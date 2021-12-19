養生／挑保健品 先看適用族群

挑選保健食品時，首要注意營養成分及適用族群。（本報資料照片）

服用保健食品漸蔚為風氣，到底該怎麼挑選？台灣衛生福利 部基隆醫院腎臟內科主任林吳烜說，挑選保健食品時首要注意營養成分及適用族群，若檢視標示仍無法判斷時，建議至醫療院所諮詢醫師或專業營養師後再行服用。

一名70多歲老太太一進診間便說：「我已經看過大大小小的醫院、不知道多少位醫生，每個人都只會告訴我不能吃、不要吃」，她接著從包包裡拿出分藥盒，除了需定期服用的慢性病藥物，還有許多保健食品，有錠劑、有膠囊，有圓、有扁。

林吳烜指出，坊間保健食品是百百種，加上許多名人代言或網紅推薦，服用保健食品漸蔚為風氣。民眾到底有沒有需要吃，吃了是否有所成效，以及怎麼挑選適合自己的保健食品，他會請病人將正在服用的藥物與預備服用的保健食品資料一併提供給他參考，評估病人病情需要後，向病人完整說明，通常都能獲得皆大歡喜的結局。

林吳烜說，有時候看病不只是解決病人生理上的問題，更多是要協助面對生活及心理的疑難雜症。就如葉老太太原先非常堅持一定要吃保健食品，不吃就不會安心，但經過評估後，欣然接受他的建議。

林吳烜表示，尤其患有心血管疾病 、三高 、慢性病人、老年及婦幼者，更務必小心選擇，避免造成腎臟、身體多餘的負擔，形成不可逆的傷害。

一般民眾在挑選保健食品時，首要注意營養成分及適用族群，若檢視標示仍無法判斷時，建議至醫療院所諮詢醫師或專業營養師後再行服用；林吳烜同時提醒民眾，保健食品不能視為藥品，無法治療疾病或取代正規的治療方式，切勿誤信保健食品療效而耽誤治療的黃金時機。