極目遠望。山道的的左側是萬仞溝壑，溝壑裡有玉米地，玉米已經收穫過了，只餘下蒼黃的玉米桿。野風不時吹過來，適逢其時地給爬山的我們帶來涼爽。腳下的山道沒有通常那種簡易而粗糙的特質，都由石板或者石頭精心鋪就，走在上面，熨貼踏實。看來，當地已經在有意識地改造交通環境，要把這裡打造為一個旅遊景點。那天，在山路走著的就是我們，還有一個當地的苗族婦女，沒有其他遊客。大家心情大好，一路說笑，不久，就翻過了一座山。

我第一個到達山口，為的就是證實剛才那個女人說的「翻過山，就到了」這句話可信與否。我如大師兄一樣，手搭涼棚一看，一個在青黛中顯眼的白色疤痕還在遠處山尖下，那裡應該就是中洞了。同行的大都是女士，擔心她們到了這裡，就洩氣了。我問：「還走嗎？」不料她們鬥志昂揚，答：「都到這裡了，走！」

洞中的籃球場。（作者提供）

洞中的雞群和原先的校舍。（作者提供）

上中下→三個山洞

前面又是另一番景致，山道逶迤，先是往下，然後再往上，往中洞那裡盤旋而去。遠處由上而下排列了三座山頭，中洞應該就在中間那個山頭的中央。前方不遠山坳處，有個寨子，都是白牆黑瓦。遇到一個山民，指著那個巨大的山洞，問：「那就是中洞吧？」回答是：「就是，最底下是下洞，最上面是上洞，中間那個是中洞。」順著山道往下行，輕快很多，不久就到了寨子跟前，在其間繞了幾繞，順著山道往上走去。

不久，我們就走到了洞前。據說這裡海拔1800米，洞裡居住著大約20戶苗族人家、70多口人。洞前有個平台，幾個穴居男女正在這裡納涼，看去很是悠閒從容。跟他們打過招呼，聊了幾句。從他們口中，知道下面那個簇新的村落是政府出資為洞民們修的新家，有的搬過去住了，有的還沒有。

洞前有一叢叢竹子，平添了些許雅趣。洞高大寬闊深邃，高可容三、四層樓；寬可容房舍沿著兩邊修建，中間居然還可再建一個籃球場；深達近兩百米。幾隻雞正四下覓食，一個背了小孩的女人正在劈柴，一堆收穫來的南瓜堆積在一處角落，一個女人剝著玉米，幾個孩童正在玩耍。最裡面還有一處大房子，一字排開有三個房間，這是學校。不過，學校早就停辦了。據剛才洞口的洞民告知，他們的先人為了躲避兵匪，千山萬水躲到了這處偏遠的山洞裡。眼下這些情景倒是有幾分昇平氣象，古老而太平、樸拙而雍容。不過，洞民倒也不是「不知有漢、無論魏晉」，外面的人對他們感興趣，他們也不拒絕。

洞中美麗的苗族少女。（作者提供）

穴居中→商業氣息

穴居中房舍前堆著根雕，還有飯館和旅店，飯館和客店前有招牌，上面用漢字寫著「世外桃源農家樂」、「滾豆雞」、「清燉雞」、「辣子雞」、「臘肉」、「歡迎光臨」等等勾引人的字眼。商業的氣息也吹拂到這裡，穴居部落並不遺世獨立。不過，如果說客棧飯店那些招牌是出自洞民們本願的話，那麼，那些橫掛在房舍前的不同尺寸的大紅橫幅卻有了侵略的意味。外面的人到此一遊、看了稀奇，也就罷了，把「到此一遊」以這種招搖的方式保留下來？這跟在文物上刻寫「到此一遊」並無不同。

洞裡的水源在哪裡？抱著這個問題四下探索，發現了水池。水應該是山泉，但肯定是涓涓細流，水池把這些金貴的水收集起來，洞裡的生命延續才有了保障。

出得洞來，駐足觀看洞口的孩子玩耍，問一個上面穿校服下面仍然是苗族服飾的小姑娘：「上學走多遠？」她答：「兩個小時。」

問可不可以給她拍個照，她就雙腿併立，站在了我面前，大方地任我拍照。

歸途正好有個肩上擔著東西的高瘦少女也下山，她居然聽著流行歌曲，讓現代的旋律在大山的寂靜裡快活地跳動，一時不知今夕何夕。這是一個象徵，中國最後一個穴居部落正經受著現代文明的衝擊，自願也罷，非自願也罷，遲早必將從遠古一步躍進到現代，融入外面花花世界之中。