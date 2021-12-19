親子／當志願者 為對抗新冠疫情出分力

作者準備晚餐。(圖皆為作者提供)

全球新冠疫情 似乎沒有停止的跡象，甚至多國疫情反覆。無論是在新聞裡還是我們的周圍，都能看到一些默默為社會付出的醫護人員和志願者。他們的堅持和付出，給這個低迷的時期帶來了希望。

在完全接種完疫苗的情況下，我和家人也決定走出家門，通過參加一些力所能及的志願者活動，來給他人和自己鼓勵。

幼兒園中文教學。(圖皆為作者提供)

★幼兒園 上中文體驗課

兒子的幼兒園安排了各種豐富的課程，例如西班牙文課、鋼琴課、法語課或是手語課等。學校也會定期對家長發出一些邀請，鼓勵家長也能參與到學校的教學中來。我和學校商量後，決定給小朋友們上幾節中文體驗課。

雖然都是年紀很小的小朋友，不需要學習很難的內容。我還是懷著忐忑的心情早早地開始備課，也購買了一些配套的教學材料。希望讓小朋友們能通過遊戲學習。誰知剛到學校，老師就介紹了各種可以使用的教學材料，有彩色筆、顏料、彩色卡紙、玩具、小工具，我之前在網上購買的教學材料在這裡全都能找到。

另外一個小插曲是我沒有預料到的，因為四至五歲的小朋友年齡大一點，理解能力也強。我準備的課程內容他們基本可以掌握。可是到了兩歲小朋友的班級，卻是另外一番景象。我認真地拿著圖卡對著孩子們說：「大聲跟著我讀蘋果 。」小寶貝們毫無反應，不知所措地盯著我看。我尷尬地再一次拿起卡片大聲說：「小朋友們這是蘋果，蘋果。」沒想到，一個孩子突然哭了起來，接下來全班一半的孩子跟著哭了起來。

此刻面對這混亂的場面，我只能「無助」地望向班級老師求助。好在老師迅速救場，很快安撫好了所有孩子們，並告知我這個年齡段的孩子注意力集中的時間很短，而且很難吸收太難的學習內容，可以試著帶動唱歌和簡單的小遊戲來傳達信息。

學校文化牆布置。(圖皆為作者提供)

我很喜歡給兒子的班級上課，在家裡很少和他有互動時間。當志願者的機會不但可以教他一些簡單的中文，也可以讓我們家長更了解孩子的學校生活。他總是積極地做我的小助手，幫助我管理班級秩序。不過好玩的是，有一次我準備了一首中文歌曲作為課程的結尾，在家裡和兒子已經練習過無數次。我請他帶動唱，他倒是很大方，拍拍褲子，站起來走到中間，看著圍坐成一圈的同學們說：「大家準備好了嗎？」同學們說：「準備好了。」兒子大聲唱起了歌：「Ola Ola Amigo …」我越聽越不對，這不是平時兒子在學校裡學的西班牙歌曲嗎？全班也跟著大合唱，完全忘記了這是中文課。

學校教學材料。(圖皆為作者提供)

經過幾周的志願者中文教學，我也慢慢了解到了和不同年齡段孩子的相處方式。孩子們很聰明，學會了一些簡單的中文單詞和歌曲，也友好地邀請我經常去上課。我想付出的意義就是如此，自己獲得的感悟可能會比對方還多吧。

★社區嘉年華 難忘體驗

自從有了孩子後，時間表都是圍著孩子來安排的。我們居住的社區有很多的家庭，家長們也樂於籌辦各式各樣的活動。由於之前疫情的影響，孩子們幾乎沒有機會出門參加活動。這次，家長們決定認真地籌備嘉年華，給孩子和家長們一次難忘的體驗。

負責統籌的家長，職業就是活動策劃，所以非常有經驗。她很快給願意擔任志願者活動的家長，制定了時間表和分享了過往的活動經驗。每周都會開會來討論遇到的問題和確保進度。這也給我們上班的父母大大提高了效率。

和小動物互動。(圖皆為作者提供) 蜘蛛人講故事。(圖皆為作者提供)

只有四個小時的活動，家長們足足籌備了兩個月。當社區的家長們帶著孩子陸續來到現場，大人滿臉的笑容和孩子們躍躍欲試的樣子，我們就知道這個活動一定是有趣的。小火車載著一家人緩緩駛來，大家友好的互相揮手致意。蜘蛛人和孩子們聊起了他驚心動魄的故事。我和先生負責的工作比較簡單，是一個貼紙攤位。小朋友選擇自己喜歡的圖案，我們用十秒鐘就可以給他貼在手上或者臉上。根據嘉年華的主題，我們選擇了一些小動物的貼紙和孩子們平時喜歡的卡通人物貼紙。當一些家長帶著孩子來到我們的攤位，稱讚這次活動讓一家人沉浸於這歡樂的氛圍裡。同時也互相問候，希望快點走出疫情的陰霾。

品嘗棉花糖。(圖皆為作者提供) 南瓜手繪台。(圖皆為作者提供)

淡黃色的公主化妝台、深藍色的超人手作台、肉橘色的南瓜彩繪台…，在這裡，總能找到一款自己心儀的遊戲。和平時書本裡的小動物來個近距離互動，餓了再來個漢堡和冰淇淋。金秋10月的快樂，不就是舔一口粉紅色的棉花糖，甜在一家人的相聚時光。

兒童之家室外景觀。(圖皆為作者提供)

★兒童之家 煮美味晚餐

到兒童之家準備一頓美味的晚餐是我最喜歡的志願者活動之一。我們團隊的小伙伴裡有廚藝高超的媽媽和在餐館上班的朋友，所以我分配的工作一般都比較簡單，例如採購水果，準備食材或是收拾餐具。不過，這份參與感總是讓我樂在其中。因為考慮到兒童之家的孩子們是患有罕見疾病的孩童，大部分食物都是選擇比較清淡易入口的食材。

本來還有些擔心我們準備的食物是否合大家的胃口，看著慢慢見底的盤子。我也可以放鬆下來觀察周圍的情況。有幾位推著輪椅的青少年，在家人的幫助下，品嘗著盤中的食物。有一位紮著辮子的中東小女孩找我要了醬油，並且告訴我在她的國家，她也吃過春捲和煎餃 。

一位喉嚨上還插著管子的金髮男孩，大概十幾歲的樣子，坐在餐桌上和奶奶聊天。可以聽得到，他的聲音非常沙啞，每一句話說的都很吃力。過了一會，他碎步走到鋼琴面前，叮叮咚咚地敲打著鋼琴鍵盤，而且表情非常的投入。雖然他不會彈奏完整的樂曲，但是黑白鍵盤發出歡快的旋律，也讓大家感覺愉悅。

晚餐結束，我們志願者稍作休息。兒童之家的負責人給我們送來了感謝卡片，上面寫滿了今天用餐孩子和家屬們的感謝語，有的說謝謝你們帶給我們這美味的一餐，有的說感謝你們帶給我們家庭的支持和關愛，還有的打趣地說食物份量太小盤了，美味得讓人感覺不夠吃。

透過餐廳旁邊的幾面落地玻璃，我看到外面是一些綠意盎然的花草和樹木，周圍擺放了休息的桌椅。家屬們可以暫時放下壓力，在這裡休息片刻。我還經過了一面捐助牆，捐助者的名字刻在五彩繽紛的星星上面。我想我也會像大多數的捐助者一樣，用自己綿薄的力量繼續愛著這些孩子們，愛著這個社會。