地產迷思／成立信託 保住養老金

馬碧霞（馬女）和他的父親馬中原（馬父）坐在紐約市皇后區法拉盛的一家岩律師樓裡，時間是2021年11月中。馬女前一天來律師樓和岩律師諮詢如何保護父親的財產免於受到馬女兄弟的侵占，今天她帶父親來簽信託。馬父已經88歲，結婚兩次，兩位妻子都已經過世，總共有四位子女，除了馬女之外還有馬女的兩位哥哥以及一位弟弟。馬女和她弟弟是馬父的第二位太太所生，馬女今年45歲，從小便和馬父住在一起，父女的感情很好。現在雖然不住在一起，但是每周馬女都到馬父的住處為他煮飯、洗衣服。馬女的兩位哥哥是馬父的第一任太太所生。成年以前都和母親住在重慶，之後移民到紐約。他們先在修車廠和餐廳裡工作，大約10年後才有自己的事業，老大住在紐約州 ，老二住在麻塞諸塞州（Massachusetts），和馬父的互動不多，偶爾也會來探望父親。

馬父一輩子勞苦，所有的財產就放在一個定存帳戶、一個活期存款以及一棟自住的房屋。定存帳戶在滙豐銀行，有45萬的餘額，活期存款在富國銀行（Wells Fargo Bank）有15萬的餘額。剩下的便是馬父自己在Woodside （木邊區）的一棟一家庭房屋。

2021年10月的某一天，馬父問馬女為什麼他的活期存款裡面沒錢了。馬女帶著馬父到富國銀行查看才知道大約10月初，馬父把二兒子的名字加到帳戶裡去。一個星期之後，馬父的二兒子就把全部的存款領走了。馬女得知這件事的真相之後，打電話和二哥爭吵，二哥卻說，這是父親的意思。但是根據馬父的說法，二兒子從麻州來，帶他出去逛街，他們吃了一點東西之後，二兒子便把他帶到富國銀行來，要父親在他的銀行活期存款帳戶上加他的名字， 這樣他可以幫父親照顧這個帳戶的錢。馬父說他從來沒有要讓二兒子把活期存款裡的錢領走的意思，他希望馬女幫他把錢拿回來。

這時馬女想到馬父還有一個定存帳戶，便帶馬父到滙豐銀行去查看定存的餘額，才發現該定存帳戶已經被大兒子領走，帳戶裡沒有餘額，已經關閉了。 馬女問馬父親到底發生了什麼事，為什麼定存的帳戶被大兒子領走了，馬父只記得，9月中大兒子來帶他出去透透氣，就被他帶到滙豐銀行來。大兒子說定存要加他的名字，要是父親有什麼事情，他可以不經過法院便可以處理帳戶的事情。馬父說他從來沒同意要把定存的錢送給大兒子，也不知道帳戶一加上大兒子的名字，大兒子可以把帳戶裡的錢拿走。馬女一聽，心裡又涼了半截，沒想到他的兩位哥哥毫無羞恥地對父親進行詐欺 侵占。

扣掉被盜走的兩個帳戶之後，父親留下的養老財產只有木邊區的房屋。馬女知道她必須要採取非常迅速的方式讓她的兩位哥哥不能把這棟房屋的產權騙走，便向岩律師諮詢。根據岩律師的說法，要想保護馬父所剩下的房屋，最快的辦法便是幫馬父做信託。到法院去為馬父申請監護人需要花上年許的時間，還要聘請心理醫生診斷馬父的身心狀態，把產權直接轉給馬女又有詐欺侵占的嫌疑。要是讓馬父成立信託，在信託裡規定只要馬父活著，房屋只能歸馬父居住，馬父也有權利出賣該房屋。馬父過世之後，房屋便轉給馬女以及她弟弟平分，這樣子便可以保護馬父及馬女和她弟弟的權利。馬女回去之後便和父親商量，父親同意了。 馬女便和岩律師約定時間，帶著馬父到岩律師的事務所，辦理信託。

岩律師準時在辦公室裡等待馬女和馬父。只花一個小時，岩律師便把信託的內容向馬父解釋清楚，馬父便在岩律師事先準備好的信託上簽字。馬女身為信託的執行人，也在信託上簽字，這份信託便算完成。當天晚上岩律師便把馬父轉房地產 產權的檔上傳到政府登記產權的網站上去。此後房屋的產權沒有信託管理人馬女的簽字不能轉移給他人。這樣子信託便把馬父的房地產保護起來了。

過了兩天馬女打電話給岩律師，說她的兩位哥哥知道了馬父成立信託的事，打電話威脅她說要到法院去取消信託，因為馬父的心神耗弱，不能明白自己所成立的法律行為。馬女問岩律師怎麼處理這種指控，岩律師說沒問題，請馬女帶兩位證人來，他要當證人的面解釋信託的意義，以及馬父所成立的信託的意義，讓證人見證馬父是不是神智清醒。

幾天後馬女便帶著馬父的看護以及一位馬父的朋友到岩律師樓。岩律師當著兩位證人的面給馬父解釋信託的意義以及他所成立的信託內容。馬父在岩律師樓裡很清楚地指認出每一位在場的人和他的關係，並且在岩律師解釋完信託的意義以及他所成立的信託的內容之後，說他了解信託的意義以及他所成立的信託的內容。岩律師便把面談的經過作成宣誓書，請證人簽字證明以他們的觀察馬父神智清醒，瞭解信託的意義以及他所成立的信託的內容。

本案啟示：

1.人到老年沒資產養老很淒慘，但是有養老金卻被子女掠奪侵占更淒慘。怎麽保護這些老年人的權益呢？當然替他們申請監護人是一種方法。但是申請監護人遷延時日，又需要醫生的診斷報告，在緊急的情形下不切實際。把財產的所有權轉給親友又有侵占的嫌疑。唯一的辦法便是成立信託。

2.成立信託在法律上並不需要有證人才能成立。成立遺囑根據紐約州的法律需要兩位證人，但是當有人質疑信託成立人的心智狀態的時候，找證人來證明信託成立人的心智清楚確實是必要的措施。

3.本文情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。